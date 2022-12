Rubén Lorente: “Un Teruel-Unicaja siempre es bonito y especial, esa sensación es la hostia”

Por

A sus 24 años Rubén Lorente ya es todo un referente en el voleibol del panorama nacional. El próximo sábado el Pamesa Teruel se verá las caras contra un viejo conocido del colocador, el Unicaja Costa de Almería, equipo en el que militó Rubén durante dos temporada. Sin duda el encuentro será un evento especial para el jugador que se encuentra “con ganas” de cara al sábado.



-Como equipo, ¿cómo llegan a este partido ante el Unicaja?

-Yo creo que nuestra línea durante la primera vuelta ha sido ascendente, al principio fue difícil, todavía estábamos conociéndonos. Cada vez va todo más rodado y vamos sintiéndonos más cohesionados como equipo, que eso es muy importante. Sabemos que va a ser un partido muy complicado. Hay que cerrar bien la primera vuelta y siempre es un partido bonito el Unicaja-Teruel.



-¿Qué supone para un jugador jugar un clásico histórico en el voleibol español?

-Siempre es bonito, al final sabes lo que supone, son dos clubes con muchísimos títulos, muchísima tradición ganadora y al final siempre es especial. Cuando juegas contra equipos de la parte alta de la tabla siempre tienes ese gusanillo y en este caso no es la excepción. Sabemos lo que son los dos clubes para el voleibol español y es siempre un lujo poder jugar este tipo de partidos.



-¿Llegan con motivación?

-Nunca falta la motivación y en este tipo de partidos siempre hay un plus. No importa cuando, siempre es bonito y especial, y la verdad es que esa sensación es la hostia, hablando en plata.



-¿Cómo lleva el enfrentarse al que fue su equipo hace unas temporadas?

-Con ganas, la palabra es con ganas. Yo soy un tío muy motivado y muy enérgico siempre, pero en estas ocasiones más. Al final es el equipo de mi ciudad y eso siempre da un plus a todo lo que haya. Con muchísimas ganas, mucha ilusión y con mucha ambición.



-¿Continúa hoy en día habiendo esa rivalidad histórica que había entre los dos clubes o esto ha cambiado porque los equipos ya no pasan por un momento tan bueno?

-Había una dinámica en la que eran todas las finales entre Almería-Teruel. Es complicado estar siempre en esa línea. Eso yo creo que va en el tipo de partido que es, da igual la situación que sea. El partido este siempre es distinto y siempre tiene ese feeling especial.



-¿Qué supone para el Unicaja venir a Los Planos?

-Nunca se puede tener miedo de que vas a jugar contra alguien. Era un poco más las ganas de revertir la situación de que Teruel era más ganador en ese momento. Ahora mismo nosotros queremos afianzarnos en la parte alta de la tabla, dar un golpe sobre la mesa y hacer un gran partido para poder llevarnos los tres puntos.



-El equipo se entiende y las cosas marchan bien.

-Sí, pero sigo pensando que tenemos bastante margen de mejora. Obviamente con el tiempo se va a ir mejorando y complementándonos más porque, otra cosa no, pero el trabajo no esta faltando desde el primero hasta el último. Eso ha sido siempre innegociable.



-¿Cuáles han sido las claves de esa mejora?

-Para mí, el trabajo lo primero, la confianza en lo que queremos hacer, en lo que estamos trabajando y en la idea que queremos tener. Y la unión a nivel de equipo, los lazos interpersonales entre unos y otros que se macera día a día.



-La temporada pasa el Pamesa vivió una campaña un poco extraña, ¿sabía la situación en la que estaba antes de venir?

-Sí, sabía que no había sido un año del todo fácil a distintos niveles. Cuando hablé para venir aquí se quería hacer un proyecto nuevo, había esa ilusión de querer resarcirse de la temporada pasada.



-Este año es el Unicaja el que parece no estar pasando por un buen momento.

-No se les puede tomar nunca como un equipo inferior porque son grandísimos jugadores, hay mucho talento. Sabemos que va a ser un partido duro. Cómo vengan ellos de atrás es pasado.



-¿Cuáles cree que son las claves para ganar el sábado?

-Las claves pasan más por lo que nosotros seamos capaces de hacer. Soy un firme creyente de que dependemos de nosotros.



-La semana pasada Maxi le dio descanso y jugó Déxter ¿Tener competencia en el vestuario motiva?

-Sí, estoy muy feliz de que él jugase y lo hiciese bien. Es un tío muy currante, con él me llevo genial. También es cierto que esa competitividad existe y eso siempre está bien. Somos colocadores bastante diferentes, que nos complementamos bien y él tiene unas virtudes que son muy aprovechables, que nos hacen crecer mucho. Estoy encantado de tener a una persona como él, un jugador como él en el quipo y que sigamos creciendo juntos.



-¿Cómo resumiría su etapa en la liga francesa?

- Como un gran crecimiento. Es una experiencia. Es duro estar en el extranjero, pero se aprende muchísimo por momentos buenos y otros no tan buenos y eso te hace crecer como persona y como jugador.



-Es un jugador ya consolidado en el mundo del voleibol, que está triunfando y eso no tiene que ser siempre fácil de llevar, ¿cómo lo lleva?

- Siempre he tenido situaciones que me han permitido crecer y ha sido lo que yo siempre he buscado. Poder empaparme de todo y de cada sitio en el que he estado, me he llevado cosas muy positivas que me van formando como persona y luego como jugador.



-¿Celebrará los puntos que consiga el sábado en Los Planos?

-A mí me da igual los puntos que yo haga, yo lo que quiero es tener los tres puntos al final del partido. Ahí sí que lo voy a celebrar.