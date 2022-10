Río Duero Soria visita un pabellón de Los Planos que clama venganza

Objetivo: Pernambuco

Grada supletoria instalada en la pista de Los Planos

Segundo episodio

En Los Planos no se habla de venganza, pero a nadie se le escapa que el partido de esta tarde en Los Planos llega cargado de cierto regusto de revancha. El duelo entre el Pamesa Teruel y el Río Duero Soria estrenará el casillero de los turolenses como locales esta temporada, después de que los numantinos se hubieran impuesto en las ocasiones en las que se los dos equipos se han enfrentado en pretemporada.Los dos conjuntos de la España Vaciada llegan con el pundonor herido después de haber caído derrotados en la jornada inaugural del curso 2022-2023. Los aragoneses perdieron en la cancha del Léleman Conqueridor en el desempate y los sorianos en Los Pajaritos ante el todopoderoso Guaguas canario.El Pamesa Teruel Voleibol debutará ante su público en un pabellón de Los Planos que pondrá a la afición naranja a pie de pista con la instalación de una grada extra a pie de pista para albergar a la aguerrida afición turolense.Durante la sesión de pesas de ayer por la mañana, el entrenador del conjunto turolense, el argentino Maxi Torcello, aseguraba que su equipo llegaba “bien” al choque de esta tarde. “Después del partido contra Valencia estuvimos trabajando mucho desde el principio de la semana preparando el partido contra Soria que por sus características de juego es un equipo muy aguerrido, intenso en defensa y muy ordenado”, explicó Torcello, que arengó a sus jugadores a “tener mucha paciencia” previendo que los sorianos defiendan “muchos balones “ por lo que les invitó a “estar mentalizados para jugar balones largos”.El míster podrá contar con toda su plantilla, incluido el central mexicano Axel Téllez, que se incorporó finalmente a la rutina del equipo a finales de la semana pasada y que se ha integrado plenamente en la rutina de preparación diseñada por el cuerpo técnico del Pamesa.El último antecedente vivido entre los dos conjuntos tuvo lugar dos semanas atrás, en el partido de presentación del Pamesa Teruel Voleibol a su afición en Los Planos en un choque en el que los castellanos dominaron con autoridad y que terminaron llevándose por un contundente 1-3. De esa derrota Torcello aprendió que “es un equipo muy ordenado y que hacerlas cosas muy bien. Tienen mucho orden en recepción, el bloqueo, en defensa .... es un equipo difícil de ganar. Maxi aseguró que uno de los puntos fuertes de Teruel será el saque, con el que tendrá que “arriesgar mucho para separar el balón de la red”, una situación en la que Soria parece no estar tan cómodo. “Cuando Soria está cómodo en recepción fluye bastante y rota bien” por lo que los naranjas harán “hincapié” en su servicio, sacando “muy fuerte y estando mentalizados de que para hacer un punto va a haber que atacar tres o cuatro veces”.En ese planteamiento también se piensa en la defensa, con la que los locales tratarán de mantener vivo el punto a la espera de encontrar el hueco para anotar. El Pamesa tendrá que hacerlo mejor que en septiembre, cuando su sistema no encontró la fórmula para parar a los hombres de Aitor Toribio. “Tenemos que ser mucho más ordenados también en bloqueo y dejar que la defensa haga su trabajo. En el partido contra Valencia tuvimos un buen saque todo el partido y no pudimos aprovecharlo por desorden en el bloqueo. Uno de nuestros puntos fuertes durante toda la liga va a ser el saque, pero si sacamos bien y luego no bloqueamos bien no sirve de nada”, anotó Maxi.En frente, el técnico numantino se ha mostrado durante la semana preocupado por el rendimiento del opuesto naranja. Rodrigo De Melo Pernambuco anotó una treintena de puntos el pasado sábado en la Universidad Politécnica de Valencia, lo que le ha convertido en el centro de atención de las defensas contrarias.En declaraciones recogidas por el medio digital DesdeSoria.com, el técnico aseguraba que “los partidos de temporada son diferentes, hay más tensión, el ambiente es distinto. Jugamos contra un rival directo a día de hoy, luego la Liga pondrá a cada uno en su sitio y dirá si lo es o no lo es, pero las referencias son buenas al haber ganado los dos partidos amistosos previos. Si puedo elegir, prefiero llegar al primer partido habiendo ganado los dos duelos. Es importante anímicamente y comparativamente, pero el partido será diferente”.Toribio se refirió al opuesto naranja asegurando que “va a ser muy difícil de parar, tendremos que estar muy ordenados” pero hizo extensiva su preocupación a un club histórico del vóley nacional asegurando que “es Teruel y es un equipo que va a estar luchando por todo y ganas allí va a ser muy difícil”. “La clave está en asumir lo que es capaz de hacer. Tenerlo controlado supone que esté por debajo del 50%. Es un jugador que si pudiera siempre lo tendría en mi equipo, aunque Moreno tiene también muy buenas condiciones y estoy seguro de que en un futuro podremos hablar de él de la misma manera”, recoge la página web SoriaNoticias.com , que añade la previsión del entrenador soriano, que cree que si su equipo empieza ganando “como en el último duelo en Teruel van a comprender rápidamente que les va a costar, mientras que si comenzamos perdiendo será el momento de demostrar que en proceso de maduración estamos”.En la tarde del sábado tendrá lugar el enfrentamiento entre dos aspirantes a liderar la tabla; Melilla Sport Capital y CV Guaguas. Además, el derby gallego entre Arenal Emevé y Rotogal Boiro llenará de emoción el Municipal de Lugo, mientras que Conectabalear CV Manacor y Club Vóley Palma protagonizarán el segundo choque regional del fin de semana en el Miquel Ángel Nadal. Pamesa Teruel Voleibol recibirá a Río Duero Soria, ambos en busca de su primera victoria en la competición, y Léleman Conqueridor Valencia tratará de sorprender al vigente campeón de la SVM Unicaja Costa de Almería en territorio ahorrador. La emoción de la segunda jornada se completa con el duelo entre Barça Voleibol y Textil Santanderina el domingo a las 11:30 horas.