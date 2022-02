Vuelve el Clásico del voleibol nacional

Por

Vuelve el Clásico del Voleibol a Los Planos con un nuevo enfrentamiento entre el CV Teruel y el Unicaja Costa de Almería, los dos equipos que han sido dominadores de la competición nacional durante más de una década. El partido se jugará este sábado en Los Planos,a partir de las 18:30 horas.



Los dos equipos llegan a la última jornada antes de la Copa del Rey en un buen momento. Por un lado, los andaluces visitarán Teruel mirando desde lo más alto de la clasificación después de su victoria ante en San Sadurniño. En frente, el CV Teruel es sexto pero después de haber demostrado un nivel de juego inédito esta temporada con el que doblegó al Guaguas y puso contra las cuerdas al Panatinaikos griego y al Melilla Sport Capital.



Las visitas Los Planos fueron hasta la pasada temporada una maldición para Unicaja, a quien se le resistía la victoria en sus desplazamientos a la pista turolense. Sin embargo, la pasada temporada Manolo Berenguel rompió ese maleficio. Y lo hizo en el momento preciso, venciendo en el quinto set en dos partidos para compensar el resultado de la ida en el Moisés Ruiz y dejando fuera de la lucha por el título a los naranjas.



El propio entrenador del CV Teruel, Miguel Rivera, hablaba del encuentro de esta tarde como un “partido muy complicado contra el que hasta ahora mismo ha sido el mejor equipo de la competición”, en referencia a su posición en la clasificación y a sus “resultados y sensaciones”.



Por su parte, el entrenador de Unicaja Costa de Almería Manuel Berenguel también se refería a la relevancia del duelo de esta tarde asegurando que su equipo afronta “una salida fortísima en Teruel” antes de desembarcar en la Copa del Rey, donde los dos contendientes podrían cruzarse en semifinales si superan sus respectivos duelos de cuartos de final.



Pero de nuevo, el CV Teruel tendrá que improvisar para sacar el partido adelante. Aunque el entrenador naranja no quiso decir nombres, sí reconoció que algún jugador de su plantilla atraviesa momentos difíciles. “Llegamos con todos los jugadores, alguno con condiciones reservadas”, dijo Rivera, que explicaba ayer que “en principio tenemos a todos, aunque alguno puede que no a su máximo rendimiento. Algún jugador puede que no pueda estar para todo el partido”, aunque se esforzó por no decir a qué jugador en concreto se refería. Ni confirmó ni desmintió nombres, pero en las últimas semanas, a los casos de coronavirus que ha sufrido el equipo desde el principio de año se han sumado los problemas físicos del capitán Thomas Ereú y Andrés Villena. Ambos, no obstante, rindieron a buen nivel en los últimos encuentros e incluso el Venezolano fue elegido como el MVP de la pasada jornada.



Sobre la necesidad de improvisar un nuevo septeto inicial ante la más que probable falta de algún jugador titular, Rivera celebró la plasticidad de su plantilla, capaz de adaptarse a cualquier dibujo táctico. “Estoy contento con el desarrollo y las prestaciones de la plantilla. El equipo siempre ha demostrado personalidad y carácter y siempre hemos salido adelante, hemos rendido y hemos obtenido buenos resultados”, explicó el técnico.



“Estoy seguro de que Unicaja viene a Teruel a por la victoria dando un puñetazo encima de la mesa”, vaticinó el técnico naranja, que no descartó aprovechar que “todos los equipos tienen sus puntos débiles”. “Unicaja es un equipo que centra mucho su potencial ofensivo en la figura de su opuesto, Kukartsev, que al final es uno de los mejores atacantes de la competición. Tiene dos muy buenos centrales, tanto Jorge Fernández como Miki Fornés, los internacionales con muchísima experiencia, y dos receptores muy diferentes: Juanmi (González) es un jugador más completo, más equilibrado, y Javier Jiménez como un jugador más físico y potente en ataque e igualmente peligroso”, resumió Miguel Rivera en referencia al potencial de los almerienses, que se refirió a la plantilla ahorradora como “un equipo muy compensado” en el que señaló, además, la incorporación de Igor Jovanovic a la colocación, que “les ha dado estabilidad en el pase y el juego ofensivo que les ha faltado en algún momento”.



Además, el entrenador del CV Teruel descartó que el hecho de que Unicaja rompiese el año pasado la mala racha de resultados que arrastraba en sus visitas a Los Planos les haga llegar más fuertes y con más confianza. “Las estadísticas solo son estadísticas. En cuanto el balón empieza a volar todas esas estadísticas y datos no se tienen en cuenta”, aseguró Rivera.



Berenguel se refirió al conjunto naranja reconoció que “ahora mismo el CV Teruel no es el equipo que todo el mundo esperábamos. Aunque el otro día contra Melilla sí compitió muy bien, ahora mismo tiene una falta de identidad. No tiene un identidad propia con el tema del colocador” y se refirió a los problemas que ha arrastrado el conjunto naranja “con el tema de las lesiones”.



El técnico almeriense explicó que esta circunstancia hace a Teruel “más peligroso”porque “no tienes una idea clara de cómo estudiarlo”.