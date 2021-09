Pablo Bugallo: “La primera semana será de agujetas y de sufrimiento”

Por

Su llegada a Los Planos se ha hecho esperar pero desde ayer el central gallego del CV Teruel, Pablo Bugallo, ya entrena con el resto del equipo. El veterano jugador ha llegado a Teruel solo diez días antes de que arranque la competición liguera.



-Este miércoles se ha incorporado finalmente a los entrenamientos con el resto del equipo. Ha sido usted el último en llegar.



-Sí, ahora toca ponerse las pilas y tratar de coger ritmo lo más rápido posible para estar al nivel de los compañeros y, sobre todo, al nivel de la liga, porque quedan solo diez días para que empiece y hay que estar en la mejor forma posible. Sé que eso no ha podido ser antes por mis circunstancias particulares pero vengo con muchas ganas y mucha ilusión, que yo creo que eso es lo más importante.



-Al final tuvo que retrasar una semana su incorporación al equipo. Si antes iba a ir un poco justo, ahora ¿cree que tiene tiempo ponerse al nivel de sus compañeros?



- Sé que en diez días no voy a estar a mi cien por cien, pero el Club Voleibol Teruel sabe de sobra cómo trabajo y cómo he estado todos estos años. Podía haber venido un poco antes o un poco más tarde, pero ya contaba con ello. Sé que la primera semana será de agujetas y de sufrimiento pero en la segunda ya se empieza a coger el ritmo y a la tercera ya estaré al ritmo del resto.



-¿Tienen previsto algún plan especial de entrenamiento para tratar de acelerar su puesta a punto?



-No. Estoy en buenas manos y sé que Maxi (Torcello) y Miguel (Rivera), como el fisio Miguel Blanco adaptarán un poco los entrenamientos de los primeros días para mí para que yo pueda durar más de dos horas entrenando, jejeje ... Obviamente todo tiene que ir un poco acelerado, y aunque no vaya a ir al mismo ritmo que el resto tengo que tener cautela de no hacerme daño.



-En esta su séptima temporada en el CV Teruel se ha reencontrado con algunas caras conocidas y otras nuevas.



-Sí, todo ha cambiado mucho. De mi primer año a ahora he pasado a ser el único jugador que sigue, es curioso. Y sí, me he encontrado con muchas caras conocidas y muchos buenos compañeros por lo que llego con mucha ilusión.



-¿Qué impresiones ha recogido del equipo de esta temporada?



-Al llegar con un equipo nuevo siempre se tienen buenas sensaciones. Hay muchas ganas de llegar a Teruel y demostrar lo bien que lo hacemos. Las sensaciones a priori tienen que ser buenas. es un equipo joven, así que supongo que este año me tocará ser más veteranos otra vez.



-¿Volverá a ser el segundo capitán del equipo?



-No lo sé. Por supuesto, Thomas Ereu es el eterno capitán. Creo que habiendo vuelto Andrés (Villena) con nosotros, él sería un mejor segundo capitán que yo y entiendo que sería lo ideal.