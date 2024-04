Pamesa Teruel apela esta tarde a la magia del Pabellón de Los Planos

Por

El Pabellón turolense de Los Planos vuelve a vestirse esta tarde de gala, otra vez más, la enésima, con el encargo siempre cumplido con creces de colocar un motor extra a los jugadores del Voleibol Teruel en la consecución de sus objetivos. El de este sábado, a partir de las 18.00 horas, es parcial, pero definitivo; ˆsólo ganando a Melilla en el segundo partido de esta serie de cuartos de final por la Superliga el cuadro turolense podrá aspirar a meterse en las semifinales. Eso sería mañana.



Pero antes hay que solventar lo de hoy. “Melilla es un rival experimentado, con muchos automatismos en su sistema de juego”, explica el entrenador naranja, Maxi Torcello, para contextualizar lo que espera en Los Planos. “Hemos trabajado esta semana en esas cuestiones”, con un objetivo claro. Mantener el nivel defensivo, que fue bueno durante la primera contienda allí en la ciudad autónoma pero, sobre todo, afinar en las acciones de contraataque. “Hemos de tener algo más de paciencia y de inteligencia” para aprovechar los buenos bloqueos turolenses y convertirlos en puntos de los que ganan partidos.



Así es que en este toma y daca, en la gestión del juego de defensa y ataque, el septeto turolense hará depender las posibilidades de éxito en una eliminatoria que, como es costumbre en los últimos años en los cuartos de final de liga, parte en desventaja para que el pabellón turolense haga su magia y obre el milagro de la remontada. “Nos ayudan muchísimo, no fallan nunca”, resume Torcello sobre la hinchada turolense, la gasolina extra que aporta siempre la afición en este tipo de eliminatorias. “Ellos lo aprovecharon. Nuestra afición es la mejor de España, nos toca aprovecharlo a nosotros”. Motivación automática “Sabemos que es un partido a vida o muerte, pero no notamos una presión extra por ello”, reconoce el entrenador de Pamesa Teruel, equipo de quien asegura que está perfectamente mentalizado y capacitado para asumir esa presión y canalizarla hacia un mayor rendimiento. “Sabemos manejarnos, y nuestra motivación por la victoria supera esa presión. No hay tiempo para dudar, y hay que darlo todo por el objetivo”. Lo que aparece tras el partido de esta tarde es, ni más ni menos, que la oportunidad de colocar al Voleibol Teruel en el escaparate que más le gusta, que es el de la lucha por los títulos.



La victoria turolense aplazará hasta mañana domingo la resolución de estos cuartos de final al mejor de tres partidos, con un tercer choque, también en Los Planos, que decidirá quién cierra el póker de las semifinales de la Superliga. Jugará su papel también el físico, la acumulación de dos partidos de máxima exigencia e intensidad en 24 horas. Tampoco en esto hay excusas. “La semana ha ido bien, y tenemos a todos disponibles”.



La primera jornada de play-off deparó victorias visitantes en el resto de eliminatorias, con lo que Guaguas, Unicaja y Soria parten con ventaja para vencer en sus duelos y hacerlo, además, en dos partidos, sin necesidad de acudir al tercero. Un juego de cargas físicas que tendrá reflejo en el resto de emparejamientos. Pero eso queda aún lejos para Pamesa, que sólo piensa en esta tarde.