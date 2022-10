El Pamesa Teruel viajará a Melilla como noveno clasificado

Por

El Pamesa Teruel tendrá que visitar la pista del Javier Imbroda con la mochila cargada de dudas, después de no haber disfrutado de las mieles de la victoria en las dos primeras jornadas de la Superliga Masculina de Voleibol. El equipo dirigido por Maxi Torcello ha sucumbido ante el Léleman Conqueridor Valencia (3-2) y el Río Duero Soria (0-3) para sumar un único punto que le deja en la novena posición. El equipo naranja ha estado rindiendo por debajo, no ya de su potencial, si no del nivel de juego que despliegan los jugadores durante la semana en los entrenamientos. El entrenador explicaba el resultado del pasado sábado resumiendo que “cuando perdonas te pasan por encima”. Y eso es lo que ocurrió en Los Plano: El Pamesa Teruel perdonó y acabó sucumbiendo.



Tras dos semanas, esos resultados han dejado al Pamesa provisionalmente fuera de los puestos que dan derecho a disputar la Copa del Rey. Sin embargo, ese objetivo no está ahora mismo en las prioridades del técnico. “Ahora ni pienso en la Copa del Rey. Está muy lejos. Sí tengo preocupación porque queremos estar más arriba y los resultados o nos están acompañando”, explicó Torcello, que reconoció que “esto genera muchísima frustración en todos”.



Posiblemente, el bajón en el rendimiento que se evidenció tanto en la pista como en el tanteo del último set sea un síntoma de un estado de ánimo complicado, tras una serie de derrotas que distan mucho de las expectativas que se habían depositado en este vestuario. “Las cosas que probamos no funcionaron y el equipo se hundió anímicamente”, dijo el sábado tras el partido el entrenador argentino del Pamesa, que confirmó que se va a seguir trabajando para “seguir peleando” aunque el resultado esté en contra. Pero además del trabajo psicológico, el técnico Torcello tiene mucho que hacer en la pista. El bloqueo volvió a mostrar debilidades ante Soria y el buen rendimiento del saque naranja no fue suficiente para alejar el balón de la red y poder complicar la vida de los atacantes rivales.



Torcello defendió el trabajo que está desarrollando su equipo e insistió en la entrega de su plantilla en los entrenamientos. “Son personas que trabajan muchísimo. Después de las horas de entrenamiento se quedan más (tiempo) trabajando”, recordó para reconocer, a continuación, que “cuando no te acompañan los resultados empieza a haber más tensión dentro del campo”. En este sentido, Maxi afirmó que el equipo necesita “esos puntos que te dan la victoria para coger ese punto de confianza y poder jugar más sueltos. Lo que está faltando es un poco de soltura y saber estar en el campo en los momentos difíciles”.



El míster se mostró confiado en el equipo para “sacar esto adelante”.