Victoria del CD Teruel en un buen encuentro ante el Hércules en la Liga de Veteranos

El equipo de Veteranos del Club Deportivo Teruel ha conseguido el triunfo en el partido programado para ayer sábado en Campo Pinilla, encuentro correspondiente a su grupo dentro de la división de Levante, la categoría en la que compite el equipo turolense ya integrado de pleno derecho dentro de la estructura del club. Centenares de personas acudieron al feudo turolense para contemplar las evoluciones de los veteranos del equipo, una convocatoria llena de nombres bien conocidos dentro del fútbol aragonés. Así, el once puesto en liza por el técnico Ángel Aranda contaba con Catalán en la portería.



Y, desde allí, un dibujo completado por los laterales Raul Muñoz y Vela, los centrales Quico Alarcón y Oscar Carnicero; Ramón y Ros en la medular, acompañados por Monforte y Pedro Gonzalez para la generación de fútbol; y Roger y Miki en la delantera. “Es un once competitivo y muy compensado”, explica Aranda, “que nos permite sobre todo afrontar los partidos de casa con muchas garantías”. Y eso que enfrente había un rival con muchas caras conocidas, con experiencia en categorías profesionales: Sevi, Espejo, Ramos… “Son gente de mucho nivel, y aún así hemos dado la cara”.

Dentro de un partido igualado y disputado, en la primera parte el cuadro turolense salía con la lección bien aprendida y un buen manejo de balón. En este sentido, cabe destacar la labor de Javier Monforte, que mantiene frescos los conceptos de organizador en el centro del campo como si todavía se jugara ascensos y grandes partidos en Segunda B. “Ha dado una exhibición”, señala Aranda, que destaca también el nombre de Pedro González. Gracias a su labor el Teruel pudo dominar la primera parte y someter al cuadro alicantino con llegadas de calidad. “Eso sí, todos han estado muy bien”.



La segunda parte sirvió para que el Hércules tratase de dar un paso adelante. Pero tuvo acierto y fortuna el Teruel, que de las botas del propio Monforte pudo poner el 1 a 0 final poco después del cuarto de hora tras la reanudación. “A partir de ese momento, nos tocó sufrir”, confiesa el entrenador del Teruel de Veteranos; el Hércules subió diez metros sus líneas y empezó a cercar el área de Paco Catalán, sustituto de su propio hermano en la portería rojilla. También salieron en la segunda parte Artigas, Reyero, David García y Belenchón. “Entre todos hemos podido sostener el resultado”, reivindica el entrenador Aranda, cuyo equipo queda ya a la espera del último partido que resta en este subgrupo dentro de Levante. Elche-Hércules, partido final Para la resolución del subgrupo en el que está inscrito el CD Teruel resta por celebrarse un partido, que la próxima semana enfrentará al Elche y al Hércules con el liderato de la competición en juego. El formato de esta Liga de Veteranos consta de grupos iniciales de tres equipos, cuyos líderes se enfrentarán en las rondas semifinal y final una vez que pase la fase regular. “Lo normal es que sea el Elche el que se clasifique”, desvela Aranda. “Son un equipazo”, con jugadores experimentados y de calidad.



De hecho, el anterior partido del Teruel se disputó precisamente ante el Elche, en tierras ilicitanas, y allí cayó derrotado el cuadro mudéjar. La victoria de ayer, pues, coloca a Teruel y a Elche empatados a tres puntos, con cero el Hércules que debe rendir visita a los franjiverdes. “En caso de empate llevamos los deberes hechos”, resalta el entrenador turolense, pues tras cada partido hay una ronda de penaltis para dirimir posibles empates, y en ambos encuentros el CD Teruel salió vencedor de la tanda.



Tras la jornada de ayer y a la espera del último partido, el favorito Elche o el ganador de los penaltis Teruel, en caso de triple empate, deberá enfrentarse en la fase final de la competición al ganador del grupo en el que se encuentra el Valencia CF junto con el Murcia y el Cartagena. “Son tres equipos de muchísima calidad también, con jugadores contrastados que han tenido experiencia incluso internacional”, pero el CD Teruel, recuerda Aranda, viene dando una muy buena imagen en esta Liga de Veteranos. “Por eso hay que estar de enhorabuena por estar integrados dentro del club”.



En la presentacion ante la sociedad del partido de ayer sábado, todos los integrantes del equipo valoraban la oportunidad que se abre trabajando club y veteranos mano a mano. Abren la puerta a que todos aquellos jugadores que hayan pertenecido al equipo en cualquiera de sus categorías participen en esta Liga. Y consideran que esta sección debe ser sobre todo una correa de transmisión entre la actual época dorada del equipo, peleando y compitiendo con mucha dignidad en Primera RFEF, y las anteriores etapas, quizá no tan exitosas o con no tanta proyección mediática o geográfica, pero sin las que no puede entenderse la historia del club. “Son ya más de ochenta años de trayectoria, y es fundamental que todos, jóvenes y mayores, vean a quienes han formado parte de este club”, finaliza el entrenador que lleva al grupo de veteranos.