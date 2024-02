Vuelve Víctor Méndez en el partido ante Arenal Emevé (18:30)

Por

Dos meses y un día después de su lesión, Víctor Méndez está de vuelta. El central volverá a saltar este sábado (18:30 horas) a la pista de Los Planos en busca de empezar a reencontrase con su mejor versión para prolongar la dinámica positiva que atraviesa el Pamesa Teruel. El último duelo antes de la Copa del Rey será una exigente prueba de nivel ante un Arenal Emevé que viene pisando el acelerador, después de pelearle el partido al Guaguas y endosarle un 3-0 al Melilla. “Acabar en casa, ojalá con una victoria, de cara a la Copa sería lo más bueno para el equipo”, confesaba un Víctor Méndez que este sábado volverá a vestirse de corto.



El 9 de diciembre quedó grabado en la retina de un Víctor Méndez que desde que aterrizó en Los Planos se ha dejado la piel en cada uno de los puntos que ha disputado. El central nacido en Motril se torció el tobillo en el duelo ante el Léleman Conqueridor Valencia y lo que en principio parecía un simple esguince se fue complicando hasta convertirse en la primera lesión de larga duración que ha sufrido el jugador turolense: “Ha sido más largo de lo que esperaba. Primero tuve que esperar a que se desinflamara el tobillo para poder hacer la resonancia y luego ya se vio que había rotura de ligamento y el proceso se alargó más. Ha sido largo y difícil, porque ha sido mi primera lesión que me ha mantenido fuera de la dinámica del equipo. Vivirlo desde fuera se hace complicado. Es un proceso que para mí era nuevo, pero al final es aprendizaje”.



Ahora, el ‘5’ naranja regresa a la pista después de haber sufrido desde la banda durante seis jornadas en las que, eso sí, el Pamesa ha sumado por victoria todos los encuentros que ha disputado: “Está mal decirlo, pero desde que me lesioné, en Superliga estamos imbatidos (risas). Eso habla bien de todos los compañeros que están jugando”.



Méndez irá con cautela en el duelo de este sábado para llegar en la mejor forma posible a la Copa del Rey, por lo que Maxi Torcello tendrá que apostar por él o por Fresquet, que, sin embargo, también arrastra unas molestias en el pie: “Víctor viene trabajando bien y está completando los entrenamientos sin dolor, que por ahora es lo principal. Obviamente le falta ritmo de juego y recuperar la explosividad, pero va por buen camino. Por otro lado, Xavi también viene con unas molestias en el pie, pero ayer pudo completar todo el entrenamiento”. Desafío y oportunidad Con cualquier septeto posible, el Pamesa Teruel intentará sumar de tres en un encuentro que se puede entender como un desafío previo a la Copa del Rey, pero también como una oportunidad de oro para asaltar la cuarta posición en Superliga. “Es una buena oportunidad para pasar a la cuarta posición. Melilla juega contra Guaguas este fin de semana y tendríamos muchas posibilidades de pasar a la cuarta posición, que era nuestro objetivo principal para la segunda ronda. Es una motivación extra”, explicó Maxi Torcello antes de iniciar la sesión de entrenamiento de este viernes en Los Planos.



El buen momento de forma que atraviesa el equipo naranja anima a pensar que el enfrentamiento de este sábado podrá ser resuelto con comodidad. Aunque, lo que verdaderamente le importa a Maxi Torcello, más allá del resultado, es la buena imagen que está consiguiendo transmitir su equipo: “Llevamos una racha de siete partidos ganando y con buenas sensaciones, que es lo más importante. Se está viendo un equipo que pelea y que se levanta en momentos en los que quizás no está tan bien. Se nos ve mucho más organizados y creo que vamos por buen camino”.



Las dudas que en la primera fase de la temporada asaltaron a los de Los Planos pasaron a la historia y ahora el bloque naranja es capaz de “seguir con la cabeza dura a pesar de que las cosas no salgan”. Esa ha sido la clave del cambio. Un rival del que no fiarse Sin embargo, tanto el preparador argentino como el central andaluz son conscientes de que el Arenal Emevé llega a Teruel con el objetivo de dar una nueva sorpresa, después de pasar por encima del CV Melilla la semana pasada. “Los últimos partidos vienen jugando bien. De los números que tuvieron desde el principio hasta ahora mejoraron bastante, así que vamos a tener que emplearnos al máximo para ganar”, explicaba el técnico de los turolenses.



Por su parte, Méndez recordaba el choque de ida, en el que los tres puntos se quedaron en Lugo, para dotar de sentido al crecimiento experimentado por el bloque de José Valle: “Arenal está haciendo las cosas bien. Se ve que ahora que está con el agua al cuello se han puesto las pilas. El primer pasito lo dieron contra nosotros en el partido de ida. Les dimos alas y desde ahí ha sido un no parar”.



No obstante, el central tiene sed de venganza y este sábado, en su regreso a Los Planos tras dos meses en el dique seco, está dispuesto a colaborar para servirla: “A nosotros ya nos dieron el primer toque de atención en la primera vuelta y vamos con ganas de devolvérsela”.



Antes de partir para Leganés, los turolenses quieren sumar la octava seguida y llegar a la Copa con buena parte de los deberes hechos. Los Planos tiene una cita interesante con su equipo este sábado.