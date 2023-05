Feijóo reafirma en Zaragoza su compromiso de aplicar al máximo las ayudas al funcionamiento

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, lo anunció el pasado 10 de febrero en Teruel durante la convención sectorial “La España de los pueblos y la Europa rural” y lo reafirmó este domingo en el mitin central del Partido Popular de Aragón, celebrado en Zaragoza: aplicará las ayudas al funcionamiento al máximo que permite la Unión Europea.

Así lo aseguró durante su intervención en la capital aragonesa, en la que se comprometió a “luchar” contra la despoblación y el declive demográfico.

Un problema que calificó como “complejísimo”, que “no se soluciona poniéndole nombre a un ministerio” y para el que trazó algunas de las iniciativas que pretende plantear si alcanza la Presidencia del Gobierno.

Feijóo ha subrayado que la fiscalidad específica para el medio rural de nuestro país es un “compromiso” de la formación que lidera.

“No pueden tener los mismos impuestos un lugar con dificultades para invertir que uno con grandes rentabilidades para la inversión. No puede pagar el mismo impuesto una persona que vive en el rural, que uno que lo hace en el centro de la ciudad. No se puede pagar por la vivienda, las herencias, donaciones o por comprar un barbecho, el mismo impuesto de transmisiones patrimoniales que por comprar un piso”, relató.

Todas estas afirmaciones las ha realizado antes de incidir en el compromiso que adquirió en la provincia de Teruel hace apenas tres meses y que ayer volvió a repetir. Todo ello porque quiere pasar del 2% de ayudas, “que es lo que hace el Gobierno”, al 20% que permite la Unión Europea para las empresas de Teruel, Cuenca y Soria.

Tampoco se olvidó de uno de los principales problemas que asola a nuestro país y también a la provincia como es la sequía que están sufriendo en primera persona los agricultores y ganaderos. Una problemática que Feijóo recalcó que “no se resuelve al estilo Sánchez, haciendo un Consejo de Ministros el día de la pegada de carteles y decir que ya está solucionado”.

Asunto que también abordó el candidato del Partido Popular regional, Jorge Azcón, al Gobierno de Aragón.

Afeó que el Ejecutivo central sólo destine a Aragón 15 millones de euros de los 1.400 millones fijados para todo el país y ha criticado la inacción de Javier Lambán al respecto.

Qué tiene que pasar

“¿Qué tiene que pasar para que se entere de que él también tiene que arrimar el hombro? ¿Qué tiene que pasar para que miles de agricultores y ganaderos sean escuchados por el presidente de la Comunidad?”.

El líder del PP llamó desde Zaragoza a recuperar "el poder de las mayorías para no tener que avergonzarnos como españoles del poder de Bildu" y pidió el voto tanto de los socialistas "avergonzados" como de aquellos que quieren que gobierne el PP pero no votan al PP, en alusión a Vox.

En un mitin junto al actual regidor y candidato ahora al Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y a la aspirante a la alcaldía, Natalia Chueca, Feijóo volvió a aludir a la presencia de asesinos y etarras en la lista de EH Bildu y recalcó que "para derogar el sanchismo no vale con amagar" sino que solo sirve "actuar" y "con determinación".

Ante más de 1.500 simpatizantes, Feijóo llamó a recuperar "el poder de las mayorías para no tener que avergonzarnos como españoles del poder de Bildu" porque "Bildu no nos representa, sus candidatos no representan la dignidad, la decencia y la honestidad de los españoles".

Necesitan "todo el voto" defendió el líder del Partido Popular, que se dirigió además a aquellos que "no han votado al PP aunque quieran que gobierne el Partido Popular".

Juste: “Feijóo vuelve a demostrar que le preocupa Teruel”

El presidente del Partido Popular de Teruel, Joaquín Juste, valoró en la jornada de ayer muy positivamente las palabras pronunciadas por el máximo responsable nacional de la formación, que “ha vuelto a demostrar con hechos que le preocupa y le ocupa nuestra provincia”. Eso lo evidencia, añadió Juste, la “firmeza” con la que asegura que va a dar cumplimiento a “una de las principales reivindicaciones de la provincia” como es la aplicación al máximo de las ayudas al funcionamiento.

Tal y como subrayó Joaquín Juste, “Feijóo es de fiar”. “Le avalan sus muchos años de servicio a nuestro país y de brillante gestión al frente de la Xunta de Galicia, en la que se han puesto en marcha algunas de las medidas más novedosas, importantes y efectivas para combatir la despoblación”, señaló, finalmente, el responsable provincial del PP.

Por su parte, la alcaldesa de la ciudad de Teruel y candidata a la reelección, Emma Buj, puso en valor que el presidente Feijóo “demuestra siempre que viene a Aragón su compromiso con nuestra tierra”.

“Creer en Teruel es aprovechar al máximo nuestras oportunidades”, insistió, y ello pasa en nuestra provincia “por aplicar las ayudas al funcionamiento en su nivel máximo, al 20 por ciento”.

“Los turolenses deben saber que frente a un Gobierno de Aragón y un Partido Socialista Obrero Español que se conforman con el 2% de ayudas al funcionamiento, existe un Partido Popular que tiene el firme compromiso de aplicar esta medida diferencial para nuestra provincia en los máximos permitidos para generar empleo, riqueza y oportunidades en Teruel”, recalcó.