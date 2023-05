El Partido Popular achaca sus 212 listas electorales en Teruel a que se ha "sembrado bien"

El Partido Popular en la provincia de Teruel hizo este miércoles un balance positivo de cómo ha ido la confección de las listas de candidaturas para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, donde ha logrado presentar 212 e incluso confían en poder gobernar en Monroyo donde no se ha proclamado ninguna candidatura y ahora se abre un periodo de entre tres y seis meses para poder convocar elecciones.

El presidente provincial del PP, Joaquín Juste, y el coordinador de la campaña, Francisco Narro, ofrecieron una rueda de prensa para hacer balance de este proceso y explicaron que se habían conseguido diez listas más que en 2019. Una cifra que “nunca antes se había conseguido”, afirmó Juste, y que representa solo dos listas menos que las alcanzadas por el Partido Socialista en la provincia.

El presidente provincial destacó que la sensación que han recogido durante este tiempo es que “la gente está cansada del gobierno de Javier Lambán”, que calificó de “agotado” y prefieren “acercarse al Partido Popular”.

Juste destacó que el PP ha conseguido “un treinta por ciento de renovación”, con la incorporación de gente nueva y sobre todo de gente joven. “Eso significa que hemos sembrado bien”, señaló haciendo un símil con su profesión de agricultor. Agregó que ha habido incrementos significativos como en la Sierra de Albarracín y Matarraña con respecto a los anteriores comicios.

Villafranca del Campo

El presidente provincial del PP puso en valor el caso de Miguel Ángel Navarro, que ya se sabe que va a ser el alcalde de Villafranca del Campo, porque solo ha sido proclamada en esta localidad del Jiloca la lista presentada por el Partido Popular: “Va a ser un buen alcalde, uno de los mejores”, afirmó.

En cuanto a las otras formaciones políticas lamentó que el Partido Aragonés haya presentado más de cuarenta candidaturas encabezadas por “cuneros” es decir, personas que no son del pueblo donde encabezan la lista. En su opinión, “han sido impuestos, son paracaidistas”.

También se refirió a las listas “fantasma” del Partido Socialista y aseguró que solo en la Sierra de Albarracín el PSOE tiene más que el Partido Popular en toda la provincia. “Veremos el apoyo que reciben todos los candidatos que no son del municipio”, dijo Juste.

El presidente provincial del PP aseguró que los municipios turolenses “se merecen el mejor gobierno posible” y sobre el caso de Monroyo, donde no se ha presentado ninguna lista y habrá que volver a repetir las elecciones en un plazo máximo de seis meses, explicó que el Partido Popular “teníamos una lista que me atrevería a decir que será la que gobierne dentro de seis meses”. Detalló que no se presentó “para no dividir el pueblo y por respeto a los que se iban a presentar”. Finalmente no se presentó nadie.

Ahora, “el Partido Popular, que hizo lo correcto, tiene un equipo para presentarse y posiblemente serán ellos los que tengan que coger las riendas”, comentó el presidente de los populares de la provincia.