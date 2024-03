Adrián Galve, dibujante turolense: “En mi próxima exposición homenajeo el trazo rápido y garabateado de Agustín Alegre”

Por

Casi exactamente un año después de la última vez, el dibujante turolense Adrián Galve volverá a exponer parte de su obra, esta vez con Homenaje a Agustín Alegre, una muestra de 18 dibujos en formato medio con el que el artista rinde tributo, a través de la figura de los Amantes, de una de sus referencias artísticas. La muestra se inaugurará el próximo 8 de abril. Antes de eso protagonizará este domingo, a partir de las 12 horas, un vermú cultural en el Alfar de los Gorriz donde compartirá su trayectoria y sus experiencias como artista.



-¿En qué consiste esta nueva exposición?



-Está formada por 18 obras en formato DIN A3 de dibujo en lápiz, con el que hago un pequeño homenaje a Agustín Alegre, en cuanto a que la Leyenda de los Amantes fue una de sus principales inspiraciones. Obviamente no se trata de recrear las escenas amantistas que él ha pintado, sino de recrear algunos de los personajes que han participado en las Bodas de Isabel en los últimos años. Y también en homenaje a Alegre trato de salirme algo de mi estilo habitual y recrear de algún modo el propio trazo de este pintor consagrado.



-¿En qué sentido recrea ese trazo? ¿Cómo lo definiría?



-El trazo de Agustín puede definirse como con un toque nervioso, garabateado, que parece un esbozo pero que en realidad está muy trabajado. Transmite la sensación del trabajo del natural, como si fueran apuntes tomados en vivo y apresuradamente, aportando un simbolismo que me gusta mucho.



-¿Qué diría que le debe a Agustín Alegre como artista?



-A Agustín Alegre le debo muchas cosas. Cuando eres joven y empiezas una carrera como el arte o la música, de repente conocer a un artista consagrado como él, con una gran carrera a sus espaldas, que te da la oportunidad de acercarte a él, de conocerlo personalmente y que te transmita cosas, es muy especial. No he dado clase con él, pero lo he conocido personalmente y poder compartir impresiones con él para mí es muy especial.

Agustín Alegre tienen un gran talento natural, es un portento innato y un superdotado del arte. Yo desde pequeño me he visto reflejado en su pintura, aún antes de conocerle, y siempre ha sido una especie de referente de a dónde me gustaría llegar a mí. Ese aura de artista la percibí cuando le conocí, por eso fue tan especial la conexión que se estableció.



-Además de Agustín Alegre usted ha mencionado en alguna ocasión a Nati Cañada o Diego Aznar como alguna de sus referencias en pintura. ¿Tiene algún otro maestro que le inspire en especial?



-Otro de mis grandes referentes es Luis Royo (artista y dibujante natural de Olalla, en Teruel, y ganador de premios como el Millennium Fumetto Cartoon en Italia, el Silver Award Spectrum y The Inkpot Comic Award en Estados Unidos o el Premio Fantasía Strannik en Rusia, además de, en 2019, el Gran Premio del Cómic de Aragón a sus cuatro décadas de trayectoria). Royo destaca por su ilustración fantástica, con toques eróticos y de ciencia ficción, y que ha ilustrado muchos libros y proyectos propios. También he tenido ocasión de conocerle, le presenté alguno de mis trabajos y le gustó bastante. De hecho me gustaría que en el futuro eso se pudiera plasmar en algún tipo de colaboración, me encantaría emprender algún proyecto con él.



-Usted valora el contacto personal con el artista, con el referente...



-Mucho, es casi una obsesión. Pero es que son modelos para mí, auténticos referentes, y acercarte a ellos y conocerlos personalmente es importante. Yo aspiro a llegar a ese entorno de artistas célebres, con tiempo y esfuerzo. Sé que es muy complicado, pero tengo claro a dónde quiero llegar y como trabajar para lograr el reconocimiento personal como artista.



-¿Es usted autodidacta o tiene formación en pintura o dibujo?



-Durante ocho años aprendí en el estudio de Diego Aznar, y después estuve algún tiempo en la Escuela de Arte, en el grado superior de ilustración, aunque mi trayectoria no iba en ese sentido. EL proyecto de artista que se busca desde la Escuela tiene más que ver con lo comercial y lo rápido, y aunque eso no tiene nada de malo a mí me gusta más el trabajo más lento y las obras únicas. Creo que si tú tienes muy claro a dónde quieres llegar lo mejor es aprender por tu cuenta.



-En sus piezas sigue usando la técnica de lápiz monocromo... ¿para cuándo introducirá el color en su obra?



-Sigue siendo el lápiz, sí, aunque para esta exposición del 8 de abril ya te digo que he variado algo mi técnica habitual para aproximarme un poco al trazo de Agustín Alegre, algo así como si intentara fusionar mi estilo con el mío. Y es verdad que por el momento el color no lo he tocado mucho, pero cuando termine la próxima exposición me gustaría ir un poco más allá, y preparar obra para salir fuera de Teruel, quizá a Valencia o Zaragoza. Quizá algo muy diferente a lo que he trabajado hasta ahora, más cercano al estilo de fantasía de Luis Royo. Y en este caso sí que me gustaría empezar a trabajar el color, quizá a través del óleo y del lápiz de color.