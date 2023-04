Amaya López, soprano: “Intento abarcar lo máximo posible porque también me gusta el repertorio de mezzosoprano”

Por

Su voz fue la encargada de recibir a la comitiva de la Encomienda de Montegaudio a la hora de nombrar comendadora a la ex futbolista Andrea Esteban y sus armonías aligeraron la ceremonia del relevo arropadas por la sonoridad de la arquitectura del templo.



Desde el púlpito del templo alfambrino, esgrimió su garganta para conmover a los cientos de personas que se agolpaban en el interior de la nave de la iglesia que, en cuanto percibieron las primeras notas, guardaron un abrumador silencio quedando como encandilados por los acordes esculpidos por su garganta.



Amaya López es alfambrina y se precia de ello, y está orgullosa de la evolución que ha experimentado la fiesta medieval del municipio.



-¿Quién es Amaya López, la persona que ha deleitado a todos los alfambrinos con su voz?



-Soy Amaya López y mi padre era de Alfambra y durante una temporada viví en Alfambra también. Soy informática y voy a cumplir 47 años.



-Usted participó activamente en la ceremonia principal de la festividad de la Encomienda de Montegaudio en la que se nombró comendadora a Andrea Esteba. ¿Es la primera vez que colaboraba en esta fiesta?



-No, ya he participado en otras ocasiones. Empecé en el año 2019 pero luego llegó la pandemia y hubo que parar pero el año pasado volvimos a arrancar otra vez con el evento, lo que hace estar muy contenta.



-Háblenos del repertorio que interpretó desde el púlpito del templo



-Hubo un Ave María, un Panis Angelicus, un Canticorum durante el nombramiento y la Cantiga de Alfonso X Santa María Strela Do Dia.



-Usted es soprano pero afirma que puede cantar también como mezzosoprano.



-(Risas) Bueno, como mezzo... sí. Lo que intento es abarcar lo máximo posible porque me gusta el repertorio de mezzosoprano.



-¿Dónde o cuándo surgió su afición por el canto?



-Me viene de familia. En mi familia hay muchos cantadores de jota, ha habido música en mi vida desde que tenía 4 años, así que he tenido la música en casa toda la vida.



-Cantar exige mucho trabajo y dedicación.



-Desde luego. El canto exige muchísimo estudio y muchísima dedicación. Gracias a dios he tenido muy buenos profesores y me han enseñado muy bien. Además, desde niña he tenido mucha facilidad para entonar y tengo buen oído. A pesar de que he tenido que dedicarle mucho y trabajo se puede decir que me ha resultado fácil.



-¿Dónde practica?



-Para desgracia de mis vecino, practico en mi casa con un profesor particular. Empecé con un amigo que me presentó a un profesor de canto, Ricardo, en la Vall D’Uixo, que ahora está en Almansa. Después empecé a estudiar en el Conservatorio de Teruel y acabé con Mari Carmen Muñoz de profesora de Conservatorio.



-¿Cómo es la experiencia de cantar delante de sus convecinos en una fiesta como la Encomienda de Montegaudio?



-Sobre todo, al principio sentí muchos nervios y mucha responsabilidad. Después intenté hacerlo lo mejor que pude.



-Al final del acto se le reconoció el trabajo con una sonora ovación.



-Reconozco que eso no me lo esperaba. Estoy muy agradecida por ese aplauso que fue absolutamente inesperado.



-¿Tiene intención de repetir el espectáculo en otras ediciones en el futuro?



-Si puedo sí. Mientras la voz y el cuerpo me lo permitan estaremos ahí ... si siguen contando conmigo, por supuesto.



-¿Participa activamente en la fiesta, más allá de su interpretación musical?



-Este año he podido venir a la jaima, porque pertenezco a la jaima de los Alcántara porque son amigos de toda la vida. Este año me he podido implicar más, porque en normalmente son las fiestas del verano a las que vengo. Ahora vamos teniendo más días libres y puedo venir más.



-¿Qué impresión le deja la recreación medieval alfambrina?



-Muy bien. Esto no se consigue en muchísimos sitios. Hay muchísimas jaimas y mucha gente implicada. Hay un montón de gente que se viste y me resulta muy interesante.