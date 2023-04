Andrea Esteban, nombrada Comendadora de Alfambra: "Soy entrenadora de fútbol, tanto del femenino como del masculino"

La exfutbolista y entrenadora de fútbol Andrea Esteban es, desde este sábado, la comendadora de la Orden de Montegaudio, en Alfambra. La deportista se asoma al mundo deportivo con el deseo de llegar a dirigir un equipo de fútbol masculino.

-Desde este sábado es usted la nueva comendadora de la Encomienda de Montegaudio de Alfambra. ¿Qué emociones experimentó durante la ceremonia de su nombramiento?

-Para mí es una ilusión enorme y un orgullo que el lugar del que procedo, que me ha visto crecer y que me ha visto jugar desde pequeñita, que ha sido el germen de lo que soy ahora mismo, me de esta responsabilidad de este cargo en esta fiesta, que es muy seguida por la población de Alfambra y cada vez más también por la gente de fuera.

-Se trata de una fiesta en que, por suerte o por desgracia, usted no ha podido frecuentar por sus compromisos deportivos. Este año sí pudo acudir, coincidiendo con su nombramiento. ¿Qué le ha parecido la recreación?

- Me ha sorprendido mucho. Ya sabía que era una fiesta muy cuidada y que estaba muy trabajada, sí que conocía la leyenda y la historia que hay detrás. Por desgracia, al ser en fin de semana me resultaba prácticamente imposible venir cuando estaba en competición, pero siempre intento poner mi granito de arena. Me ha gustado mucho y creo que es algo que entre todos tenemos que seguir cuidando. Y este año, que para mí sí que era posible venir, era lo que quería hacer.

-En su discurso tuvo palabras de agradecimiento al recordar que le hacía especial ilusión tomar el relevo en el cargo de manos de Paco Abril. ¿Por qué?

-Paco es el padre del que era el novio de mi hermana. Paco Abril es muy importante porque siempre ha estado a nuestro lado e intentamos mantener el contacto. Que me lo ceda él es algo que me llega muy dentro.

-También se refirió en su discurso a la discoteca de Alfambra...

-Todo el mundo nos conoce así, y ya sabemos cómo son los pueblos. A mi familia por parte de madre se la conoce como los gerentes de la discoteca La Perla. Por parte de mi padre se nos conoce como los del albañil, porque mi abuelo era el albañil del pueblo. Ahora, lo que tenemos es una casa en la discoteca La Perla a la que yo siempre intento venir. Es algo que no quiero dejar de hacer nunca. Siempre vengo en verano y unos días durante el invierno, cuando tengo un puente de tres días, y espero dentro de veinte años seguir viniendo aquí y que la gente de aquí me siga conociendo y llevar el nombre de Alfambra allá donde pueda.

Formación

-Hace algunos meses que dejó el banquillo del Valencia. ¿Qué está haciendo ahora?

-Estoy formándome, descansando y viendo las cosas con perspectiva. Creo que sería fácil desaprovechar este tiempo pero yo lo estoy aprovechando para salir mejor entrenadora y cargando energías para todos los proyectos que puedan venir de aquí a la siguiente temporada. Estoy formándome como directora deportiva y viajando para ver entrenar a diferentes cuerpos técnicos. he estado una semana con Luis García Plaza en el Alavés; estuve una semana con el Dallas de Nicole Estévez; también estuve en el FC Barcelona Femenino con Jonatan Giráldez.

-Y mientras tanto aprovecha los ratos libres para dedicarlos a la comunicación.

-Estoy disfrutando mucho comentando los partidos del Valencia en la radio y escribiendo para Super Sport una columna deportiva. Es algo que no había probado nunca y me lo ofrecieron. Yo me lanzo al vacío con estas cosas y me gustó un montón. También es una manera de mantenerme activa y no dejar de lado el fútbol y seguir en la rueda.

-¿Tiene algún proyecto laboral a corto o medio plazo?

-Ahora mismo es pronto. Es cierto que hay ciertos contactos que me ilusionan, pero yo prefiero dejarlo de lado porque dentro de un mes o dos se empezarán a saber cosas. Ahora estoy centrada en cargar energía, en formarme y en estudiar inglés, en hacer todo lo que estoy haciendo para en junio, si todo va bien, poder dedicar todas mis energías aun nuevo proyecto.

­- ¿Va a haber este año Campus Andrea Esteban?

-Precisamente por esa incertidumbre de no saber si estaré cerca de Teruel o lejos o si estaré en otro país no pudo asegurarlo. Yo quier abrir la puerta y si puedo lo haré. No sé la fecha pero me gusta mantener el fútbol femenino en la constante de crecimiento en Teruel. Estamos trabajando en ello y si podemos lo sacaremos, y si no buscaremos la manera de hacer algo en algún otro momento del año.

-­­¿Su futuro está vinculado al fútbol femenino o podría dar el salto al fútbol masculino?

-Me encantaría dar el salto al fútbol masculino. Lo hablo con todos los clubes con los que tengo contacto. El día que caiga esa barrera las mujeres habremos derribado una pared. Yo no quiero decir que soy entrenadora de fútbol femenino porque yo soy entrenadora, tanto de fútbol femenino como masculino. Si me saliese la oportunidad de ejercer de asistente en un equipo profesional de fútbol masculino, aunque fuera en una categoría un poco más baja, o como primera entrenadora yo estaría encantada. ¡Ojalá!