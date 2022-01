Borxa Ramo, candidato por Teruel a Míster España RNB 2022: “Los tiempos en los que daba vergüenza oir hablar a un míster han quedado atrás”

Borxa Ramo es un turolense que cambió el atletismo -llegó a competir en el Campeonato de España de atletismo en pista- por el magisterio, que actualmente estudia Negocios Internacionales en Valencia y que ha hecho sus pinitos en el mundo de la moda. Ahora representará a Teruel en la próxima edición del Certamen Míster RNB España 2022, cuya gala tendrá lugar el próximo otoño en Nerja (Málaga).

-¿Cómo decidió dar el salto y participar en este concurso?

-La verdad es que no contemplaba este escenario, pero RNB contactó conmigo y me propusieron participar representando a Valencia, que es donde estudio ahora. Me explicaron cómo funcionaba todo estoy y al final me decidí a hacerlo, pero les pedí representar a Teruel, que para eso soy de aquí.

-¿Pero tenía experiencia en este mundo?

-En el de este tipo de concursos no, pero sí en el mundo de la moda, donde ya he hecho algunos trabajos. De ahí que me conocieran en RNB y contactaran conmigo.

-¿El modelaje es para usted una posible salida profesional?

-Bueno... para eso hay que estar muy centrado en esa actividad, además de vivir en Barcelona o Madrid. De momento yo estoy estudiando y esto me lo tomo como un hobbie que compagino con los estudios y con un proyecto de creación de empresa en el que estoy inmerso ahora mismo.

-¿Cómo se lo tomó su entorno personal y su familia cuando les dijo que iba a participar en el concurso de Míster España RNB?

-En un principio se sorprendieron bastante, porque es algo que seguramente no se podían imaginar. Pero desde que han sabido que yo ya había tomado la decisión y que estaba dispuesto a estar expuesto a los medios me han apoyado muchísimo. Mis padres están casi más ilusionados que yo, y mis amigos me están demostrando que son mis fans número uno.

-Eso que dice es interesante... ¿Está preparado para ver su imagen expuesta en medios y en redes sociales y en recibir críticas, que en ocasiones pueden ser negativas?

-No sé si existe un tipo de preparación que se pueda hacer al respecto, pero sí que es verdad que es necesario tenerlo en la cabeza y yo lo tengo. Soy consciente de que mi imagen es pública y de algún modo representa a un conjunto de personas. Eso significa que tienes que estar abierto a que gustes a algunas personas y a otras no. En las redes sociales cualquier crítica te llega más fácilmente y hay que estar preparado.

-¿Ha tenido alguna mala experiencia con ‘haters’ o ‘trolls’?

-No, y espero no tener. Es inevitable tener cierta inquietud, pero de momento todos los mensajes han sido de apoyo y muy positivos. Me han llegado incluso de países de sudamérica o de Indonesia.

-Hay un concurso en Instagram en marcha, pero el certamen, certamen, será en Nerja en otoño, ¿verdad?

-Sí, ese es el principal. De los 52 participantes se clasificarán para la gala final 24, que salen de esa prueba multimedia, que es como se llaman las votaciones que va haciendo al gente a través de Instagram -el mío es @borya, con y griega-, y de otras pruebas que se van a ir realizando a través del proceso; pruebas de cultura general, de deporte extremo, de talento, de proyectos sociales, además de entrevistas. Con todas esas valoraciones se elegirán los 24 que van a la gala que se hará en otoño, aunque todavía no se sabe la fecha definitiva. Y estaremos durante una semana haciendo pruebas hasta que el sábado se decida el ganador de Míster España RNB 2022.

-¿Y si gana usted?

-Bueno, eso sería poner Teruel arriba del todo y estaría muy bien (risas). En esa gala habrá cuatro ganadores, y cada uno irá a un concurso internacional. Eso ya significa moverse mucho por España haciendo diferentes promociones y supone un preparación más intensa para la gala internacional. Y en caso de ganar el premio internacional supondria estar trabajando en esto un año entero prácticamente en excusiva.

-¿Hasta donde opta usted? ¿Qué le gustaría conseguir en esta aventura?

-Yo no renuncio a nada, claro, pero para mí lo principal es disfrutar de la experiencia que supone. Es algo que no todo el mundo puede vivir y lo importante es aprende cosas, aprovechar la preparación que te brinden, y conocer mucha gente. Al final todo esto te hará conocer gente de toda España que al final, a nivel de moda o de negocios, te puede venir bien, así que profesionalmente también es una oportunidad.

-Todo el mundo sabe que este tipo de concursos tienen no pocos detractores, que critican la superficialidad de estos concursos, el sexismo o los valores que perpetúan... ¿Qué opina usted?

-Sí, esas críticas están muy extendidas hoy en día, pero este mundo no se conoce en absoluto si no te metes de lleno. Quizá antes eran muy sexistas o superficiales, pero ahora están bastante actualizados con respecto a nuestra sociedad. Es cierto que se tiene en cuenta la imagen física, pero ahora más que nunca se valoran muchas más cosas, como la cultura general, la capacidad de comunicar, de saber estar... Se buscan personas que sean bellas por fuera pero también por dentro, y te aseguro que si eres mal tío o no tienes nada más allá de un buen físico no vas a llegar a ningún lado. Todos hemos visto imágenes en las que un míster o una miss se ponían a hablar y daba hasta un poco de vergüenza, pero todo eso ha quedado atrás, eso ha cambiado, y en particular la franquicia RNB tiene muy en cuenta ese factor, el de buscar gente que no sea simplemente guapo.