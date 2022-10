Carlos Escobedo, cantante y bajista de la banda Sôber: “Como productor no trabajaría con trap o reguetón... no sé lo que busca quien escucha esa música”

Desde 1994 la banda madrileña Sôber es una de las grandes referencias españolas en el rock metal español. Inmersos en la gira de su último disco, Elegía, hicieron un hueco para tocar en Valdealgorfa.

-En mayo de 2021 ofreció una masterclass en Valdealgorfa en la que habló de su experiencia como productor y compositor y ahora regresa con la banda Sôber... ¿Cuál es su vínculo con esta población?

-Mi vínculo es Jorge (Alloza), que contactó conmigo para esa charla. Conectamos muy bien porque tienen un espíritu muy roquero y de hacer mucho por la música, así que me apetecía volver. A Valdealgorfa han llevado a Pepe Bao o a Hamlet, y me parece flipante que en un pueblo como ese se programen tantas cosas de calidad.

-¿En qué formato actúan en Teruel?

-Vamos en formato acústico pero con toda la banda. Realmente hace mucho tiempo que tenemos los dos formatos, el eléctrico muy cañero, con el que el sábado estaremos en Zaragoza, y este otro acústico, que es muy bien recibido por el público. Hace poco llenamos en Madrid con él... la gente no lo percibe como algo negativo, sino como una forma de estar más cerca y con menos artificios.

-Pero en su caso las sensaciones tienen que ser muy diferentes...

-Sí. Yo como cantante salgo ganando, porque estoy más tranquilo y las letras llegan mejor al público. Igual para Manu, el baterista, es más difícil porque tiene que contenerse (risas). Es distinto pero muy placentero porque conectas mejor con lo que quieres contar al público. Y como las canciones las compongo en acústico, no cuesta trabajo devolverlas al sitio del que proceden.

-Ya que lo menciona, las letras de Sôber no son lo que habitualmente se espera de una banda de rock...

-Para mí el 75% de Sôber son las letras de sus canciones. Los riffs y las baterías están muy bien, pero o tienes una buena historia que contar o no hay canción. Una vez una chica me dijo al bajar del escenario que cómo podía escribir canciones para ella sin conocerla... me pareció el mejor halago del mundo.

-Pero todos hemos bailado temas extranjeros sin tener ni idea de lo que nos estaban contando.

-Claro. Y, sin pretender desmerecer a nadie, a veces el rock ha sido muy superficial. En España no ha habido muchos referentes que priorizaran una buena historia sobre el sonido y la actitud rebelde. Y a mí me ha pasado traducir alguna canción de Iron Maiden que me encantaba y entonces descubrir que es muy floja.

-Están en plena gira con el disco Elegía... ¿cómo está funcionando?

-Muy bien. Por fin hemos podido empezar a tocar con cierta normalidad, sin aforos limitados y sin mascarillas, y estamos muy contentos con la acogida. No es nada habitual que arranques un concierto con dos canciones del nuevo disco y conectes con la gente al instante, o que luego toques otros cinco o seis temas nuevos y el público no se te caiga y esté a muerte contigo. Eso me gusta. Quiero creer que cuando haces discos con peso, cariño y fuerza, el público lo ve.

-¿Se las arreglan para mantener la esencia que buscan sus fans y al mismo tiempo no repetirse?

-Esa línea es muy delgada. En Elegía volvemos un poco a los primeros discos, más tenues, con tempos más lentos y sonidos mas siniestros, pero tiene un sonido que no tenían esos primeros trabajos, que a nivel de producción no lograban sacar algo tan claro y bien conectado entre sí.

-¿Rock-metal es una etiqueta que le cuadra bien a Sôber?

-No me gustan las etiquetas pero sé que son necesarias. Yo creo que Sôber es muy ecléctico... hemos cantando con Saratoga, que es heavy metal, pero también con Carlos Tarque o Neiva; podemos estar en un Viñarock o tocar con Soziedad Alkohólika o yo qué sé... con Seguridad Social,. ¿Rock alternativo? ¿progresivo? ¿gótico? ¿metal? Todo eso nos puede cuadrar, pero es complicado porque personalmente a mí me gustan muchos tipos diferentes de música.

-¿Disfruta más como cantante de Sôber o como productor para otras bandas?

-Disfruto mucho con mi trabajo, y por este orden yo diría que como compositor, interpretación en directo y luego la parte del estudio, que también me enriquece muchísimo. Trabajar para otras bandas, sin estar tan involucrado ni tener que lidiar con egos es muy liberador, porque ves la música desde fuera y puedes aportar muchas cosas.

-Ha trabajado para muchas bandas y géneros, pero ¿se negaría a producir a alguien?

-No quiero polemizar, pero el trap no lo ubico. He compuesto para autores muy distintos a mí, como Malú, pero un género cuyas canciones se componen con un beep, sin una melodía clara, con letras cotidianas y muy consumibles, destinadas a no perdurar... No, yo creo que la música tiene que intentar ser más trascendente. He tenido propuestas de trap o reguetón, pero me he negado porque no me gusta y creo que no podría aportarles nada... sobre todo porque no tengo ni idea de lo que busca la gente que escucha ese tipo de música.