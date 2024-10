Los instrumentos tradicionales, un éxito en la Escuela de Música de Alcañiz

La Escuela Municipal de Música y Danza de Alcañiz presentó este jueves su nuevo curso 2024-2025, con una importante novedad que ha generado un gran entusiasmo entre los alcañizanos y otras personas procedentes de localidades cercanas, como Castelserás o Valdealgorfa. Este año se ha creado un área dedicada a instrumentos tradicionales, como pueden ser la dulzaina o la gaita de boto.

Las clases estarán impartidas por el profesor Francisco Quesada, quien agradeció la oportunidad de haber podido llevar a cabo este proyecto y destacó la importancia de la enseñanza y preservación de los instrumentos tradicionales. Además, se mostró satisfecho con la gran acogida que ha presentado. “No esperábamos una respuesta tan positiva en tan poco tiempo. Las 10 plazas ya están llenas y ha habido dos personas que se han quedado en lista de espera. Las tradiciones musicales aragonesas son una parte esencial de nuestra cultura y la gran acogida de estas clases demuestra que hay un deseo grande de mantenerlas vivas y transmitirlas a las nuevas generaciones”, explicó Quesada. Además, indicó que esto ha supuesto “un impulso”, para seguir trabajando en un futuro y poder ofertar más plazas.

El nuevo curso ofrece clases especializadas en instrumentos tradicionales del folclore aragonés, como la dulzaina, (el instrumento más significativo del Bajo Aragón), la gaita de boto típica aragonesa, las flautas de tres agujeros o el salterio, que hasta ahora, no tenían un espacio propio en la oferta educativa de la escuela. Esta iniciativa, no solo busca enseñar la técnica de interpretación, sino también fomentar el interés por la música tradicional en festividades y eventos culturales de la comarca. “Queremos que los alumnos no solo aprendan a tocar estos instrumentos, sino que sientan que forman parte de algo más grande, de una tradición viva que es necesario preservar y visibilizar en nuestras fiestas populares”, añadió el profesor. Además, aunque en la media general de alumnos apuntados sean adultos, también se han encontrado con el caso de una niña de 7 años que quiere comenzar a tocar la gaita de boto.



Ejemplo de los instrumentos tradicionales que se impartirán. P.A

Lo que supone esta formación

Por su parte, Sergio Alloza, director de la Escuela Municipal de Música y Danza de Alcañiz, destacó la importancia de esta nueva oferta educativa para diversificar la formación artística en la capital bajoaragonesa. “Era un área necesaria en Alcañiz y la respuesta ha sido muy buena. Estamos muy satisfechos de poder ofrecer una formación que no solo educa en la técnica musical, sino que también promueve la cultura local. Esto nos permite no solo ampliar nuestro programa, sino también aportar a la conservación de un patrimonio cultural que es parte de la identidad aragonesa”, declaró Alloza.

Además, Quesada también puso en valor el acompañamiento musical de estos instrumentos tradicionales en algunos actos durante los festejos populares. “La idea que tenemos es que se pueda llegar a crear un grupo musical que en el futuro, pueda salir a acompañar todos los actos, como son los gigantes y cabezudos y otros eventos como mercados medievales, la romería a la Virgen de Pueyos o las hogueras de San Antón”, explicó.

Por otra parte, además de las clases de instrumentos tradicionales, la dirección de la escuela presentó otra de las novedades para este nuevo curso, como ha sido la obligatoriedad del lenguaje musical para los alumnos de iniciación, una medida que, desde la dirección de la escuela se ha considerado como fundamental. “Hasta ahora, no lo consideraban tan importante, pero para nosotros sí que es una parte fundamental para el alumnado y para el músico. De esta forma pueden tener una capacidad de autonomía para desarrollarse mucho mejor y una gran autosuficiencia a la hora de poder leer e interpretar partituras”, explicó su director.

Sin embargo, Alloza también hizo hincapié en que estas clases solo se ofertan a aquellos alumnos que también tocan un instrumento. “La gente nos ha preguntado si damos estas clases por separado, pero de momento, por la capacidad que presenta la escuela y teniendo en cuenta que hay 300 alumnos y 6 profesores, no podemos llegar a todo”, aclaró.

El arranque del nuevo área no habría podido salir adelante sin el apoyo del Ayuntamiento de Alcañiz, quien ayudó a convertir este proyecto en una realdad, así lo agradecieron Alloza y Quesada a Javier Climent, concejal de Cultura del Ayuntamiento, quien valoró como “excelente” el arranque de este nuevo curso y recordó, que además de la buena acogida de la nueva propuesta con instrumentos tradicionales, otras áreas como el piano, saxofón o clarinete “están al 100% de capacidad”, aunque hay otras como instrumentos de viento metal o guitarra que todavía tienen plazas libres. “En resumen, se puede decir que es un arranque magnífico y creemos que hay que darlo a conocer a la ciudad de Alcañiz”, indicó Climent.