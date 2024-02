Carlos Martínez, paleontólogo: "Hace falta que se valore más la divulgación científica en España porque no está valorada"

Carlos Martínez es profesor de Paleontología de la Universidad de Valencia. Fue uno de los miembros del jurado del último Premio Paleonturología convocado por la Fundación Dinópolis y que se falló a finales del año pasado. Considera que falta que se valore más la divulgación científica en España porque no lo está.

-¿Qué opina de iniciativas como el Premio Paleonturología?

-Está muy bien a nivel nacional e internacional, porque que yo conozca, hay pocos premios de este tipo en un área como la paleontología. Además está muy bien valorado en el sector.

-¿Qué le llamó la atención del trabajo ganador?

-El tribunal estuvimos bastante de acuerdo en esta decisión, porque aplicaba un montón de técnicas para resolver una cuestión, y además con técnicas muy variadas, desde paleontología clásica hasta tomografía computarizada que implica la aplicación de nuevas tecnologías para poder valorar estructuras internas. Eran muchas técnicas y combinaciones de técnicas tanto clásicas como modernas, y sobre todo el tema que se trataba, que era la extinción del final del Cretácico y que tuviese mucha relevancia para divulgarlo después entre el público en general. La extinción de los dinosaurios es algo muy llamativo y pensamos que más allá de la ciencia el tema iba a ser de mucho interés para la gente en general.

-Este premio tiene después una edición divulgativa, ¿qué importancia tiene contar a la sociedad lo que se investiga?

-Es imperativo. Creo que la sociedad está cambiando, y la ciencia también un poquito, y es importante que la gente vea dónde va el dinero para la investigación. Nosotros no curamos el cáncer y trabajamos en una ciencia muy básica que lo que hace es conocer cómo ha sido la historia de la vida y de la Tierra, y por eso una parte muy importante es retornar a la sociedad aquello que estamos haciendo.

-¿Se hace suficiente divulgación o falta hacer más?

-Yo creo que hace falta más. El que hace divulgación es porque le gusta hacerla. Mientras que hay una presión muy importante a los científicos para que publiquen resultados en revistas de primer nivel, si dedicas tiempo a divulgar tus investigaciones no se te valora. Entonces la gente no divulga y eso es un problema. Y el Premio Paleonturología premia eso también con una publicación divulgativa. Es algo que en todas las áreas de la ciencia debería estar encima de la mesa. Yo lo hago porque me gusta pero no me lo valoran. Hace falta que se valore más la divulgación científica en España porque no está valorada.

Divulgación

-¿Se sabe divulgar en España?

-Yo creo que sí. Tenemos muy buenos divulgadores y además los que conozco son doctores en paleontología; hacen la tesis y dentro de su carrera deciden que quieren dedicarse a divulgar. Hay un ejemplo que es el de Pakozoico, el paleontólogo Francesc Gascó, que además hizo la tesis doctoral en Teruel con Turiasaurus. Ahora es uno de los mayores divulgadores de ciencia en paleontología en España. Tiene miles de seguidores en las redes y es digno de alabar porque divulgar es muy complicado y difícil de vivir de ello. Con tus investigaciones te obligan a tener una auditoría de los resultados, pero no a divulgar tu trabajo, y eso es una pena.

-De sus palabras se deduce que Teruel es un referente y la Fundación Dinópolis un ejemplo a seguir, ¿no?

-Por supuesto. La Fundación Dinópolis es un modelo a seguir que es atípico, que es muy interesante y que ha funcionado muy bien. Cuando empezó Dinópolis yo era estudiante y era un modelo que veíamos con extrañeza, pero se ha demostrado que ha funcionado muy bien y que ahora es un referente en todos los sentidos, de investigación y divulgación. Yo como profesor llevo a mis alumnos todos los años a ver el Museo Paleontológico de Dinópolis.

-¿Y qué valoración hacen los alumnos de esas visitas?

-Muchos ya lo conocen con anterioridad porque como lleva tantos años han ido ya de niños, lo que pasa es que hablamos con la Fundación y vemos también los proyectos en los que están y la parte que no se ve con la gente trabajando y los laboratorios. Lo valoran muy bien y yo me he traído hasta grupos de extranjeros para ver cómo funciona, para estudiar lo que es el modelo de Dinópolis y si pensamos que podría ser exportable a otras regiones del mundo con un edificio central y satélites en los que el patrimonio está donde se ha encontrado. Todo el mundo que lo conoce se queda muy sorprendido y contentos porque es algo que funciona. No sé si será repetible en otro sitio, porque no se ha vuelto a dar, pero creo que sí. El que sea de Teruel desde luego debería estar orgulloso de lo que se ha hecho y se tiene en Dinópolis y del patrimonio que se está descubriendo, preservando y enseñando al público.

-¿Qué importancia tienen las nuevas tecnologías hoy día en los estudios paleontológicos?

-Muchísima, cada día más. Los fósiles siguen saliendo y se excavan de forma muy clásica, pero luego para estudiarlos se aplican nuevas tecnologías que nos permiten tener nueva información para dar respuestas a preguntas que siempre han estado ahí, y que hasta ahora no se podían resolver por la dificultad de obtener los datos o porque los fósiles eran intocables