Carmen París, cantante aragonesa: "Me hizo mucha ilusión que me llamaran y me consideren digna de ser la rompedora de la hora"

Este Viernes Santo a las 12 horas la cantante aragonesa Carmen París rompió la hora en la plaza del Torico. Lo hizo en el bombo de grandes dimensiones y acompañada de los integrantes de las bandas de tambores y bombos de la capital turolense y del público que le quisieron arropar en este acto, organizado este año por la Cofradía de la Oración del Huerto.

-La Oración del Huerto le invitó a participar en la Rompida de la Hora. Usted ha colaborado con Tambores de Teruel, asociación ligada a esa cofradía. ¿Cómo recuerda esas colaboraciones y qué es lo que hizo con ellos?

-Fue estupendo. Cuando hice mi primer disco, Pa’ mi genio, y me nominaron para los premios de la música, hice una versión especial para ese evento de la canción Pa’ mi genio y vinieron ellos como tamborileros. Entonces, hice una introducción con tambores, y la adapté para hacerla con los tambores de Semana Santa, y fueron ellos los que tocaron. No fui yo quien les llamó, lo hicieron desde la dirección del espectáculo,-que era Mario Gas, el director escénico- y fueron ellos quines me lo dijeron. Yo les dije que se lo iban a tomar mal los de Samper de Calanda, porque yo soy de allí, pero estuve encantada igualmente. Esa fue nuestra primera colaboración en el año 2004.

-Hace ya 20 años y desde entonces, ¿han mantenido el contacto y han colaborado más veces?

-No, no hemos colaborado más veces, pero nos hemos visto con algunos de ellos en este tiempo.

-Cuándo le llamaron para que viniera este viernes a Teruel, supongo que se alegraría, ¿no?

-Me hizo mucha ilusión que me tuvieran en cuenta y me consideren de la tierra y digna de ser una rompedora de la hora.

-¿Ha tocado el tambor desde pequeña?

-Por supuesto, porque mi padre es de Samper de Calanda. Y cuando vivíamos en Tarragona y luego en Tudela o cuando nos vinimos a Utebo siempre nos llevaba a Samper para Semana Santa. Y una vez fallecido mi padre hemos ido menos, pero a mí me ha gustado siempre que he podido ir. Ahora llevo muchos años que no he podido hacerlo porque estoy cuidando a mi madre, que la tengo con Alzheimer y estoy muy apartada de hacer salidas.

Propuesta

-Sigue con su espectáculo París al piano. ¿En qué consiste esa propuesta?

- Acompañándome con el piano hago un recorrido tanto por los discos que he sacado hasta ahora como por otras colaboraciones que he hecho y alguna canción para el cine. Es el último espectáculo con el que estoy girando.

-En su trayectoria ha colaborado tanto en su día con Tambores de Teruel como con muchísimos cantantes y grupos. ¿Qué le aporta esa colaboración con otros artistas?

-Me aporta muchísimo. Ahora estoy haciendo también un espectáculo que se llama Enredadas con la contante Martirio y con dos cantantes gallegas, Uxía y Ugía Pedreira. Y la verdad es que me da muchísima vida porque claro yo llevo muchos años tocando sola y cantando sola y estar en una escenario con más gente compartiendo para mí es muy enriquecedor y lo mismo con las colaboraciones, porque tienes que enfocarte en otra manera de componer o de cantar. Para cantar con alguien yo siempre me adapto a la forma de cantar del dúo y entonces siempre aprendes cosas nuevas para incorporar.

-Se adapta además con una voz muy característica, que es la suya, que le da otra mirada, a las canciones que interpreta.

-Sobre todo, cuando canto con alguien, lo que procuro es que el resultado sea algo más grande que la suma de dos, porque hay muchas veces que los dúos parecen una competición a ver quién canta más fuerte. Y un dúo no es eso. Cuando se canta con otros hay que modular y hay que procurar que el conjunto sea lo que funcione mejor.

-Vino a romper la hora a Teruel en un acto donde el protagonista es el sonido del tambor y del bombo. Ese sonido ¿también se adapta bien a las nuevas canciones, a las fusiones? ¿Cómo ves el sonido de la percusión tradicional de la Semana Santa para adaptarlo a otras músicas?

-Yo hice una canción con ello. Se titulaba Rompiendo la hora, está en mi segundo disco, Jotera lo serás tú, además de adaptarlo para los Premios de la Música. Lo veo totalmente adaptable para hacer canciones con ello.

-¿Cómo va ser el próximo disco en el que está trabajando?

-Va a ser La vuelta al mundo en jotas. He descubierto que el mundo está lleno de jotas y no lo sabíamos. ¿Sabes cuál es el país que más jotas hay después de España? No te lo puedes imaginar, es Filipinas. En todos los lugares donde ha habido españoles hay jota o si no hay otros géneros que se nota que vienen de la jota. Por ejemplo, la cueca en Hispanoamérica. Con este disco voy a demostrar que la jota es Patrimonio de la Humanidad, porque no solo hay jotas en Filipinas, en Venezuela, en Chile o Argentina, en Italia o Portugal sino que la jota ha dado origen a otros géneros musicales. Aunque la Unesco nos considere Patrimonio de la Humanidad o no, porque hay muchas candidaturas, la jota es ya de por sí una patrimonio inmaterial de la Humanidad y con ese disco lo voy a demostrar.