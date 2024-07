Cristina García, directora general de Deportes del Gobierno de Aragón: “Queremos ir poco a poco, pero sobre todo dotar de recursos a las políticas deportivas”

Por

Cristina García Torres (Barcelona, 1984) es directora general de Deportes del Gobierno de Aragón. Fue de concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Zaragoza. Ex jugadora (base de 1,84 cm ) de baloncesto con 13 años de experiencia en la élite e internacional con la selección española en categorías inferiores. Es Diplomada en Magisterio de Educación Física.



-¿Cuál es la planificación para esta legislatura?



-Queremos ser muy transversales, queremos poner a Aragón en el mapa en cuanto a eventos deportivos, porque creo que podemos competir con cualquier ciudad española. Estamos, atrayendo grandes eventos que potencien nuestra marca, Aragón, a nivel nacional e internacional. También estamos con el foco en el deporte base; queremos que todos los niños tengan el deporte en su mente y que en todos los municipios, cuando acaben el cole, tengan esa oportunidad de hacer deporte. Y después, un trabajo sobre el incentivo deportivo, que ahora está en auge; Aragón tiene una materia prima excelente y queremos que todas las comarcas y los municipios sean atractivos a la hora de atraer turismo deportivo, que cada vez es más incipiente. Poner el deporte en valor; el Covid nos demostró que el deporte es fundamental en la vida de las personas. Desde el Gobierno de Aragón hemos adquirido ese compromiso de potenciar el deporte aragonés, pero para todos, desde los más pequeños a los mayores.



-¿Con qué recursos se cuenta en este momento?



-Es verdad que el año pasado se hizo un esfuerzo muy importante. Se aumentó el presupuesto en un 43%, Hemos atendido, principalmente, todo lo que son federaciones, clubs o alto rendimiento. Entendemos que tenemos deportistas que nos están representando a nivel internacional de forma muy importante y ese gesto lo queríamos tener. Este año hemos sacado las becas excelencia para nuestros deportistas olímpicos y paralímpicos. Queremos ir trabajando poco a poco, pero sobretodo dotar de recursos a esas políticas deportivas que nos permitirán llevar a cabo programas y acciones en beneficio del deporte aragonés.



-Aunque imagino que afecta poco ¿Qué supone la salida de Vox en su campo de trabajo, el deporte?



-Nosotros seguimos con la misma hoja de ruta. Es verdad que cambiamos de Consejería, pero liderada por la misma consejera. Seguimos igual, sabemos que son cosas que pasan en la política, pero creo que el Gobierno tiene muy claro cuál es su objetivo y la línea de trabajo. Seguimos trabajando igual.



-¿Qué medidas plantea para mejorar o promocionar el deporte?



-Como he dicho, ya hemos dado pasos importantes en deporte de alto rendimiento. Ahora estamos trabajando en un plan comarcal, donde queremos dar ese apoyo desde el Gobierno Autonómico, para que tengan el respaldo pero, principalmente para mejorar esos aspectos que, a veces, por falta de recursos no se han podido hacer. Creo que el trabajo en el ámbito comarcal es muy importante y tengo interés en el trabajo que se hace y lo bien que se trabaja en las comarcas.



-Supongo que sigue haciendo deporte.



-Sigo haciendo deporte porque para mi ha sido mi vida. Ahora tengo poco tiempo, pero sigo haciendo deporte. Lo he vivido de una manera profesional y siempre estaré vinculada de una manera o de otra.



-Además del baloncesto ¿Qué deportes practica?



-Me gustan todos los deportes. De pequeña me gustaba el fútbol, ahora juego el padel. Me gusta nadar, cuando puedo. También salir en bici. Toco muchas cosas, pero el deporte con balón, el deporte colectivo siempre ha sido mi punto débil y el que me gusta practicar. Hasta el año pasado lo practiqué, pero este año por tiempo y por trabajo es complicado. Pero siempre intento sacar un hueco para hacer deporte.



-España acaba de ganar la Eurocopa. ¿Cómo se puede rentabilizar este éxito en el plano regional o académico?



Este tipo de eventos siempre vienen bien porque tienen una repercusión directa en el deporte y en todas las Comunidades. Seguramente, el número de licencias volverá a ascender este año, en fútbol, como pasó con el Mundial de las chicas con una explosión de licencias federativas. Este año va a pasar lo mismo. Pero para mi, lo importante es que sigamos creciendo en licencias, que cada día haya más niñas y niños que hagan deporte, que las federaciones y los clubs tengan el compromiso de ir captando cada vez más e ir creciendo. Pero sobretodo, que nosotros seamos capaces de presentar una oferta deportiva que sea atractiva y que mejore al ciudadano. Al final, el deporte no solo es la competición sino que es salud, es turismo, es economía.



-Los Juegos Olímpicos están cerca ¿Va a ir a París a coger ideas?



-Voy a ir dos días y también quiero ir a los Paralímpicos, porque tenemos representación en ambos. Creo que es el año con mayor representación aragonesa. Estoy muy orgullosa de ello y creo que apoyar a los deportistas que llevan la marca Aragón, en la cita más importante del mundo, es una obligación.