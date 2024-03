Fernando Romay reivindica en Monreal del Campo el deporte en el medio rural

Por

Allí Romay dirigió dos sesiones de entrenamiento con más de 300 chicos y chicas, y allí se encargó de recordarles, a través de un interactivo diálogo colectivo, “la importancia del deporte como vehículo de valores. Lo fundamental no es el resultado, la competitividad pura y dura, sino transmitir convivencia y buen rollo”. Para ello, nada mejor que predicar con el ejemplo. Porque una vez que concluyó la sesión divulgativa, Fernando Romay permaneció más de media hora, de reloj, atendiendo a todos y cada uno de los escolares que abarrotaron el polideportivo con fotografías, conversaciones y, sobre todo, centenares de autógrafos. Sobre camisetas, balones de baloncesto, pósteres y páginas de revistas... “En la piel no, que no hay que ensuciarse”, dijo. Baloncesto, deporte rural Para el baloncestista internacional con España, uno de los deportistas más mediáticos del país, el deporte es una de las palancas con más potencial de vertebrar el medio rural. Y, en especial, el baloncesto. “Es muy difícil juntar en los pueblos a más de diez o doce chavales de la misma edad para formar equipos”, por eso defiende Romay que el baloncesto, y en especial en su modalidad 3x3, pensada para espacios urbanos, en realidad y paradójicamente es ideal para localidades con menos población.



El Gobierno de Aragón, en colaboración con la Federación Aragonesa de Baloncesto, han organizado esta jornada de promoción del baloncesto en el medio rural que inicia un recorrido por otras localidades con el objetivo de fomentar hábitos saludables y generar canteras en todo el territorio. “Cuando nos propusieron acoger esta jornada, no tuve ninguna duda de abrir las puertas de nuestra casa”, señalaba el alcalde de Monreal del Campo, Mario Latorre. “No puede haber salido mejor. El poder de convocatoria e impacto que hemos tenido con Romay es muy de agradecer”.



En parecidos términos, la directora general de Deportes del Gobierno de Aragón, Cristina García, valora la importancia de poder contar con una figura como Romay en un evento “que no está en las grandes ciudades. Para esto se planifican las políticas de promoción del deporte, con un impacto visible y la asistencia de esta cantidad de escolares”. Ruta itinerante Este Encestando con Romay se enmarca dentro del convenio de colaboración entre DGA y FAB, que en los próximos meses desarrollarán distintas iniciativas para el fomento del baloncesto en la comunidad autónoma. De momento, a expensas de concretar las fechas, en la ruta participarán en las próximas semanas Calatayud, Cella y Daroca, según informa el Gobierno de Aragón.



Encestando con Romay se dirige a escolares de entre 6 y 16 años y este año llega a tierras aragonesas con el objetivo de promocionar el baloncesto en las aulas con jornadas como la de Monreal, con un entrenamiento para niños, además de distintas charlas y ejercicios. Los entrenamientos son coordinados por seleccionadores de la propia Federación Aragonesa de Baloncesto.