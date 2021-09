David Pérez y Julián Miguel, creadores de Radio Monotes: “Radio Monotes quiere aportar su granito de arena al futuro de la provincia”

Julián Miguel García y David Pérez Villarroya se lanzaron a la creación de Radio Monotes en 2020 y ahora están a punto de estrenar la tercera temporada. Por primera vez lo harán con una emisión en directo y será este 25 de septiembre en la terraza del pub Flanagan's de Teruel a las 18 horas, con la presencia del diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte. A esa hora arrancará el programa Moliendo gordo, que este año contará con nuevas secciones. El grupo turolense Ni Zorra! protagonizará el cierre de esta jornada.

-Comienza la temporada y arranca con la posibilidad de seguir el programa en directo. ¿Va a ser habitual?

David Pérez: No sabemos cuantas veces ocurrirá a lo largo del año, lo habitual será subirlo en redes pero el objetivo era salir de las comunidades virtuales en las que nos movemos y tener más contacto con los que nos escuchan y hacerles partícipes.

-¿Cómo va a ser el evento que han organizado para este sábado?

Julián Miguel: Será en la terraza del pub Flanagan's. Estará abierto para que pueda venir quien quiera hasta completar el aforo que se permita por la pandemia. Comenzará a las seis de la tarde y pedimos venir un poco antes. Comenzaremos con nuevas secciones y con el programa Moliendo gordo, al que hemos invitado a Tomás Guitarte. Después actuará también en la terraza el grupo Ni Zorra!.

-Cuando le plantearon Guitarte en el primer programa en directo ¿qué le pareció?

-D. Pérez: Tiramos de anteriores invitados como el senador Joaquín Egea, le presentamos la idea y está en agenda. Coincide además con que este pasado fin de semana los grupos de la España Vaciada decidieron presentaron juntos en próximas elecciones. Por Radio Monotes han pasado políticos fundamentalmente y gente de la cultura. Ahora queríamos a alguien que fuera Trending Topic en Teruel y en la política en general para arrancar la temporada, pero a lo largo de la temporada irá pasando gente muy variopinta.

-El programa aborda la política pero también otros aspectos ¿Cuál es su objetivo?

D. P.: Hoy en día hay muchos podcasts y tertulias políticas y con Radio Monotes buscábamos hacer algo más pausado y reflexivo. Tocamos la actualidad pero queremos parar los pies y reflexionar sobre determinados temas.

-¿Han visto por las dos anteriores temporadas que hay interés por estos temas ?

-J. M.: Ha habido una evolución tanto por parte de la audiencia como por nosotros. En la primera temporada hubo seis programas de formato debate, entre abril y julio de 2020 y en la segunda temporada -de noviembre 2020 a julio de 2021- hubo unos 26 programas de diferentes formatos. Moliendo gordo es un formato más dinámico con una entrevista y tuvimos unos 100 oyentes y en esta segunda hemos tenido en algún programa hasta 2000 escuchas.

¿El programa surgió como consecuencia de la pandemia?

D. P.: Yo lo llevaba en la cabeza porque me gusta la radio y la pandemia aceleró el proceso porque teníamos más tiempo libre. Nosotros somos biólogo informático e ingeniero industrial y sacamos tiempo de donde no lo hay para editar y preparar el programa.

-¿Tienen un compromiso con Teruel y su provincia?

D.P. : Desde Radio Monotes creemos que no hay que pedir permiso para hablar determinados temas propios que tocan temas globales, como ocurre con el asunto de los molinos. Parece que solo hablando de los problemas de Madrid y Barcelona se habla de los temas globales y no es así. Aquí también pasan cosas y las opiniones tienen que contar más allá que la M-30. En Teruel se están viviendo una época interesante y hay posibilidades de que tenga un futuro mejor que el de ahora pero no nos tienen que tratar como lo hacían antes. Nos estamos jugando muchas cosas para Teruel y se puede ganar una década de futuro para esta tierra y sobre eso tiene que haber debate. Ahí Radio Monotes quiere aportar su granito de arena.

-Para este temporada han apostado por un sistema de micromecenazgo con Patreon. ¿En qué consiste?

-J. M.: Necesitamos una serie de recursos para hacer funcionar este programa y hay diferentes paquetes de ofertas para que se puedan acoger a lo que más les convenga.

-En esta temporada van a incluir nuevas secciones como una llamada Les veines, para profundiar en la cultura y sociedad valenciana. ¿Qué es lo que han pretendido con esta nueva sección?

-D. P.: Vamos a contar con una colaboradora, Ana Martí, valenciano parlante. Hay muchas cosas que desconocemos de nuestros vecinos valencianos, más allá de los tópicos. Tenemos palabras comunes y un idioma que en la provincia de Teruel también se habla. Nos gusta poner el acento en la riqueza y diversidad lingüística y en conocer la cultura para conocerlos mejor.

-¿Dónde se puede escuchar Radio Monotes?

-D. P.: Poniendo en Google Radio Monotes se puede acceder a nuestros programas en Ibox y ahora también en Patreon.