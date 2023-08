David Sancho, actor y músico turolense: “El swing es un registro con el que me siento muy a gusto y con el que más me identifico”

El músico y cantante turolense David Sancho vuelve este verano a tierras turolenses para ofrecer diferentes actuaciones que demuestran su versatilidad, en un momento en el que también se le puede ver como actor en anuncios y series de televisión. Este año además ha sido el director musical de un programa de talentos en Telemadrid y también le ha dado tiempo de cruzar el charco y ofrecer diferentes actuaciones en América.

-Este verano vuelve a su tierra, ¿dónde se le va a poder ver?

-El 6 de agosto estaré en Cella, en el Auditorio de la Fuente, con el espectáculo David Sancho& Swing.También estaré con este espectáculo en Cutanda el 13 de agosto, porque estoy dentro del circuito de la Diputación de Teruel y este año me han llamado. Y el día 11 actuaré en el castillo de Mora de Rubielos con el concierto tributo a Sinatra, que haré junto a la Asociación Cultural Santa Cecilia de Mora de Rubielos. Esos días aprovecharé para estar con mi familia en Teruel.

-Viene de Cartagena de Indias ¿Qué esta haciendo por aquellas tierras?

-He ido a un evento en un hotel. Hay clientes que me llaman para ir a diferentes países como Colombia, México o Italia para participar en estos eventos. Se crean sinergias y hay conexiones que hacen que vaya de un sitio a otro.

-Volviendo a la tierra, ¿qué es lo que van a poder escuchar los que acudan a sus conciertos en Cella y Cutanda?

-Iré acompañado por mi banda que está en Madrid con piano, contrabajo, batería y bajo, con un repertorio de grandes clásicos renovados al ritmo de swing. También habrá canciones actuales adaptados a este estilo y lo mezclamos con el repertorio de Sinatra, Louis Armstrong o Bublé con canciones de los 80 y 90 en versiones. Eso es lo que haremos el día 6 en Cella. El día 11 en Mora de Rubielos es un concierto especial, dentro del Festival de los Castillos. Será un tributo a Sinatra que ya lo hicimos con la Big Band de Teruel y en esta ocasión será con la Asociación Musical Santa Cecilia de Mora. El día 12 estaré en Sádaba (Zaragoza) y el día 13 en Cutanda con la banda de swing. El día 16 estaré en Gallocanta, en el formato de saxo y voz. Luego también iré a actuar a varios pueblos de La Rioja.

-¿Va actualizando su repertorio de swing?

-Sí, porque es un formato que se adapta a cualquier canción, es un formato muy agradable que se adapta a un café-concierto, a un vermú o a una fiesta por la noche. Me adapto también al público. Actualizo y amplío el repertorio para entretener y que guste los temas de hoy en día a ritmo de swing. Es un registro con el que me siento muy a gusto y con el que más me identifico. He cantado otros estilos, lo puedo hacer pero lo que más me gusta es el swing.

-¿Cuáles son sus últimos trabajos para televisión?

-En enero se emitió un programa en Telemadrid de la productora Backstage que se llamaba La, la, la, que presentaban Ricky Merino y Silvia Jato y del que formaba parte como director musical. Era un talent show que buscaba la mejor voz de Madrid. Ya había trabajado con la productora en este mismo formato en Mallorca. Como director musical tenía que hablar con los concursantes y juzgar las canciones. Era un trabajo muy intenso. Participaron ciento y pico cantantes y quedaron tres finalistas.

-¿Continúa con su faceta de actor?

-Como actor he grabado un anuncio para Orange con el Cholo Simeone. Y también se ha está emitiendo uno de MediaMarkt que se puede ver estos días. También estoy saliendo en series para las plataformas porque se está produciendo mucho contenido.

-¿Cómo se puede alternar la faceta musical con la de actor?

-No es incompatible, porque me dedico a la música los fines de semana y entre semana es cuando son los rodajes para la televisión. Esto me da vidilla, me gusta estar siempre con proyectos y liar a la gente en ellos.

-Para poder hacer todo esto se ha afincado en Madrid.

-Madrid es un escaparate para este mundo. Estoy actuando varios días a la semana en Giselle Dinner Club y luego me salen actuaciones en otras partes de España o de otros países. Madrid es el sitio de encuentro donde va todo el mundo a trabajar. También actúo en la zona vip del estadio de fútbol del Real Madrid, antes de los partidos y en el descanso. Además, llevo el sonido en el programa El Chiringuito. He trabajado presentado eventos con Leo Harlem y Atresmedia y también la presentación en el cine Callao de la serie sobre Ángel Cristo, como domador. Estar en un sitio te da trabajo a través de las diferentes conexiones que se generan. Tengo un ángel de la guarda porque puedo elegir trabajos y compaginarlos.