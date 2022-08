Diego Mallén, autor de la guía turística sobre Cantavieja: "En torno al 40% de la población de Cantavieja en el siglo XVIII vivía en las masías"

Diego Mallén es profesor asociado del departamento de Geografía en la Universidad de Zaragoza y acaba de publicar un libro sobre la capital del Maestrazgo, que es su pueblo, titulado Guía histórico-natural de la villa de Cantavieja. Su historia y paisaje como nunca antes lo has visto. Se han editado 400 ejemplares, que ya están a la venta, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Cantavieja y el Cemat, el Centro de Estudios del Maestrazgo.

-¿Cómo surge la idea de este trabajo?

-Cuando terminé la licenciatura de Geografía, hace ya 20 años, a raíz del proyecto de fin de grado. Durante la carrera todos los trabajos que tenía que realizar los hacía con mi pueblo y tenia mucha documentación que fui guardando y archivando.

-¿Se lanza 20 años después?

-Lo intenté en su día, pero me faltaban algunos documentos que he ido recopilando en este siglo. También he investigado más temas, sobre todo del paisaje y las masías y he consultado más archivos históricos y geográficos. De la redacción de la guía me he ocupado en el último año.

-¿Hacía falta en cantavieja un libro así?

-Se echaba mucho en falta que un pueblo como Cantavieja no tuviera una guía turística como tal. Esto no es una guía histórica al uso, puesto que de algunas épocas hay mucha bibliografía y documentación, lo que hacía falta era una guía turística con contenidos didácticos, con vocabulario que entendiera todo el mundo.

-¿A quién va dirigida?

-A todos los públicos, a público local sobre todo, tanto los que viven allí como los que están fuera pero descienden de allí, y también al turista y visitante. Es una guía muy didáctica y visual porque está conformada por más de 300 fotos, una docena de planos y otros tantos mapas de diferentes épocas.

Descubrimientos

-¿Los lugareños descubrirán algo nuevo?

-Sí, hay muchas cuestiones que han pasado hasta ahora desapercibidas, como la forma en que está configurado el plano urbano, también anécdotas que ocurrieron en la guerra civil y que está recogida en las actas municipales, la primera feria de Cantavieja del siglo XX y los planos de época carlista de la primera mitad del XIX porque viene dibujado cómo era el antiguo castillo medieval de la localidad, que fue destruido durante esas mismas guerras. También hay anécdotas y cuestiones que eran desconocidas para la población local y el tema de las masías se ha investigado para conocer la población que ha vivido desde el siglo XVIII hasta ahora. Se han rastreado documentos y censos demográficos para sacar información sobre las masías y hay un plano en el que se ve la superficie ocupada por estas masías que es inédito, ha costado mucho su elaboración y muestra cómo está dividido el término, diferenciando lo que es monte público de la superficie ocupada por las masías.

-¿Cómo ha evolucionado la población masovera?

-Según el Archivo Diocesano de Zaragoza, en el siglo XVIII vivían unas 550 personas solo en las masías, de ahí podemos estudiar cuántas masías había porque la red se encontraba conformada tal y como la conocemos actualmente. En esos documentos está el nombre de las masías con sus habitantes, esto me ha animado a seguir investigando la evolución demográfica y económica, hemos solicitado una ayuda del Cemat para investigar este tema junto con Lucía Martínez, una compañera del departamento.

-¿Qué porcentaje suponían esos 550 con respecto al total?

-Entre el 35 y el 40% de la población de Cantavieja vivía en las masías, una cifra muy elevada, si en 1750 vivían 550 personas ahora viven unas 20 personas.

Declive poblacional

-¿Cuándo se produjo el declive poblacional?

-Hay que investigarlo, pero el éxodo importante se produjo tras la guerra civil y la época del maquis, hubo una gran migración a las ciudades.

-¿Cómo ha cambiado el paisaje de cantavieja en 20 años?

-He tenido que cambiar algunas cosas del estudio inicial y una de las cosas más interesantes que incluyo es una línea cronológica de los acontecimientos más destacados de la población, desde el Paleolítico a, sobre todo, los acontecimientos del último siglo, sobre todo de los últimos años, como la apertura de la residencia de ancianos, la integración en la Asociación de Pueblos Bonitos de España, la borrasca Gloria o la epidemia generada por el covid en 2020.

-¿Dónde se puede conseguir el libro?

-Está a la venta en la oficina de turismo de Cantavieja y pronto también en otros establecimientos de la localidad porque queremos llegar a acuerdos.