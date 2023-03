Eduardo Romero, escritor: “Es un resumen de la historia de Asturias unir cerca de un pozo una ruina minera y un geriátrico”

El Museo Minero de Escucha será el escenario en el que el escritor asturiano Eduardo Romero presente su última novela ¿Cómo va a ser la montaña un dios? en la que la historia, la actualidad,la ficción y la reflexión se trenzan para construir una realidad casi distópica, cargada de hollín y sin entidos. Su prosa se desató en 2006 con ensayos sobre política migratoria y las fronteras publicados por la asturiana Cambalache. Desde 2016 ha abrazado un registro más narrativo y de la mano de la editorial Pepitas de Calabaza ha publicado En Mar Abierto, Autobiografía de Javier Manuel Martínez y ahora ¿Cómo va a ser la montaña un dios?.

-¿Que encontrará el lector en esta última novela?

-Parte de un encargo concreto que era, aprovechando un viaje a Colombia, escribir de una paradoja que tenemos en Asturias donde por un lado se estaba dando el declive definitivo del mundo de las minas de carbón asturianas y su cierre definitivo mientras por el puerto de Gijón entraban enormes buques con sus tripas repletas de carbón procedente de las minas a cielo abierto colombianas. Buques que traían 170.000 toneladas de carbón para ser quemado en las térmicas.

Fui a Colombia y pude ver esas minas a cielo abierto. Una de ellas, la mina Cerrejón, en la guajira colombiana, es más grande que la ciudad de Madrid. Son grandes gigantes distópicos que han producido un destrozo ambiental y social terrible. Y a ello hay que introducir cuestiones como la violencia en Colombia, del paramilitarismo asociado a las multinacionales del carbón y el tren minero que va contaminando con polvo de carbón todos aquellos lugares por los que pasa.

-El libro habla del carbón colombiano y también del asturiano.

-El libro habla de esto pero también aborda el auge y el declive del carbón asturiano. Y no lo hago a través de un ensayo sesudo ni teórico, ni con un informe de Derechos Humanos, sino a través de un registro más literario. En el libro aparecen personajes que cuentan esta historia.

Para contar el auge y el declive del carbón asturiano no hago un estudio exhaustivo sino que cojo varios personajes como Martín, un viejo minero de 87 años que sufre silicosis y al que van a operar la cadera pero los médico tienen miedo de intervenirle porque sus pulmones quizás no puedan soportar la operación. A través de la historia de Martín, que es un hombre nacido en los años ‘30 y que trabajó en las pequeñas minas privadas que había en Asturias y que luego fue trabajador de Hunosa, la gran empresa pública que acogió todas las minas durante el Franquismo. Mas tarde, como tantos otros mineros, sufriría la enfermedad profesional de la silicosis y la prejubilación. Pues a través de su vida cuento la historia de las minas asturianas. Al hacer esta historia de las minas asturianas y colombianas hago una especie de juego de espejos entre un mundo y el otro. A lo largo de la investigación me he encontrado otros juegos de espejos, otras resonancias entre Asturias y Colombia. Se han ido solapando otros planos más allá del de la minería. El libro es una especie de viaje circular que empieza en Asturias con el viejo silicótico, que viaja a Colombia tras el rastro del carbón y de que vuelve a Gijón con los barcos llenos de carbón pata terminar el libro.

-¿Qué relación tiene usted con el mundo de la minería?

-Yo soy de Oviedo y la capital de Asturias se caracteriza por vivir de espaldas a la cuenca minera, con la élite ovetense incluso despreciándola. Yo he vivido en ese contexto que o tiene nada que ver con la minería pero también es verdad que he tenido también grandes amistades en la cuenca minera, sobre todo en la del Nalón. Durante décadas he ido a pasar tiempo con mis amigos en la cuenca y cuando surgió la oportunidad de escribir este libro aproveché toda esa experiencia acumulada. También me fascinaba visitar todas las ruinas mineras que hay en Asturias. De hecho, el libro comienza con la ruina del pozo El Terrerón y con el geriátrico que está construido a 150 metros del pozo y que, en realidad, se ha levantado sobre las oficinas de la antigua mina. Me pareció un resumen en solo 150 metros de la historia de Asturias uniendo una ruina minera y un geriátrico.

-¿Y buscó testimonios en primera persona?

-Sí, volví a visitar todos esos escenarios que conocía y aproveche mis amistades en la cuenca minera para ir alas barriadas mineras a conversar con mineros jubilados y viudas de mineros, que me contaron un montón de historias y que, de alguna manera aparecen reflejadas en el libro. Intento que aparezcan voces en primera persona en el texto con testimonios que están trabajados literariamente para crear una voz coral que va contando la historia. Por ejemplo, el capítulo de la barriada de Tuilla tiene un montón de protagonistas, de personajes que van contando su visión la barriada, del día a día y de cómo ha ido evolucionando tras la debacle, el desmantelamiento y lo que ha sucedido después.

-¿Cuanta verdad y cuánta ficción hay en su relato?

-En el libro se utiliza alguna licencia ficcional como desdoblar en dos un personaje real para preservar su intimidad. Salvo estas pequeñas licencias, el libro está muy apegado a la no ficción.