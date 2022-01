Elisenda Stewart, instructora de canes de la Fundación ONCE: "Hacemos pruebas médicas y temperamentales para saber si pueden ser perros guía"

Elisenda Stewart Til es instructora de la Fundación Once de Perros Guía y ha formado a Xabat, el perro que se le ha asignado a Alberto Villalba, el joven turolense que perdió la vista y las manos al explotarle una granada de la guerra civil mientras ayudaba a una vecina con la limpieza de un garaje. Se trata de una instrucción pionera ya que es la primera vez que un perro guía se prepara para acompañar a una persona invidente y que no puede manejarlo con las manos.

-¿Cuántos perros ha formado a lo largo de su carrera?

-Muchísimos, instruyo unos diez al año y llevo 30 años, así que calcula. Actualmente hay entre 90 y 100 perros en activo de los que he instruido yo.

-¿Cuando un usuario comienza a trabajar con perro guía es difícil que luego vuelva al bastón?

-Sí, una vez que tiene movilidad con perro guía volver al bastón es complejo, aunque les aconsejamos que lo sigan usando de vez en cuando

-¿Cuál es el proceso para instruir a un perro de este tipo?

-Son criados en la Fundación Once de Perros Guía y con dos meses se llevan a una familia de adaptación, que los tiene durante seis meses y les enseña a socializar, a que no se suban a las camas y los sofás, a estar con gente… A la familia se les dan unas pautas y en el caso de Xabat la familia que lo tuvo hizo un buen trabajo.

-¿Y cuando lo coge usted?

-Con un año ya comenzamos el entrenamiento, que se prolonga hasta que el perro tiene dos aproximadamente. En el caso de Xabat los últimos tres meses de instrucción fueron específicos para atender las necesidades de Alberto.

¿Todos los perros sirven?

-Cuando tienen dos o tres meses se les hace un reconocimiento clínico para ver si son aptos. Se realizan radiografías de displasia de codos y hombros y un test temperamental para ver si reúne el estándar para ser un perro guía. Las cuestiones básicas son la obediencia, caminar en línea recta y agilidad.

-¿Una vez el can guía está con la persona asignada pierde el contacto con la familia que lo cuidó de cachorro?

-No, se presenta al dueño y a la familia y suelen mantener el contacto y enviarse fotos. En el caso de la familia de Xabat ahora se les ha asignado otro cachorro.

-¿Cuántos perros educa a la vez?

-A unos seis, trabajamos una o dos horas cada día pero juegan y corren el resto del tiempo. Son perros que tienen bienestar, trabajan varios periodos guiando al usuario, pero el resto del tiempo son una mascota que está acompañada, para ser perros guías tienen que ser perros felices.

Instrucción compleja

-¿La instrucción de Xabat es la más compleja que ha realizado?

-Sí, otras veces he formado a perros para personas sordas y ciegas, con diabetes complicadas, invidentes a los que les falta una pierda, pero en el caso de Alberto además de no tener resto visual, tiene pérdida auditiva y la falta de manos complica mucha el manejo. Ha habido que adaptar todas las sujeciones para que él pueda manejar al perro. Alberto lleva más correas y el paso por las puertas es más complejo, además necesita más tiempo para colocarle los arneses y Xabat ha recibido un entrenamiento específico para esperar de forma paciente a que le coloquen todo. También ha habido una percepción del perro de la prótesis y del muñón, para aprender que la forma de contacto no iba a ser a través de unas manos.

-¿Cuánto tiempo formó de manera específica a Xabat?

-Desde septiembre a diciembre. En septiembre me puse en contacto con Alberto para conocer su autonomía y los recorridos y a la vez acercarme al mundo de las prótesis. También hubo un gran trabajo con Alberto para idear los sistemas de sujeción e higiene para el perro y luego en diciembre estuve ocho días en Teruel acompañándoles en sus rutas habituales. La segunda parte de la formación la estamos haciendo ahora porque se trata de un trabajo con muchas variables y hay que hacerlo de forma muy progresiva.

-¿Qué características tiene que tener un perro guía?

-Deben ser obedientes y nobles.

-¿Y Xabat es un perro especial?

-Sí, es un perro con una sensibilidad especial para una persona con una necesidad especial. Es un perro muy noble y muy paciente, algunos se estresan con la espera, pero Xabat no.

-¿Durante cuántos años están en activo estos animales?

-La media es de diez años, aunque hay algunos que están hace doce y otros que solo pueden trabajar durante ocho.

-¿El hecho de que Alberto Villalba resida en una ciudad pequeña es una ventaja o un inconveniente para utilizar un perro guía?

-Alberto lleva un GPS en la cabeza y se conoce muy bien la ciudad, pero las ciudades pequeñas tienen trazados complejos, no son líneas rectas, y en el caso de sus itinerarios hay zonas muy complicadas, con señales, bancos, papeleras…. Ahora ambos están en un periodo de consolidación, pero dentro de un tiempo Alberto se va a olvidar de muchas de las cosas de su entorno, sobre todo de los obstáculos.