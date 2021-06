Estrella Setuáin Barral, presentadora de un podcast sobre despoblación en Aragón Radio: “Hay que ayudar a hacer atractivos los pueblos a los jóvenes para que quieran ir”

Aragón Radio estrena este domingo Un podcast sobre despoblación, un programa presentado por Estrella Setuáin que estará disponible en formato digital desde las 7 de la mañana y se emitirá en FM a las 20 horas. Aborda el fenómeno de la despoblación y toma como hilo conductor textos literarios, investigaciones académicas y testimonios de los protagonistas que viven el día a día de la realidad del mundo rural en la Comunidad Autónoma.

-¿A qué se debe hacer un podcast sobre la despoblación?

-Básicamente es porque la despoblación en los meses antes de que empezara la covid era un tema que ocupaba bastante las agendas políticas. De hecho ya empezó con la publicación del libro de Sergio del Molino, los programas que hizo Sergio Évole, y una serie de reportajes que se hicieron en televisión y diarios nacionales, además del salto dado a la política por Teruel Existe que fue bastante importante para que pusiera el problema de la despoblación en todas las agendas. Cuando llegó el covid como que se paralizó todo esto a pesar de que era un tema atractivo para todo el público, y ahora lo es más porque lo rural interesa desde nuevas perspectivas, desde la política a la personal, y ahí es cuando vimos un nuevo interés para hacer este programa.

-¿Este nuevo interés de la gente por lo rural cree que va a ser coyuntural o que perdurará una vez que pase la pandemia?

-Por una parte sí es coyuntural y por otra no. Es una pregunta que hemos estado haciendo a la gente. Yo vivo en la ciudad pero veo que hay ganas de salir de ella por todo lo que ha pasado durante el confinamiento al habernos visto muy encerrados y ver que en el campo se tiene otra forma de vivir, pero cuando esto pase habrá personas que habrán visto que allí hay una forma de vivir que es mucho mejor, más tranquila, más cercana al origen y que permite desligarse de esa velocidad que existe en las ciudades, pero otra que volverá a las ciudades.

-El programa son diez entregas, ¿cuándo estará disponible para los oyentes?

-Empiezan este domingo y la idea que tiene es llevar como hilo conductor la literatura. La España Vacía de Sergio del Molino llegó en un momento bastante oportuno, y a través de esos libros que ya se habían publicado o empezaron a proliferar después hemos querido que sirviera de hilo conductor para cada programa. Se han elegido nueve libros porque hay un programa sobre música y lo protagonizan las canciones, que nos sirven para contar las cosas, desde el origen de la despoblación, cuyo texto de referencia es La lluvia amarilla de Julio Llamazares. Así vamos tratando temas como visibilizar el problema, la educación en el mundo rural y la mujer rural, entre otros. Tienen una duración de 55 minutos, se van a emitir los domingos y los podcast estarán colgados.

-¿Qué idea tenía usted de la despoblación antes de hacer esta serie y cuál le ha quedado ahora?

-Te imaginas Aragón como un territorio muy diseminado y con poca gente y es así, pero cuando hablas con las personas te das cuenta que esa forma de vivir aunque es difícil les gusta y no lo cambiarían por nada. Reclaman servicios, sí, pero no cambian la vida de un pueblo por la ciudad. El fenómeno de la despoblación siento que no se va a revertir, ellos lo saben, pero lo único que piden es que no se tengan que ir del pueblo a la ciudad porque no es lo que quieren.

-La clave para repoblar es la gente joven ¿cree que este colectivo está interesado en volver al campo?

-Pues hay gente que sí, sobre todo gente que vive en las grandes ciudades. Lo hemos visto en el programa que hemos dedicado a los neorrurales, que hay muchos jóvenes llegados de Madrid o Valencia que buscan en los pueblos renunciar al estrés de las grandes ciudades. Necesitaban hacerlo y conseguir crear en un entorno mucho más agradable, pero de ahí a que los jóvenes vayan al mundo rural no creo que sea posible porque tienen en cuenta también los servicios y todo tiene que sumar y es un compendio de muchas cosas. Los jóvenes no son la salvación del mundo rural, pero sí que hay que ayudar a hacer atractivo el medio rural a los jóvenes para que quieran ir.

-¿Qué presencia tiene Teruel en los programas?

-Hemos estado en Oliete con la iniciativa Apadrina un olivo porque es muy conocido en el panorama nacional, también estuvimos en Lledó con el ejemplo de su colegio y cómo el pueblo ayudó a evitar que se cerrara la escuela. Hemos hablado con mucha gente, con Ricardo Lop en Castelserás al ser un pionero y con el que tratamos la digitalización. También lo hicimos con Alberto Toro, del cole de Pitarque, con el alcalde de Allepuz, y hay una amplia representación en general.

-¿Con qué idea le gustaría que se quedasen los oyentes después de escuchar estos programas?

-Me gustaría que se quedasen con la idea de que la despoblación es un fenómeno que no se puede revertir, pero sí se puede contribuir a que los pueblos no se mueran. Los pueblos contribuyen a las ciudades y quienes vivimos en ellas y las administraciones tenemos que tener claro esto.