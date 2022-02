Gustavo Egusquiza, periodista especializado en viajes: "Teruel debe proyectarse como destino turístico sostenible y de calidad"

Gustavo Egusquiza es periodista especializado en turismo y gastronomía desde hace más de diez años y centra sus reportajes en los establecimientos de lujo. Este fin de semana ha estado en Solo Houses, en Cretas, en plena naturaleza. Ha descubierto la provincia de Teruel a través del Matarraña, una de sus comarcas más emblemáticas en lo que a turismo se refiere, y le ha servido para abrir boca, ahora tiene ganas de conocer más lugares.

-¿Es periodista freelance o trabaja para algún medio en concreto?

-Soy periodista y escritor de viajes en Latinoamérica y España y mis reportajes se publican en Vanitatis, Vanity Fair, Hola o Telva, entre otros.

-¿Está especializado en turismo de lujo?

-Sí, en 2019 la revista Forbes Mexico me declaró como el mejor periodista de viajes del mundo y en el año 2020 saqué el libro España en exclusiva, un recorrido mágico por hoteles de ensueño.

-¿Cómo recala en Solo Houses, las casas de autor enclavadas en medio de la naturaleza en el Matarraña?

Me he puesto en contacto con ellos porque era un sitio que me apetecía dar a conocer por el enclave y la belleza del lugar. Generalmente voy eligiendo los lugares a los que voy y este es el perfil de establecimiento sobre el que suelo escribir, enclaves únicos, con belleza particular, que puedan satisfacer demanda de turismo de lujo que buscan contacto con la naturaleza.

-¿Dónde va a publicar el reportaje?

-Haré varios porque nunca publico el mismo reportaje en diferentes medios, siempre hago algo totalmente diferente, y será en varios medios.

-¿Cuántos días va a estar en el Matarraña?

-Dos días y medio, de viernes a domingo, es suficiente para captar la esencia del lugar, tengo una agenda bastante apretada porque viajo por todo el mundo.

-¿Quién decide los destinos, usted o las publicaciones en las que salen sus reportajes?

-Yo, y también asesoro a gobiernos, como el del País Vasco o el de Uruguay en materia turística, sobre todo me piden opinión acerca de los cambios y tendencias del turismo.

Teruel, espectacular

-¿Había estado en Teruel?

-Es la primera vez, muy a mi pesar porque es una región espectacular y quiero venir más a menudo en los próximos años.

-¿Qué es Solo Houses?

-Son viviendas diseminadas por el territorio, arquitectónicamente son una maravilla y a ello se suma el paraje del Matarraña, un espacio sostenible con atardeceres y amaneceres únicos.

-¿Qué acogida ha tenido este alojamiento?

-Llevan muy poco tiempo, están todavía en construcción pero están teniendo mucho éxito. Además es una campaña de márquetin muy buena para Teruel porque han salido en revistas internacionales y programas extranjeros.

-¿El beneficio de los clientes que llegan afecta solo al alojamiento, en este caso Solo Houses, o repercute en el resto del territorio?

-La estancia media supera la semana, los clientes están entre una y tres, aunque el promedio es de dos semanas y sí, generalmente hacen más gasto en la zona, recorren establecimientos, piden experiencias, visitan restaurantes. Es el efecto de gota de aceite porque el beneficio económico es para toda la región.

-¿Existen otros lugares en la provincia que podrían encajar con ese turismo de lujo que usted promociona?

-De momento me voy a centrar en Solo Houses, pero es una provincia que quiero explorar más profundamente en los próximos años, es un territorio que tiene mucha potencialidad para recibir turismo de lujo y de calidad.

Afección de la pandemia

-¿Cómo ha afectado el coronavirus al turismo de alto poder adquisitivo?

-Con la covid 19 ha habido un cambio de paradigma, el turismo de lujo busca exclusividad y contacto con la naturaleza, pero también aislamiento. Solo Houses se ajusta a esas necesidades y ofrece experiencias como montar a caballo, visita a pueblos celtíberos y otras muchas actividades, eso permite aislamiento, desconexión y exclusividad.

-¿Se ha resentido el turismo entre los viajeros de lujo?

-La gente con poder adquisitivo ha seguido viajando pero en lugares muy exclusivos, han empezado a utilizar aviones privados para ir a lugares más aislados y se ha producido una vuelta a la naturaleza, esto es importante porque va a producir una reconexión con la sostenibilidad.

-¿Es el Matarraña un destino sostenible?

-Sí, no está masificado y por esto tiene una oportunidad de ponerse a la vanguardia de la sostenibilidad en España. Es importante saber dónde queremos estar y cómo lo vamos a hacer, aquí tenemos pueblos pequeños con un encanto muy especial.

-¿En ese sentido Teruel tiene una buena baza que jugar?

-Totalmente, hay que centrarse en la calidad y no en la cantidad, España es uno de los países más afectados por el cambio climático y es importante atraer a menos gente pero que gaste más. La media de consumo de agua de un turista es de 440 litros al día, es más importante atraer a menos turistas pero de más calidad. Teruel está en muy buen momento para proyectar y programar un destino sostenible y de calidad.

¿Cuál es el gasto medio de un turista de lujo?

-Depende de muchos aspectos, pero hay algunos cuyo gasto medio ronda los 60.000 euros al día.

-¿Cuál es su próximo destino?

-Ahora voy a casa, a Bilbao, que tengo muchas ganas, pero luego seguiré por Malta, Hungría, Colombia y República Checa.

-¿Repite lugares?

-No, es muy difícil, donde has sido feliz no vuelvas.