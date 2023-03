Inmaculada Plaza García, investigadora y profesora de la EUPT: “Hay niñas que piensan que son peores en ciencias y no es así, les digo que hagan lo que les guste”

Inmaculada Plaza García, investigadora y profesora de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel y premio Mujer Inspiradora en Tecnología 2023 por la asociación internacional IEEE, es la protagonista del mes de mayo del calendario Pioneras 2023.

-¿Qué ha supuesto su nombramiento como Mujer Inspiradora en Ingeniería a nivel internacional?

-Lo primero, un orgullo y una responsabilidad. También mucha actividad, principalmente participación en jornadas, en mesas redondas, videoconferencias,... y al haber sido a nivel mundial es de todas las partes del mundo. Está siendo muy bonito y estoy muy orgullosa de que se esté conociendo tanto Teruel.

-¿Cómo está la situación de las tecnólogas a nivel mundial y cómo estamos en España?

-En España, mejor que en otros sitios, pero todavía se puede mejorar. Choca la dinámica que hay en países como India, países en vías de desarrollo que están muy activos desde el punto de vista femenino de incorporación de la mujer en el ámbito de la tecnología. Pero surgen una serie de dificultades que nosotras en estos momentos en España no tenemos. Estamos viendo las noticias de envenenamientos de chicas por intentar recibir una educación. A nivel mundial queda muchísimo que trabajar. Nos tenemos que unir todos, mujeres y hombres, para intentar mejorar la situación que tiene la mujer a nivel mundial. Muchas veces reivindicamos y hablamos sólo de España y eso es una visión muy limitada. Hoy en día que tenemos la tecnología que nos ayuda a estar en contacto con toda la población mundial tenemos que ir mucho más allá y tener una visión mundial.

-Hay países en los que se están produciendo retrocesos que no imaginábamos.

-Que se prohibiera el acceso de las mujeres a los institutos, que te juegues la vida por ir a un colegio a recibir educación es una situación que tendría que ser completamente impensable.

-Y aquí, ¿qué pasa para que las chicas elijan menos las carreras técnicas?

-Sigue habiendo bastantes estereotipos a nivel familiar y a nivel social. Estos años se está haciendo un esfuerzo importante de visibilizar que la mujer puede ocupar cualquier tipo de rol, de profesión, que no hay límites. Esos techos de cristal no deberían de existir, pero la realidad es que en el seno familiar todavía existe la concepción de la mujer, estas profesiones, el hombre estas otras profesiones. La propia autopercepción de las estudiantes que se siguen considerando inferiores o peores en algunos temas cuando la realidad no lo son.

-¿Qué mensaje intenta transmitir cuando da esas charlas y se acerca a las chicas?

-Intento que sean mixtas porque creo que es un error acotar estas charlas solo al ámbito femenino. Tenemos que estar hombres y mujeres porque los hombres son el 50 % de la población y si el 50 por ciento no lo asume, no vamos a poder trabajar. Les digo tanto a ellos como a ellas que hagan lo que les guste y que se acostumbren a trabajar en equipos mixtos, hombres y mujeres.

-¿Habría que trabajar más con las familias?

-Sí. Ya se están haciendo actividades a nivel de colegios. A nivel de asociaciones de padres y madres también se debería de trabajar. Hay iniciativas como la del calendario Pioneras aquí en Teruel que creo que también hay que poner en valor. Las acciones que se hacen en Teruel son un ejemplo. Es muy importante que en el colegio vayan haciendo actividades de distintas profesiones en las que trabajan hombres y mujeres.

-A nivel personal ¿se ha encontrado situaciones en las que por ser mujer se ha sentido discriminada?

-Sí, claramente. Fui la primera mujer que llegó a mi área, la primera mujer directora, la primera persona catedrática en el centro, la primera presidenta de la asociación de profesionales de la electrónica... Han sido muchas primeras veces y cuando eres la primera te encuentras con compañeros y compañeras que no acaban de sentirse cómodos con que una mujer lleve liderazgo. Pero esas situaciones a mí personalmente me han hecho más fuerte.

-¿Qué más debería de cambiar en la sociedad para conseguir esa igualdad?

-Lo primero, creérnoslo nosotras mismas. Hay muchas niñas en edad escolar que piensan que son peores en ciencias o en matemáticas, cuando no es así. En segundo lugar, trabajar es un trabajo de mentalización y de dar pasos, ir visibilizando las personas que ya han dado pasos. Y ayudarnos porque también es cuestión de ayudarnos unos a otros. En Teruel está la asociación de Enredadas, el IEEE nos estamos apoyando mucho unas a otras y en nuestros compañeros varones. A veces necesitas un apoyo. Hay momentos de mucha soledad. No hemos llegado a la igualdad todavía.