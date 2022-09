Javier Fuertes Ortiz, coordinador de Educación Vial de la Policía Local de Teruel: “Hay ciclistas que circulan por Teruel que no saben la normativa o no se la conocen completa”

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad el Ayuntamiento de Teruel ha lanzado unas Jornadas de Puertas Abiertas en el Parque Infantil de Tráfico para este fin de semana que permitirán explicar las actividades que durante todo el año se realizan en materia de Educación Vial. Javier Fuertes es el agente de la Policía Local responsable de la materia.

-¿Qué alumnado recibe formación en Educación Vial?

-De primero a sexto de Primaria y también en los institutos. Pero además damos charlas en residencias de mayores, que por covid se suspendió y ahora las vamos a retomar. Los alumnos de Magisterio de 4º de la especialidad de Educación Física también vienen. Trabajamos asimismo con La Arboleda y con fundaciones. Volveremos a hacer también las jornadas de conducción con nieve, que organizamos este invierno. En total supone unas 4.200 personas, de los que más de 3.000 son niños.

-¿Qué escolares pasan por estas instalaciones?

-Por estas instalaciones pasan los alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria. Primero hacemos una charla y luego salimos fuera a hacer la actividad para aprender con la práctica. Con los de 1º de Primaria hacemos una actividad en sus centros en los que practican cómo ser buenos peatones. Les doy una pequeña charla y vamos a un parque cercano. En 2º aprenden a ponerse en una sillita de alzador en un coche, que además es el de Policía que les encanta. En 3º aprenden a coger el autobús urbano y hacemos un recorrido hasta la estación de autobuses para que sepan cómo coger un billete. Luego aquí, en 4º y 5º cogen las bicis y en 6º también los karts.

-¿Qué información reciben los alumnos de 3º de la ESO?

-Hablamos sobre el ciclomotor, porque a partir de 15 años se pueden sacar el carné para conducirlos y de los vehículos de movilidad personal. También nos dirigimos a alumnado de FP, que tienen entre 17 y 18 años, y les hablamos de conducción de vehículos en una charla, que se imparten en los institutos.

-El Parque Infantil de Tráfico se ha renovado, ¿qué es lo que se ofrece aquí?

-Ahora, en el edificio, tenemos un aula con capacidad para 32 personas y baños adaptados. El edificio es todo accesible. Además, hay garaje para guardar el material y un taller de reparación.

-¿Saben los turolenses circular en bicicleta por la ciudad?

-Los más pequeñitos, de 1º a 3º de Primaria, con los que hablamos en los coles, van con los papás y mamás que son los que tienen que tener conocimiento a la hora de circular, pero muchos adultos, incluso de asociaciones de ciclistas, o que tienen el ciclismo como hobby no saben normativa o no se la saben entera. Nos encontramos con que vamos circulando con el coche y vemos ciclistas que no hacen bien la señal para girar o no llevan las luces correctas. Los chavales que vienen aquí, al Parque de Tráfico, lo hacen para iniciarse en la normativa. Empezamos desde cero porque la gran mayoría sabe pero hay chavales que no saben llevarla. Lo que hacemos aquí es un circuito como si fuera una ciudad en pequeño, con señales de monumentos y edificios como el colegio o la farmacia donde tienen que ir. Es como si fuera el día a día con diferentes roles, los que llevan las bicis, los policías... Para ello, les explico primero que tienen que llevar el casco hasta los 16 años y que tiene que ir bien puesto y atado; la señalización y todo lo que conlleva ir en bicicleta, que es mucho.

-En el caso de la conducción de motos, vehículos de movilidad personal y coches ¿en qué incide?

-En las charlas que damos en los institutos, les hablo mucho de los peligros de conducir con alcohol y drogas. La psicóloga de la Fundación Víctimas de Accidentes les pone unas gafas que simulan cómo se conduce bajo los efectos del alcohol y las drogas y ellos mismos se dan cuenta que se chocan. Viene también una pareja que sufrió un accidente a explicar su caso. Cuentan lo que ocurrió cuando les atropellaron y cómo es su día a día, con las secuelas que les quedaron. En estas charlas también les explico la ordenanza de vehículos de movilidad personal, que es más restrictiva que la ley general.

-¿En qué se diferencia con respecto a la ley estatal?

-Aquí por ejemplo es obligatorio llevar chaleco y no se pueden conducir hasta los 16 años, cuando en la norma general no se especifica. Hay que llevar timbre obligatoriamente y las luces también. Y es obligatorio que vayan por la calzada.

-¿Se tiene contabilizados cuántos vehículos de movilidad personal y bicicletas hay circulando por Teruel?

-No se puede saber porque no es necesario un seguro, aunque es aconsejable. Yo creo que debería ser obligatorio para bicis y VMP igual que lo es para los coches.

-¿Donde se encuentra el Parque Infantil de Tráfico?

-Junto a las pistas de atletismo José Navarro Bau. Los próximos días 24 y 25 se puede visitar entrando por el acceso junto a las pistas de tenis. Estará abierto de 10 a 14 horas el sábado y el domingo y de 16 a 20 horas el sábado por la tarde. Habrá actividades según la edad de los niños y niñas participantes de 1 a 12 años. Hay que solicitar cita previa en el teléfono 978 619907.