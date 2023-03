José Pablo Esteban Pardo, agricultor jubilado: “He sido feliz toda mi vida subido encima de un tractor, por eso ahora sigo restaurándolos

José Pablo Esteban Pardo ha sido agricultor toda su vida. Nacido en Valdealgorfa, actualmente reside en Valderrobres, donde está pasando su jubilación. Para no aburrirse mata el tiempo libre que tiene dedicándose a algo que le apasiona: la restauración de tractores antiguos, que son su pasión. Tres vehículos de su colección fueron expuestos en la Feria de la Almendra, que se celebró a principios de marzo en Valdealgorfa.

-Después de toda una vida dedicado a la agricultura, ¿no se ha cansado del tractor?

-Yo he vivido mucho la agricultura, me gusta mucho y he sido feliz en el campo trabajando, subido encima de un tractor. Toda mi vida laboral la he dedicado a la agricultura, en Valdealgorfa, que es donde nací. Ahora que estoy jubilado y que vivo en Valderrobres, que es el pueblo de mi señora, sigo queriendo tanto a los tractores que me estoy dedicando a recoger tractores viejos y a restaurarlos. Así me entretengo en mi tiempo libre.

-¿Cuántos ha restaurado desde que se ha jubilado?

-Tengo trece o catorce restaurados, aunque en la Feria de la almendra de Valdealgorfa he expuesto tres por colaborar con el Ayuntamiento. Si el año que viene quieren, volveré a traer otros tres diferentes. Este año, a la Feria de la Almendra he traído un Massey Arris, de 28 cv. Este era un modelo anterior al nacimiento de la marca Massey Ferguson, en este caso era la empresa Massey asociada con Arris. Era un tractor que funcionaba con gasolina y que fue el que sustituyó la fuerza del animal. Se estuvo fabricando en Francia y en Estados Unidos entre los años 1947 y 1957, aunque a España llegaron pocos, porque la guerra civil lo frenó todo. De todas formas este modelo no es español, sino que lo traje directamente de Francia. Además del Massey-Arris, llevé a la feria un Lanz, que se importó de Alemania en la posguerra para mecanizar el campo, aunque este tipo de tractores no los podía tener cualquiera. Tenías que tener mucho dinero y ser del régimen para poder tener este tractor. Estos Lanz llegaron a fabricarse en España, aunque cuando se importaban podían traerse ya montados o montarse aquí.

-¿Cuánto tiempo hace que se dedica a restaurar tractores?

-Desde hace 13 años aproximadamente.

-¿Cómo le entró la afición?

-He sido feliz encima del tractor y ahora los restauro. Me prejubilé a los 65 años de la agricultura y después de 13 años pues estoy muy contento restaurándolos y entreteniéndome con ello en mi tiempo libre.

-¿Cuánto tarda en restaurar un tractor?

-Hay algunos vehículos que me cuesta un año restaurarlos, porque llegan como llegan y cuando termino el trabajo no tienen nada que ver con lo que eran. De todas formas, cuanto peor están, mejor, porque me gusta entretenerme con ellos y si están en mal estado estoy mucho más tiempo restaurándolos y tengo más trabajo con ellos. Si compro un tractor viejo que está poco estropeado, no vale la pena, porque no voy a disfrutar poniéndolo otra vez a punto. Así que cuanto más reventado está, muchísimo mejor.

- ¿Dónde los compra?

-Trato de comprar barato, como todo el mundo. Alguno de los tractores que he recuperado ha venido de Francia, algún otro de Graus, otros me los han ofrecido agricultores de por aquí de la zona, etc. Ahora que saben que me gusta restaurarlos, cualquiera te ofrece un tractor.

-¿Tiene un almacen o un taller para hacer la restauración?

-Yo siempre trabajo en la calle con los tractores, ya sea invierno o ya sea verano.

-¿Y tantos tractores dónde los almacena?

-No tengo un almacén donde guardarlos, sino que los tengo guardados yo de aquella manera...

-¿Y luego los revende?

-No, porque los quiero tanto y disfruto tanto viéndolos después de que están arreglados, que no los vendo. Antes los tenía guardados y los tapaba para que no cogieran polvo, pero me di cuenta de que teniéndolos tapados no podía disfrutarlos, así que ahora los tengo destapados y así los veo siempre que quiero. Mis hijos me dicen que irá todo a la chatarra... pues bueno, cuando me muera que hagan lo que quieran, aunque estos tractores tienen su valor.

-¿Al final de la restauración funcionan o solo es una puesta a punto exterior?

-No, no, cuando termina la restauración, todos los tractores funcionan.

-¿Cuál es su próximo proyecto?

-Ahora tengo en mente conseguir algún tractor que tenga las ruedas de hierro, pero me lo tengo que pensar muy bien, porque hay algunas cosas que cuestan mucho dinero, y nosotros somos agricultores con las pensiones muy bajas y no llega para todo lo que quieres hacer.

-Aparte de en Valdealgorfa, ¿ha participado con sus tractores en alguna otra exposición de vehículos históricos?

-Sí, en alguna boda, porque también tengo coches antiguos restaurados.