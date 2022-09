Maite Uzal, actriz: “Como actriz tienes que tener un máster en rechazo y seguir intentándolo hasta lograrlo”

Maite Uzal es una asidua del Rally Cinematográfico Desafío Buñuel, con el que colabora desde su primera edición. En esta última se ocupó de impartir un taller de cine en el que ofreció a los asistentes algunas de las herramientas que a ella le ayudan a meterse en los papeles que representa ante la cámara.

-¿Qué es más importante a la hora de afrontar una interpretación, el texto o el lenguaje corporal?

-Si tuviera que elegir diría que el texto, porque es un estudio riguroso, detallado y exhaustivo del texto el que va a informar a tu cuerpo para hacer lo que corresponda. Es en el texto donde tiene que estar toda la información que uno necesita para hacer la interpretación.

-¿Qué herramientas les ofreció a los participantes en el taller de cine impartido en el marco de Desafío Buñuel?

-He dado el taller tras pensar, después de once años de carrera, con qué me quedo yo, cuatro conceptos que puedan recordar siempre, porque además no había demasiado tiempo y eran de edades muy variadas. Antes de dar el taller estuve pensando qué cuatro cosas hago yo sistemáticamente, sea el papel que sea. De hecho, nunca me había parado a hacer ese ejercicio de destilación, a pensar en esas cuatro ideas que me ayudan.

-Es un taller orientado a la actuación ante la cámara. ¿Es diferente actuar frente a una cámara que en un teatro lleno de gente?

- Hay unos elementos técnicos que no están en teatro o ante la cámara y nos hemos centrado en ello. También es importante conocer qué elementos del teatro se mantienen ante la cámara, porque a veces se hace una diferencia muy radical que no tiene porqué hacerse. El trabajo con la voz o el control de la energía están presentes en ambos campos artísticos.

-¿Cuál de los dos escenarios resulta para usted más cómodo?

-Creo que estoy más a gusto en el teatro, por una cuestión sencilla y es que una de las dificultades que tiene la cámara es que se rueda en desorden porque estás al servicio de la producción. La gran ventaja del teatro es que tu empiezas y ese viaje sucede de forma más natural. En general los momentos se suceden uno seguido de otro y una emoción te lleva a la siguiente, todo de forma natural. En una película a veces ruedas el final al inicio o vas dando saltos.

-En otras profesiones se apuesta por la especialización. ¿En el caso de los actores es bueno que se encasillen en un determinado tipo de papeles?

-Hay que ser humilde, quizás existe esa creencia de que cuanto más rango tienes mejor actor eres y yo creo que si eres capaz de hacer todos los registros de forma impecable, quizás sí, pero pienso que es mejor actor el que se conoce bien a sí mismo y sus capacidades, sabe qué palos toca mejor. Muchas veces esa obsesión por que no me encasillen e intentar abarcar todo el rango supone que se mete por medio el ego y resulta perjudicial para la historia que se está contando.

-¿Es difícil abrirse camino en España?

-En España y en cualquier sitio, yo en España no he probado mucho, a lo mejor es más difícil que en Estados Unidos, donde más he trabajado yo, por una cuestión de que el mercado es mucho más pequeño. Pero siempre digo que como actor tienes que tener un máster en rechazo, y ese máster es muy bueno, tienes que estar acostumbrado a que te digan que no y, si a la primera de cambio no lo sigues intentando, nunca van a ver ese talento.

-¿Conocía Teruel?

-Llevo viniendo al Desafío desde la primera edición, ahí conocí la ciudad.

-¿Qué cree que pueden suponer para la ciudad eventos como el Desafío Buñuel?

-Creo que supone visibilidad desde el punto de vista de erradicar ese dicho de Teruel Existe. En general el Desafío Buñuel se hace con muchas ganas, mucha pasión y mucha motivación, es esa plataforma para esos jóvenes cineastas, o no tan jóvenes, pero que quieren sacar un corto adelante. Es muy difícil hacer una película, sea un corto o un largometraje y en el Desafío se ponen muchos medios que, normalmente, uno se las ve y se las desea para conseguir, desde el equipo a los permisos para rodar en los sitios. Se eliminan muchas dificultades y se facilita el trabajo. Al margen del cine, es un momento de alegría para Teruel, la ciudad se pone a disposición del cine, del arte, se convierte en arte, al igual que sus habitantes, genera muy buen rollo y mucho cariño.

-¿Cree que la pandemia va a suponer un aumento del consumo de cultura?

-Yo he vuelto con más fuerza que nunca y he notado a la gente muy necesitada y sedienta de cultura. Muy contenta e ilusionada, dispuesta a hacer lo que hiciera falta, desde ponerse la mascarilla a la vacuna. Ahora que eso implique un resurgimiento a largo plazo… Yo con que implique una vuelta a lo anterior estaría satisfecha porque creo que en España se tiene un gran aprecio a la cultura en cuanto a ganas de consumirla, otra cosa es promoverla y apoyarla, eso haría falta más. Es un país donde se va mucho al teatro, se implica mucho a la gente joven. El encierro ha promovido una introspección para el artista, ha obligado a pensar, eso es muy positivo siempre.