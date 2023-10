Manuel Mora, cazador: “Al retirar la corza para que los perros no la destrozasen, la sorpresa fue que tenía un cuerno”

Por

El cazador turolense Manuel Mora puede contar que ha abatido una hembra de corzo con un cuerno. Lo hizo el pasado sábado en el coto de Santa Eulalia. Su insólito trofeo ha sido muy comentado en comunidad cazadora. Tanto, que incluso la revista Jara y Sedal le ha dedicado un artículo.



-¿Cómo fue el disparo con el que abatió a este ejemplar tan inusual?



-Estábamos en el Coto de Santa Eulalia, en una zona a la que llamamos el Camino de Albarracín. Empezamos a cazar a las 9:30 horas y cuando eran las 12:45 ya hacía una barbaridad de calor. Yo ya estaba aborrecido y jugando con el móvil, y entonces me di la vuelta y vi dos corzas en medio de un bancal y decidí tirarle a la primera, que era la más grande. La sorpresa fue que, cuando fui a retirarla para que los perros no la destrozasen o que con el calor se hinchara y no se pudiera aprovechar, el animal levaba un cuerno. Después, llamé a los demás compañeros porque al ver el cuerno pensé que me había equivocado y que era macho, porque respetamos los machos. Pero al levantarle la pata me llevé la sorpresa de que comprobar que, en efecto, era hembra. Y luego, todo esto ha tenido una repercusión que tampoco me la esperaba.



-¿A qué distancia estaba el animal?



-Estaba a unos cien metros y pasando por el medio de un campo labrado. Lo abatí cuando la batida casi había terminado, porque apenas faltaban quince minutos para recoger e ir al punto de reunión. Fue una casualidad que saliera entonces porque allí ya no había ni perros. Ese no era su día.



-¿Qué va a hacer con el animal abatido?



-Estuve hablando allí con varios amigos sobre qué hacer, porque hacer la cabeza de pecho vale un dineral. Pero claro, me decían que eso no lo iba a volver a ver en toda mi vida, sobre todo porque en españa habrá ejemplares contados. Y me animaron a hacerla. Y yo la pelé y la arreglé... vamos, que la aprovechamos. Y, claro, la llevaré a hacer, a disecar, así que me tocará ahorrar algunas perrillas.



-Además de este caso raro, ¿ha encontrado algún otro animal que quedase fuera de lo convencional?



-A veces puedes ver algún ciervo con un cuerno más alto o más bajo, pero claro, como está con la berrea puede haber sido por alguna deformidad. Pero en corzo hembra, nunca había escuchado nada de una corza con un cuerno.



-¿Cómo se presenta esta campaña?



-Estos cotos son muy inciertos porque a lo mejor vas un día y te inflas a ver animales y vas otro y no se ve ninguno. Y luego los ciervos han aprendido, porque normalmente se va hacia ellos para empujarlos hacia los puestos con la gente con la escopeta, pero los animales están aprendiendo a, en lugar de huir hacia delante, dar la vuelta a los perros y se van para atrás y escapan.



-¿Se están abatiendo más ejemplares que en otros años?



-Este año el ciervo se está dando bastante bien porque hay bastantes. Y el corzo es más incierto porque aunque hay bastante densidad, no suelen entrar a los puestos y no hacen otra cosa que marear porque cuando los echan los perros, se mueven en círculo y no se sabe por dónde van a salir. Por eso, lo que me pasó fue una casualidad absoluta, porque yo había visto una cierva que la perdoné y, después, una pareja de corzas de las que le tiré a la más grande y la pequeña, que era una cría del año pasado, me hizo duelo dispararle.

La gente empezó diciendo que se trataba de un animal hermafrodita. Pero no, porque si hubiera sido así los veterinarios lo habrían podido estudiar y no me habría importando coger lo mío y haberla cedido para que la estudiaran. Pero era un hembra porque tenía placenta y llevaba leche de haber criado. Mira, a lo mejor sus crías salen también con un cuerno por genética.



-¿Con esa posibilidad encima de la mesa, puede crecer el interés por cazar en esta zona?



-No lo sé, aunque ésto sí ha tenido mucha repercusión. Muchos amigos de los que hacía mucho tiempo que no sabía nada de ellos me han dicho que me habían visto en la revista Jara y Sedal.



-El sábado pasado, cuando se abatió este raro ejemplar de corza unicornio, ¿mató otros animales?



-Yo no, pero mis compañeros sí. Cazamos un ciervo muy, muy bonito y cuatro ciervas más. En total fueron seis animales.



-¿El calor del verano ha condicionado la campaña?



-Yo lo he notado en caza menor, porque en la mayor tienen las balsas, que se han llenado con las lluvias. Lo que sí se verá más adelante será algún bicho muerto en el monte por el mosquito de la enfermedad hemorrágica. El domingo abatí maté un corzo macho y creo que tenía algún síntoma del EHE porque tenía las mejillas hinchadas.

­

¿Están preocupados los cazadores ante la posibilidad de que se extienda esta enfermedad?



-Yo creo que no sabemos lo que va a pasar. Estamos un poco desorientados porque no hemos visto bichos muertos y los que hemos matado no tenían síntomas de estar afectados .... pero el que maté el otro día lo vi un poco feo.