Margarita Torres Sevilla, historiadora: “Lo que ahora conocemos como España vaciada es la que forjó a España con su historia”

Margarita Torres es historiadora y participó hace unos días en el Curso de Historia Medieval que dirige José Luis Corral en la Fundación Santa María de Albarracín y que este año ha cumplido su edición número XXIV. Participó como ponente con una conferencia en la que abordó la figura de algunas de las grandes mujeres de la historia.

-Usted es historiadora y concejala por el Partido Popular en la ciudad de León. ¿Usan mucho los políticos la historia en función de sus intereses?

-Absolutamente y además, partimos de un extraordinario desconocimiento de la historia por parte de la clase política. Solamente aparece cuando interesa y de forma muy puntual, no siempre objetiva. También es cierto que hay algunos políticos que conocen bien nuestra historia y la respetan, pero digamos que no es la pauta general.

-Defiende que el cáliz de doña Urraca, que está en León, es el Santo Grial, lo que deja a Teruel fuera de ese Camino del Santo Grial que quiere impulsar Valencia para atraer visitantes, igual que ocurre actualmente con el Camino de Santiago, que es un referente internacional en peregrinaje. ¿En qué se basa para asegurar que el de Urraca es el verdadero cáliz de Cristo?

-Después de varios años de investigación y rastreo de documentos, mi compañero José Miguel Ortega y yo sacamos un estudio donde recogemos todas las pruebas que lo avalan, principalmente es documentación medieval de Egipto. Pero de todas maneras, aunque ese trabajo deja a Teruel fuera del cáliz de Cristo, sí está dentro de algo maravilloso que es el cáliz de San Pedro, porque la leyenda de Valencia dice que antes estuvo en San Juan de la Peña y es un cáliz vinculado con la tradición de San Pedro y los papas. Creo que no es ningún desdoro tener un cáliz que estuvo en esa última cena en manos de San Pedro y que ha llegado a Valencia a través de San Juan de la Peña y de la monarquía aragonesa. Pero hay datos que avalan que desde luego no es el cáliz de Cristo, incluso documentación aragonesa que certifica que los reyes de Aragón sabían que no tenían el cáliz de Cristo.

-En cualquier caso, ¿cree que estos caminos del grial pueden ser un importante atractivo turístico o que en España ya tenemos bastante con el de Santiago?

-Como persona vinculada a la España vaciada y a la España rural creo que tenemos historia tanto en Teruel como en León, como en tantos otros lugares a veces un poco olvidados, para poderla plasmar y poder sacar rédito de ese patrimonio de esa cultura y de ese arte que allí tenemos. Es decir, cualquier cosa que aporte a mi juicio es algo muy valioso porque no hay que perder de vista un objetivo y es que la España vaciada es la España que forjó a España con su historia.

-La novela histórica está en una época dorada. ¿A qué se debe?

-Las personas estamos siempre ávidas de conocimiento y muy a menudo los que somos historiadores oficiales, académicos, pues no somos capaces de hacer llegar al gran público nuestros conocimientos de la forma en que deberíamos y la manera más agradable siempre es a través de la novela histórica. Por eso es tan importante el ejemplo de José Luis corral y de algunos otros que, siendo historiadores, han dado el paso valiente de hacer novela histórica, porque es algo que dentro de los historiadores academicistas pues no siempre está bien visto, aunque creo que el servicio que hacen es inmejorable.

-¿Leer novela histórica es una buena forma de aprender historia para quien no quiere profundizar en los documentos originales?

-Sí, si se hace siguiendo un contexto de época adecuado y no inventando. Una buena novela histórica debe tener siempre un trabajo previo muy riguroso de recuperación de costumbres e investigación. Cuando esto se consigue realmente el lector tiene un trabajo absolutamente inmejorable entre sus manos

-¿En general hay rigor en la novela histórica?

-Hay de todo, tenemos manos muy expertas como las de José Luis Corral, las de José Calvo Poyato o Santiago Posteguillo, por poner tres ejemplos, aunque hay muchos más, pero también hay otros autores, sobre todo vinculados al mundo anglosajón, que no siempre son igual de respetuosos.

-Ha sido cronista de la Ciudad de León, un cargo que ahora está en suspenso por su vinculación política pero que recuperará cuando deje de ser representante institucional. ¿Cree que las ciudades necesitan esta figura, no es suficiente con la hemeroteca de los periódicos, que recoge todo lo que ocurre en un lugar concreto?

-Yo creo que la figura del cronista es muy importante, en primer lugar porque es una forma primero de distinguir a quien ha defendido la ciudad o el entorno. Y en seguro es una manera de garantizar que la historia de nuestras ciudades va a tener una voz que la defienda. Las hemerotecas están muy bien, los documentos son fantásticos, pero no todo el mundo tiene tiempo, ni ganas, ni conocimiento para ir rastreando hemerotecas o documentos o en libros viejos la historia de nuestro lugar, así que la figura del cronista para mí es fundamental.