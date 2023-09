Miguel Ángel Soriano, escritor turolense: “El silencio absoluto llega a dolerte en los oídos, pero ayuda a reconectar contigo mismo”

Miguel Ángel Soriano presentó en el Casino de Teruel Estrella de Acos, su sexta novela de ficción, en la que explora la necesidad de vivir con coherencia y de reconectar con ella cuando se ha perdido. Para ello recupera el personaje de una novela anterior y lo lleva de regreso a Perú.

-¿Qué es Estrella de Acos?

-Es un spin of, el desarrollo de un personaje que aparecía en mi biología anterior, Hasta dónde, formada por ¿Qué es lo que se encuentra entre el amor y la amistad? y Amor incondicional. En un momento dado de esa bilogía Edinaldo, un personaje peruano, desaparece porque tiene que regresar a San Miguel de Acos, su localidad natal. Estrella de Acos recoge esa historia y la desarrolla, en un marco temporal simultáneo a las otras novelas, en la ficción.

-¿Por qué recupera precisamente a este personaje?

-Porque es muy rico y en la bilogía no se podía explicar su historia sin interrumpir la trama. Lo que hace el personaje en este libro es regresar al pequeño pueblo de Perú en el que nació, donde se reencuentra con su hijo, con sus amigos de la infancia y con su familia, a la que lleva muchos años sin ver. Descubre que haber permanecido tanto tiempo lejos de ellos ha provocado cambios muy trascendentales en su vida, que desconocía muchas cosas sobre su propio pasado y que hay grandes verdades que daba por supuestas y que en realidad no lo son tanto.

-¿Por qué regresa Edinaldo?

-Que la desconexión con sus raíces le estaba llevando a vivir una vida de mentira. Al final comprende que tiene que regresar para reconectarse con su propio yo, para poder vivir la vida con fundamento.

-¿Por qué eligió precisamente San Miguel de Acos (Perú) como localidad natal del protagonista de este libro?

-Tengo una gran conexión con esta localidad. Mis suegros son de allí y yo pasé quince días viviendo en ella, que fueron tan importantes y me marcaron tanto que me han permitido utilizar mi experiencia para escribir una novela de ficción. Experimenté muchas cosas que quería compartir.

-¿Qué tipo de cosas?

-Sobre todo me sobrecogió el sentimiento de soledad, y el estrecho contacto con el silencio. Es un pueblo muy pequeño, muy ligado a la agricultura, que está a más de 3.000 metros y donde todavía perduran tradiciones vinculadas a costumbres incáicas. Allí puedes subir un cerro y no oir absolutamente nada. Pese a que llevo más de diez años viviendo en Albarracín nunca había experimentado nada parecido; es un silencio tan profundo que te duelen los oidos. Pero cuando te acostumbras te ayuda a conectar contigo mismo, casi oyes tus propios pensamientos. Y por otro lado me impresionó la humildad de la gente. Allí son felices con muy poco y se preocupan de cosas muy sencillas. Te da que pensar, porque nosotros hacemos un mundo de cualquier tontería, y andamos siempre con un montón de preocupaciones. Me parece importante tener la capacidad de ser feliz tumbándote en el pasto y mirando al cielo durante una hora seguida...

-¿Qué paralelismos existen, si los hay, entre la España rural y el Perú rural?

-Lo que percibí es que existe cierto desfase, que muchas de las técnicas del campo que se utilizan allí son propias de las que usábamos en España hace 30 o quizá 40 años. Además está el condicionante del mal de altura, del soroche que le llaman allá. Es un inconveniente porque hay zonas a más de 5.000 metros, pero es una cuestión de adaptación y en realidad forma parte de la propia idiosincrasia del pueblo. Realmente Acos es un entorno privilegiado, aislado del mundo, que para mí supuso un viaje al pasado y hacia mí mismo.

-Más allá de la peripecia del protagonista, ¿cuál es el tema central de la novela?

-La novela es un grito en favor de la cultural del campo, de la agricultura y la ganadería. Es muy introspectiva y muy costumbrista, trato de describir la forma de vida de Acos con todo lujo de detalles. Pero el tema central es esa necesidad de reencontrarnos con nosotros mismos cuando hemos perdido nuestras raíces, de ser capaz de reconectar con el mundo y encontrar el sentido a nuestra vida, y por último hablo de amor en diferentes ámbitos. La propia historia de amor de Edinaldo, el amor olvidado y recuperado, el amor paternofilial dañado, o el amor tardío, en la tercera edad.

-¿A qué público se dirige?

-La bilogía Hasta dónde se dirigía a un público desde la adolescencia en adelante, pero esta creo que está indicada a un público más adulto. Habla de reflexiones sobre el paso del tiempo que seguramente no es en lo que está pensando un adolescente.

-Al mismo tiempo, está a punto de publicar la cuarta novela de su pentalogía de fantasía De las 5 eras...

-Sí, esa cuarta novela ya está escrita y a partir de octubre quiero empezar a presentarla. Además las tres primeras novelas, que pueden encontrarse en Amazon y en la Librería Escolar de Teruel, han sido depuradas, renovadas e ilustradas por Luis Rodrigo Duque. Pero este cuarto libro creo que es un punto de inflexión en cuanto a madurez narrativa, creo que marca un antes y un después. Y el objetivo es que para finales del año que viene, 2024, se presente la quinta novela que cerrará definitivamente la saga De las 5 eras.