Miguel Morte, miembro de la asociación Stop Ruido y de la Federación Vecinal: “El problema del ruido es como el del tabaco, que cuesta mucho concienciar a la gente”

Miguel Morte, miembro de la asociación Stop Ruido y de la Federación Vecinal de Teruel, es uno de los impulsores de la movilización que a nivel estatal tendrá lugar el próximo 26 de abril dentro de la Campaña contra el Ruido 2023, que incluirá concentraciones con un minuto de silencio para denunciar y concienciar sobre los problemas que provoca el ruido y la necesidad de que las instituciones y la Justicia se impliquen para combatirlo.

-¿Cómo ha surgido la campaña contra el ruido que están desarrollando desde la Federación Vecinal?

-En Zaragoza constituimos en 2018 una asociación llamada Stop Ruido y desde hace años el último miércoles de abril se celebra un Día internacional contra el ruido que hemos estado celebrando, pero vimos que no lo hacía nadie más en España, y que el problema del ruido es igual que el del tabaco, que cuesta mucho concienciar a la gente para que se dé cuenta de los problemas que genera por encima de los niveles legales, y su relación con problemas de salud, de sueño, cardiovasculares, obesidades y depresiones. Se nos ocurrió intentar celebrarlo a nivel nacional, y hemos tenido contacto con la asociación Juristas contra el Ruido y la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), que es donde está la Federación de Teruel, además de una plataforma estatal contra el ruido. En la asamblea de la CEAV de Badalona que hubo en marzo se tomó la decisión de impulsarlo de forma conjunta en todo el Estado.

-¿Cómo se puede concienciar?

-El lema es El ruido no es vida ni salud y también El ruido mata, y hay que partir de la concienciación, porque un problema como este que es grave, si no se tiene conciencia, no vamos a llegar a ningún sitio. Lo primero que hay que hacer es crear conciencia y luego informar del tema, porque hay legislación suficiente a nivel europeo y estatal. Europa desde el año 2002 está emitiendo directivas y normativas a este respecto y España tiene desde el 2003 una ley del ruido y desde el 2007 un real decreto que lo desarrolla.

-¿Pero se cumplen?

-No se cumplen prácticamente ninguno. Se cumplen en casos puntuales cuando tienes un conflicto, lo llevas a juicio y puedes tardar muchos años y gastarte mucho dinero, pero si tienes suerte de que el juez te lo reconozca arreglas ese caso, pero no los demás, porque los competentes son los ayuntamientos.

-¿Por qué esta desidia, no se ve el problema?

-Claro, por eso es importante concienciar e informar para que los políticos, que son los que deciden si la ley se cumple o no, se sientan presionados. Además, apenas hay sentencias que condenen a los ayuntamientos. Por parte de la Justicia y de las fiscalías es muy importante la concienciación. Desde el año 2004 tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional de Jiménez de Parga que es modélica y viene a decir que el domicilio es un lugar inviolable, que el ruido viola el domicilio y que supone un atentado contra la salud de las personas que vulnera derechos fundamentales.

-¿Cómo afecta el ruido a la salud?

-Durante el día con falta de concentración, cansancio, estrés y pérdida de memoria, y por la noche revienta el sueño de la gente. A partir de ahí empiezan toda una serie de problemas de tipo mental, de depresión, estrés, ansiedades, problemas cardiovasculares, endocrinos y circulatorios, con incremento de la diabetes, de pérdida importante de peso en los fetos, obesidades, y todos los problemas relacionados con las defensas. El ruido sabemos desde hace siglos que se utiliza como un instrumento de tortura porque afecta a todo, puesto que junto con la falta de sueño por las noches provoca enfermedades y acelera otras que hubieras tardado años en desarrollar o no lo hubieras hecho nunca. Y de día provocan el cansancio, la irritabilidad, problemas de convivencia, alteración del genio y de las relaciones sociales.

-¿En la hipertensión y la diabetes también debe de influir, no?

-Sí, porque el estrés y la falta de sueño incrementa el ritmo cardiaco y provoca enfermedades cardiovasculares y de todo el sistema de defensas del cuerpo.

-Es un problema grave, haría falta acabar con las ambigüedades para atajarlo de una vez, ¿no?

-Desde hace más de veinte años se está alertando a los gobiernos, pero los grupos de presión están teniendo mucha influencia y frenando la toma de medidas. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha hecho esas advertencias por el incremento del ruido, y también la Agencia Europea del Medio Ambiente y el Instituto Español Carlos III, y muchos organismos internacionales y nacionales. Y luego el ruido es un instrumento muy bueno para expulsar a la gente de los lugares donde residen y devaluar el precio de los inmuebles.

-¿Qué actos se van a celebrar en Teruel?

-Va a haber una concentración el día 26 de abril con un minuto de silencio y la lectura de un manifiesto. Es lo común que se va a hacer en toda España, en algunos sitios se harán mesas redondas, se está difundiendo una solicitud para que envíen apoyos y se está buscando también que los ayuntamientos hagan declaraciones institucionales.