Pablo García, músico de Os Fillos do Sobrarbe: "Lo característico de Las Bodas es el gran número de personas que se implican sacando sus trajes"

Os Fillos do Sobrarbe son una de las bandas de música itinerante que dejan su impronta durante las Bodas de Isabel. Llevan casi una década viniendo desde Calatayud, y cuentan con un disco en el mercado.

-¿Cómo se explica que Os Fillos do Sobrarbe vengan desde Calatayud?

-Es fácil. El grupo se originó durante las Alfonsadas, que es otra recreación medieval que se celebra en Calatayud. Nuestros padres tenían una jaima llamada Las Huestes del Sobrarbe y por eso nosotros, todos de Calatayud excepto dos compañeros de Zaragoza, somos Os Fillos do Sobrarbe.

-¿Y como banda musical se gestaron al calor de la fiesta?

-Así es. Empezamos tres personas fijándonos en quienes venían a tocar en Calatayud, y con grupos de Lurte, Ixo Rai o la Ronda de Boltaña como principales referencias. Poco a poco nos fuimos animando a salir fuera a tocar, y ya con la broma llevamos diez años.

-¿Cuántos son Os Fillos?

-Nueve. Cuatro estamos en vientos con gaitas, dulzaina y tarotas, que es parecido a la dulzaina y se toca en otras partes de España, tres con percusión, un compañero lleva el estandarte y anima al público, y una compañera que en algunos pueblos y mercados hace talleres de danza.

-¿Qué clase de repertorio llevan?

-Pues viene siendo una mezcla de versiones y temas propios de inspiración medieval. Cuando empezamos no teníamos conocimientos para componer música, así que tocábamos versiones de canciones típicas medievales. Después empezamos a hacer piezas originales, y a finales de 2021 conseguimos sacar nuestro primer disco, con once cortes, titulado O camin do dragón.

-¿A qué hace referencia ese título?

-Hace referencia a nuestra trayectoria como grupo. El camino que hemos seguido desde que empezamos tres personas para terminar en nueve, recorriendo las mejores fiestas medievales y mercados de España, en Teruel, Ibiza, Galicia, y muchísimos sitios. Ese camino es para nosotros un símbolo de que no ha sido algo fugar, sino que se ha ido desarrollando poco a poco y de manera firme. Tiene una canción bastante épica que mezcla las melodías que contienen el resto de temas pero en formato de orquesta sinfónica, que nos hizo un productor murciano amigo nuestro, Guillermo Barranco, que está especializado en música medieval. El resto del disco son temas propios, excepto una versión de Bella ciao.

Música medieval

-¿De qué hablamos cuando hablamos de música medieval? Todos sabemos creer a qué suena, ¿pero hay algo que la defina?

-Nosotros empezamos basándonos en grupos como Lurte, que tenían un sonido muy particular. Aunque por el tipo de voces y de armonías si que tiene algunas características concretas, yo creo que no podemos hablar de un estilo como tal, y lo que llamamos música medieval viene dado sobre todo por la instrumentación. Cuando alguien oye gaitas, dulzainas y determinadas percusiones en seguida lo identifica con un sonido medieval.

-¿Llevan muchos años viniendo a Teruel?

-La primera vez que vinimos fue en 2014, aunque solo pudimos venir dos de nosotros. Yo ya tenía una vinculación especial con Teruel porque tengo familia aquí y además habia estudiado Magisterio. Empezamos a venir todos los años, un poco por nuestra cuenta, y en 2018 ya hablamos con la Fundación Bodas de Isabel. Les gustó lo que hacíamos y desde entonces venimos ya dentro del programa.

-¿Qué elementos diría que son característicos en Teruel?

-Yo creo que lo más característico es el nivel de implicación de la gente. Hemos estado en mercados medievales en sitios espectaculares, pero si la gente no se viste no hay mucho espíritu. Teruel es un decorado precioso y además todo el mundo se viste, de forma que luce muchísimo. Estoy seguro de que es lo que más llama la atención a todo el mundo.

-¿Dónde actuarán?

-Pues empezamos anoche (por el pasado viernes), porque tenemos un vinculo especial con los actores y hacemos la despedida de soltera de Isabel. El sábado tendremos pasacalles a las 12 por el centro, a las 17 horas en el torneo y a las 22.30 horas de nuevo por el centro. Y el domingo tendremos un último pasacalles de cierre, al terminar las representaciones.

-Prefieren en pasacalles o el concierto de escenario?

-El pasacalles es complicado, pero nos lo pasamos muy bien porque sientes a la gente al lado. Sobre el escenario está todo mejor preparado, estas sonorizado y la gente se fija más en ti, pero a nivel mental es más difícil de preparar. Nosotros nos originamos en la calle, así que es lo que nos gusta.