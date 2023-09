Rolando Laferte, monitor astronómico de Galáctica: “Una parte importantísima de Galáctica es educar y dar una información científica correcta”

Rolando Laferte es uno de los monitores astronómicos con que cuenta Galáctica, el centro para la divulgación y la práctica de la astronomía de Arcos de las Salinas, donde la gente descubre los cielos nocturnos y se adentra en esta apasionante ciencia.

-¿Cuándo empezó a dedicarse a la divulgación?

-Prácticamente cuando terminé de construir un telescopio amateur que fabriqué yo mismo en Madrid usando un espejo de 40 centímetros. Eso fue hacia 2005, me apunté a una agrupación astronómica, la de Madrid Sur, y con ellos empezamos a hacer actividades en colegios: actividades de divulgación, de la semana de la ciencia en Fuenlabrada, y algunas colaboraciones con el Planetario de Madrid.

-En Madrid ha de ser muy difícil observar el cielo.

-Es complicado, y este telescopio lo usaba más que nada para ver la Luna y estudiar su orografía. Lo que hacíamos era escapadas astronómicas a 200 o 250 kilómetros de Madrid para poder observar y tener los cielos medianamente decentes.

-¿De dónde le viene esta vocación por la astronomía?

-Desde pequeño me interesó el tema de la astronomía. Tuve acceso a unos prismáticos a pequeña edad y disfruté mucho cuando todavía no se hablaba del concepto de contaminación lumínica en Chile.

-Usted es chileno, ¿influyó en su interés por el cielo que en su país dispongan de un lugar como el desierto de Atacama, donde se han instalado varios telescopios profesionales?

-No influyó porque cuando yo era adolescente y vivía en Santiago de Chile, si bien es cierto que el desierto era una fuente de inspiración para mucha gente porque tenía unos cielos espectaculares, realmente no habían empezado allí todavía ninguno de los proyectos de la Agencia Espacial Europea. Existía Cerro Paranal, pero era algo muy exclusivo y no existía todavía el concepto de divulgación como tal. Sí hice viajes al norte de Chile y me paraba en medio de la carretera con mis padres en la noche para observar el cielo y cómo se te venía encima.

-¿Cómo contacta con Galáctica y cómo acaba convirtiéndose en monitor astronómico del centro?

-Llegué aquí porque llevaba años intentando o queriendo transformar mi afición en una actividad profesional. Aparte de mi experiencia en la Agrupación Astronómica de Madrid Sur me formé como monitor Starlight, también me he formado como monitor astronómico de la Federación Española de Agrupaciones Astronómicas, y estando el año pasado en el quinto encuentro de monitores astronómicos de Starlight que se hizo en la isla de La Palma salió información de Galáctica y me interesé.

-Ha supuesto un cambio importante en su vida, entiendo, porque ha sido dejar de vivir en Madrid para venirse a Arcos de las Salinas.

-Sí, estoy residiendo ya en Arcos. Al principio al abrir solo los fines de semana lo que hacía era ir y venir desde Madrid, pero desde finales de junio estoy instalado aquí en Arcos. Para mí venir a vivir desde Madrid a Arcos ha sido un cambio valiosísimo que estaba esperando. Yo nunca he tenido una vida muy activa de salir por las noches, aunque hay un cambio importante en relación a la cercanía de los comercios, porque aquí tienes que coger coche para cualquier cosa prácticamente que quieras comprar e incluso para ir a rellenar el tanque de combustible, pero la tranquilidad que se gana por otro lado no tiene comparación. Desde mi punto de vista esta es una mejora en el estilo de vida muy importante.

-¿Qué es para usted la astronomía y la posibilidad de dedicarse a eso y a la divulgación?

-Para mí ha sido un sueño hecho realidad. Galáctica para mí es un proyecto por el que estoy apostando al cien por cien y es un sueño hecho realidad. El cielo desde pequeño, más que la astronomía, para mí era algo que me llamaba mucho la atención, al punto de que me compré mi primer telescopio y luego quise tenerlo cada vez más potente. Hablar inglés también me ha ayudado mucho para fabricar mi propio telescopio y lograr el sueño casi definitivo de poder acceder al cielo. Y luego la búsqueda de cielos buenos por zonas de España como Soria y Teruel.

-¿Deberíamos mirar más hacia el cielo nocturno? ¿Qué nos da la noche cuando levantamos la cabeza?

-Mirar al cielo nocturno es volver a las raíces y echar la mirada atrás, a nuestra historia. No hacerlo es un error porque eso nos va a llevar a cometer los mismos errores que cometió la gente antes que nosotros. Estamos ante un mundo que avanza muy rápido desde un punto de vista tecnológico, en donde no se miden las consecuencias muchas veces de esos avances, y donde también tenemos muchísima información que básicamente lo que ha hecho ha sido acarrear muchísima desinformación. Desde un punto de vista científico, mirar el cielo en Galáctica nos permite ejercer una labor de educación para que la gente aprenda a filtrar la información que hay hoy día en redes. Hay grandes titulares muchas veces espectaculares con información que está absolutamente malinterpretada desde el punto de vista astronómico y científico. Una parte importantísima de nuestra labor es educar a la gente a filtrar y a tener acceso a la información correcta desde el punto de vista científico.