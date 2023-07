Vicente Olivares, cantador de jotas: “Hay que refrescar la jota, no dejarla estancada, para que así llegue más a los jóvenes”

Vicente Olivares reside habitualmente en Zaragoza, aunque es oriundo de Rubielos de Mora, donde acude siempre que puede. Acaba de editar su quinto disco, Con mi rasmia, que fue presentado el pasado sábado 15 de julio en el Teatro de las Esquinas, en Zaragoza.

-¿Cómo empezó en el mundo de la jota?

-En el año 1988, yo era bailador, pero en una ronda de las que se hacían en el Puerto de Sagunto José Iranzo, el Pastor de Andorra me oyó cantar y me recomendó que empezara a cantar.

-Y con ese padrino no podía hacer otra cosa.

-La verdad es que no, fue el que me animó, poco después me presenté a un concurso, precisamente en Andorra, y tuve la suerte de llevarme el primer premio.

-¿Con mi rasmia es su primer disco?

-No, tengo ya cuatro más, este es el quinto, el anterior lo saque en el año 1999, aunque después en los años 2004 y 2007 grabé algunas colaboraciones. El primero lo saqué en 1989, cuando gané mi segundo premio en un certamen.

-¿Por qué ha dejado pasar tantos años entre su último disco en solitario y éste?

-He estado más dedicado a la docencia, a las clases de canto y a las actuaciones y no tenía tiempo prácticamente, pero hace ocho años empecé a fraguar este proyecto. Después de estos años, con pandemia de por medio y todo lo he cuajado y me he decidido a lanzarlo.

-¿Qué podemos encontrar en Con mi rasmia?

-Es un recorrido de mi vida artística, por estos 35 años en el mundo de la jota, una primera parte del disco es un recorrido por las localidades donde me he sentido querido. Empieza por Valencia, Puerto de Sagunto, Jérica, Rubielos de Mora, Gúdar y Andorra, que es donde hago referencia al primer premio conseguido, de ahí pasamos a la provincia de Zaragoza, con lugares como Calatorao o Nuez de Ebro, para finalizar en Zaragoza. Es una ruta por las localidades que más mella han hecho en mí.

-¿Cómo homenajea a esos lugares, cogiendo jotas características de ellos o ha compuesto específicas?

-Son todo jotas compuestas por mí, todas las letras son alusivas a cada localidad hechas por mí.

-¿Y la música?

-La música corre a cargo de Sergio Aso, con el que ya había trabajado anteriormente en programas de televisión.

-¿Cuántas jotas incluye la obra musical?

-Creo que son 43 jotas, una primera parte es una única pista de 31 minutos, que es ese recorrido sin parar, continuo, con las jotas alusivas a cada localidad. Luego son homenajes de recuerdo a los grandes cantadores que más han influido en mí, José Oto, Cecilio Navarro, el Pastor de Andorra y mi profesor, Jesús Gracia.

¿Cómo es ese homenaje?

-En el disco explico el porqué de cada jota escogida, por ejemplo del Pastor de Andorra he cogido dos de sus jotas más representativas, Una cordera sin madre y Don Diego y doña isabel, porque para mí son las que mejor representan el estilo de esa persona. Por otro lado, en este disco he querido transportar la jota de los años 80 a la actualidad, creo que la jota tenemos que refrescarla, no dejarla estancada, los jóvenes necesitan una motivación extra de diferentes músicas y diferentes sonidos. Mis estilos son neta y puramente aragoneses, pero la música que los acompaña no es la tradicional en algunas de las jotas. Hemos incorporado sonidos para hacer más agradable la jota a la gente que viene, para actualizarla.

-¿Necesita la jota esa actualización?

-Sí, porque se ha estancado de una manera que cada vez son menos jóvenes los que la siguen.

-¿Como se actualiza la jota a nivel de canto?

-Lo primero respetando la interpretación, pero le hemos metido nuevos ritmos y melodías que no se salen de lo que es la jota, pero la refrescan mucho. He mantenido la rigidez y la pureza, en ninguno de los temas hay ninguna variante, pero le he metido melodías nuevas para hacerlo más atractivo a la gente joven y mayor.

-¿Es mal momento para la jota?

-Para la jota siempre es un buen momento, pero hay que conseguir que haya más jóvenes que la sigan, igual que en lo que se refiere al baile Miguel Ángel Berna ha hecho una adaptación y la ha actualizado, en el aspecto del canto también hay que hacerla, pero no por ello la estamos desvirtuando, sino engrandeciendo todavía más.

-Cuando usted empezó, a finales de los 80, la jota sólo se oía en las clases y en los espectáculos de folclore. Ahora, con Aragón Televisión, la jota suena continuamente en los hogares. ¿Cree que la televisión pública aragonesa está impulsando su difusión?

-Creo que sí, bastante, aunque no tanto como debiera, estamos un impás en el que se ha quedado estancada, pero es cierto la tele ha ayudado mucho a la jota, la ha impulsado.

-¿Cuándo presentará el disco en Teruel?

-Lo presenté el sábado pasado en Zaragoza y estoy a expensas de buscar fecha para Teruel. De momento ya tengo un punto de venta, que es una tienda de componentes para móviles, en la calle Nueva 23.