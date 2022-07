Socialcomunista o facha. Nada tiene discusión política. Y esa falta de discusión se irá incrementando exponencialmente a medida que las nuevas generaciones tengan más y más dificultades para analizar un texto. Iremos hacia un camino globalimbecilizado donde el medievo campará a sus anchas, cogidito de la mano de la mayor gilipollez progresista que el mundo ha visto y verá.

El dogma se impone, todo vale. Porque nadie está dispuesto a reblar en sus creencias. No da del todo igual la tendencia ideológica. Acepto que unas son más peligrosas que otras, pero lo de no hablar por el qué dirán es un trauma en la actual izquierda, que se come con patatas globalimbecilizades tan grandes como la nueva ley trans, magufadas pintadas con colores arcoíris. El peligro no es la ley, ni los que podrán sufrir por ella, ni lo que aguantan algunos por decirlo, el peligro es que todo se reviste del mismo tinte neoliberal sin criterio científico. No discutas. La multiplicidad de identidades es lo más neoliberal que pueden ver en la actualidad. Que no le vayan con patrañas.

Y decía antes que vale, que todo no es tan peligroso. El mismo dogma identitario salpica a un nuevo nazismo carente del ridículo. La gente come banderas, que son todas para quemar, y duda de que puedan llevar a cabo sus mierdas de programas, porque ha olvidado leer por el camino. Así que luego vendrán los antiabortistas, que prefieren esclavos a la carta, esclavos que, lo más curioso, les votarán y les harán la ola, para eso el mamporrerismo es la religión más extendida. Que haya idiotas como el vicepresidente de Castilla a los que da igual lo que digan porque lo que digan les dará votos, no es nuevo. Es un síntoma más del periodo de decadencia moral y política que nos va a llevar a la ruina y al analfabetismo como sociedad. Que no haya voces intelectuales discordantes por miedo, o que aquellas que niegan tanta tontería se les tache de fachas o comunistas, es lo más fácil para que la rueda de los imbéciles siga girando. Iba a repetir lo del meteorito, pero me van a decir los lectores que soy un pesado con el tema, así que me lo ahorro. Me voy a echar una birra con el Venenos y el Chicote, que dicen que bebiendo se olvida.