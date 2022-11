El coste de una injusticia

Es desolador pedir dinero para que se investigue qué falló en el territorio en diciembre de 2017. Es ingrato que tengan que ser unos colegas quienes paguen lo que cuesta que no prescriba una injusticia porque, si ellos no abren ahora esta puerta, se cerrará para siempre.

Se preguntarán qué denuncia la Plataforma Amigos de Iranzo si ya ha habido dos juicios por el triple crimen de Andorra.

El primero, en invierno de 2020, condenó al asesino a 21 años de prisión por dos intentos de homicidio en Albalate. El segundo, en primavera de 2021, amplió la condena a prisión permanente revisable por tres asesinatos.

Pero ningún juzgado indaga qué falló entre los disparos de Albalate y el crimen mortal.

Y es ese vacío el que mantiene con vida a esta agrupación, alimentada exclusivamente por una justificadísima sed de justicia a la memoria del amigo asesinado.

La justicia es lentísima y también prescribe. Ellos quieren que se reconozcan los errores de seguridad, uno a uno, y que los responsables — políticos y guardias civiles— de aquel desastroso operativo pidan públicamente perdón y paguen por ello.

Si nadie interpone esta querella, en unos días no habrá caso. Entonces la Benemérita ya nunca tendrá que responder a por qué escondieron el documento interno que redactaron la víspera de los crímenes y que incluía un seguimiento específico y continuado a aquel peligroso delincuente desde el día 5.

El informe lo encontró la viuda de Víctor Caballero… tres años después. ¿Quién decidió no prevenir a la población y dejó que se siguiera hiciera vida normal? Si nadie interpone esta querella, nadie responderá a por qué no se enviaron a tiempo los casquillos que Feher dejó en el masico de Albalate ni por qué no se repartió el retrato robot hasta que hubo muertos. ¿Quién menospreció el testimonio de los supervivientes?

Si nadie interpone esta querella, no sabremos dónde está, si fue verdad, que la Guardia Civil solicitara la intervención del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) para el 15 de diciembre y por qué no lo reclamaron el día 6. ¿Quién minimizó aquel tiroteo?

Me vienen a la cabeza mil preguntas más. ¿La comandancia de Teruel compartió información con el subdelegado? ¿Las alarmas sonaron en el despacho del delegado del Gobierno de Aragón? ¿La Policía Nacional buscaba a Feher en España y la Guardia Civil no sabía que Italia avisó de que el asesino fugado podía estar en nuestro país? ¿Por qué el PSOE exigía al PP respuesta a todo esto y dio de lado al caso cuando llegó al Gobierno?

Los Amigos de José Luis han abierto un número de cuenta para que los que sientan esta causa como suya colaboren con lo que buenamente puedan.

El desgaste emocional que supone esta lucha es de unas dimensiones estratosféricas. Añadan ahora a este carro el coste económico para empezar esta nueva batalla.

Por eso, si usted también quiere parar semejante injusticia, ayúdelos. Porque el asesinado pudo haber sido usted.