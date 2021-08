El salvador blanco

En tiempos de sobrecarga informativa y del yo sé más que tú, proclamar el desconocimiento es el hecho más revolucionario que puedes ejercer. La vida es un bucle, si cuando comenzó la crisis sanitaria, me quejaba de los sabiondos que se creían expertos en pandemias, ahora los añoro y estoy deseando que aparten a todos aquellos que se confiesan poseedores de un máster en resolución de conflictos en Afganistán.

No veo la gravedad en reconocer que uno se acaba de enterar de la complejidad de la crisis en este país y por tanto, aún no tiene una opinión formada de un conflicto que no comenzó la semana pasada, sino hace cerca de 50 años. Donde sí veo la gravedad es en opinar y considerarse poseedor de la verdad absoluta sin reconocer la posición de privilegio en la que vivimos todos aquellos que somos blancos y occidentales.

Veo en las redes sociales comentarios de gente que se pregunta por qué las mujeres que se manifestaron el 8 de marzo en España no están ahora mismo en Kabul ayudando al resto de mujeres. Yo tampoco veo la relación entre un acontecimiento y otro, pero aquí todo el mundo sabemos que las feministas tienen la culpa hasta de la extinción de los dinosaurios.

Entre tanta pregunta y tanto si tú los quieres, llevatelos a tu casa, solo tengo una respuesta clara: En Kabul sí hay feministas y son feministas afganas, feministas que no han tenido que aprender de ninguna mujer española o estadounidense sobre sus derechos porque los conocen ellas por sí mismas. Y no, en Kabul no estamos peleando por el todos, todas, todes porque las feministas afganas saben perfectamente cómo luchar por su causa.

Sí, por eso hace apenas unos días salieron cinco mujeres con pancartas a plantarle cara a los talibanes. Son mujeres que han tenido acceso a la educación, que saben leer, escribir y conocen las diferencias de género. Mujeres, las cuales, muchas de ellas practican el Islam y se sienten libres en su religión. Si a partir de ahí, a ti solo se te ocurre recriminar qué por qué no están las feministas españolas en la plaza de Kabul, tú no intentas ayudar, solo estás hablando desde tu complejo de salvador blanco.