58 pueblos manifestaron daños por la borrasca Filomena en la provincia de Teruel

Por

Un total de 58 municipios de la provincia de Teruel manifestaron que habían sufrido daños en infraestructuras por un valor de 5,73 millones de euros a causa de la borrasca Filomena. Todos ellos serán los que a partir del pasado jueves día 21 y hasta el próximo 26 de noviembre deberán solicitar la subvención ante el Ministerio de Política Territorial.



Esas 58 peticiones, que se deberán formalizar en los próximos días, proceden tanto de ayuntamientos de varias comarcas turolenses como de la Diputación de Teruel. El Ministerio de Política Territorial concederá un máximo de 2,77 millones de euros para este tipo de ayudas a la provincia de Teruel, ya que esta cuantía supone el 50% del total gastado en los daños provocados por Filomena, que se eleva a 5.548.523 euros.



Esta primera valoración de los daños responden, según explicó la técnica de la Unidad de Protección Civil, Pilar Chinarro, a una encuesta que se envió a todos los Ayuntamientos de la provincia de Teruel solicitando información sobre los daños.



Entre las afecciones provocadas por Filomena hay pavimentación de calles y aceras, reparaciones en pabellones municipales, roturas de tuberías o desperfectos en caminos rurales. Entre los municipios que enviaron un balance de daños tras la tormenta están Andorra, Calanda, Fonfría, Escucha, Gea de Albarracín, Ojos Negros, Pozuel del Campo o la capital turolense.



La borrasca Filomena se caracterizó por grandes espesores de nieve en toda la provincia de Teruel seguidos de temperaturas heladoras, lo que provocó cuantiosos daños de los que las ayudas sufragarán hasta un 50% de las obras realizadas.



En el conjunto de Aragón las ayudas para entidades locales llegarán hasta los 12,5 millones de euros mientras que a nivel estatal se elevan a 251,8 millones. Ya concedidas

Además de las ayudas que ahora hay que solicitar al Ministerio de Política Territorial, el de Interior ya concedió otras con carácter de urgencia a través de la Dirección General de Protección Civil. Así, ya se han aprobado 123.400 euros para gastos de emergencia en las corporaciones locales. En total se presentaron 38 solicitudes de las que 14 fueron aprobadas y 24 están en tramitación. Entre los pueblos que, según concretó Pilar Chinarro, ya han percibido la cuantía se encuentran Andorra, Torrelacárcel, Fuentes Claras, Jabaloyas o Gea de Albarracín. Entre las afecciones que se han subvencionado están los daños por hielo en la red de abastecimiento o la retirada de nieve y hielo de las calles, entre otros.



En este sentido, la técnica de Protección Civil especificó que se tramitaron las ayudas en dos fases, una tras la borrasca y otra en un periodo posterior, cuando se decretó la zona como afectada por una emergencia de protección civil.



Estas ayudas son compatibles con las que ahora pueden solicitar los municipios.



Por otro lado, se han concedido ayudas para establecimientos por un importe de 3.015 euros. En este apartado se presentaron seis solicitudes de las que se ha aprobado una y hay otra en tramitación. Un total de cuatro han sido desestimadas, dos de ellas porque los daños están cubiertos por el seguro y dos más por otras causas. En este sentido, la técnica de la Subdelegación del Gobierno señaló que para percibir las ayudas es necesario tener una póliza de seguro contratado pero que no cubra el riesgo que ha generado el daño, de ahí que haya tan pocos empresarios que se puedan acoger a las mismas.



A todas ellas se suman las 14 solicitudes presentadas por unidades familiares de las que se han aprobado ocho, por un importe que roza los 4.000 euros. Además, tres están en tramitación y otras tres han sido desestimadas –dos de ellas porque exceden los ingresos y una tercera porque no hay relación causa-efecto–.



Las subvenciones a unidades familiares atienden todas aquellas afecciones causadas por la nieve o el hielo, como roturas de radiadores o tuberías o daños en las estructuras de las viviendas. No obstante, los damnificados deben de cumplir determinados requisitos, uno de ellos es que se trate de la vivienda habitual y, además, los solicitantes deben de ajustarse a determinados parámetros con respecto a la renta.