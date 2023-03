Alberto Izquierdo anuncia su candidatura a la presidencia del Gobierno de Aragón por el Partido Aragonés (PAR)

Alberto Izquierdo ha oficializado este viernes su candidatura a la presidencia del Gobierno aragonés por el PAR en el proceso de primarias abierto por el partido, en cumplimiento del acuerdo adoptado por la ejecutiva de la formación tras el relevo de Arturo Aliaga al frente de los aragonesistas. El propio Izquierdo, alcalde de Gúdar y vicepresidente de la Diputación de Teruel, ha presentado en la sede del partido en Zaragoza más de quinientos avales de militantes de las tres provincias, una cifra que prevé que se incremente hasta el final del plazo para la presentación de candidaturas, el próximo día 7.

En un comparecencia de prensa ante los medios de comunicación, Izquierdo ha expresado su voluntad de trabajar con su equipo para conseguir que el PAR "vuelva a ser la casa general de todos los aragoneses" y de poner fin en el partido "a dimes y diretes, a procedimientos que nadie entiende y de ir por las esquinas hablándose al oído".

Ha manifestado, además, su disposición a "abrir las puertas" a toda la militancia que decidió abandonar la formación "por culpa de algunos que hoy piden el voto para el PP, y me refiero a la gente de Compromiso por Aragón, que en un momento abandonaron porque no fueron escuchados por su partido".

El candidato, que se ha mostrado abierto a integrar en sus filas a todas las personas que expresen su voluntad de participar en el proyecto, ha anunciado que llevará a cabo una campaña "limpia y en positivo", y ha resaltado que si no es elegido en el proceso de primarias apoyará a la persona que asuma dicha responsabilidad.

Familias

Según ha explicado, "en este partido no hay familias, es una familia, y si un hijo se quiere ir un tiempo de Erasmus, pues que lo haga, pero que sepa que cuando vuelva, seguirá estando en su casa", y ha subrayado que "la gente que un día se fue decepcionada por la deriva de este partido, que nos ha hecho caer de 19 a 3 diputados regionales, tiene que volver, y me consta que lo van a hacer".

"Vamos a hacer una campaña de manos limpias y abiertas, y sin tener ningún miedo a nadie, sobre todo a aquellos que vaticinaron el final de este partido", ha destacado Izquierdo, que se ha mostrado confiado en volver a recuperar la representación perdida en el territorio con un proyecto que, ha subrayado, "está volviendo a tener ilusión".

Ha asegurado, por otra parte, que en el caso de resultar elegido en las elecciones del próximo 28 de mayo se sentiría "cómodo" en un gobierno de coalición, "siempre que se sea moderado", y ha reconocido en relación al actual cuatripartito, del que forma parte el PAR, que asume "muchas de sus políticas, pero otras no, como cualquier miembro de un cuatripartito, y si no pregúntenle a mi amigo José Luis Soro (consejero de Vertebración)".

Alberto Izquierdo ha estado acompañado por el presidente del PAR, Clemente Sánchez-Garnica, quien ha confirmado a su vez su candidatura a las primarias del partido a la Alcaldía de Zaragoza, a las que también proyecta presentarse la militante aragonesista Amparo Coco.

Sánchez-Garnica ha comentado que aunque en principio no tenía previsto asumir esa responsabilidad, modificó ayer su decisión durante una cena con miembros del comité local de Zaragoza.

"Me comprometí a dar ese paso, pero no es algo personal sino la decisión de un equipo", ha añadido el responsable político, que ha asegurado no estar "sorprendido" por la decisión de un miembro de la ejecutiva de su partido, Ignacio Serrano, de pedir un aplazamiento de las primarias, "porque ya pensábamos que iba a haber otras piedras en el camino".

Sánchez-Garnica ha expresado su temor de que detrás de esta iniciativa haya personas contrarias a la actual marcha del partido, y ha lamentado la utilización de "personas de buena voluntad" en este tipo de acciones.