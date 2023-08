Alberto Izquierdo (PAR) garantiza que no habrá trasvase del Ebro en Aragón

El secretario general del PAR y único diputado de la formación en las Cortes, Alberto Izquierdo, ha defendido que su partido no va a permitir el trasvase del Ebro en Aragón al ceñirse al Estatuto de Autonomía y que, "independientemente de tener cargos o no, la actitud del partido solo cambiará si algunos de los puntos se ven atacados o vulnerados".

Con estas palabras ha reconocido Izquierdo que, en el documento firmado este martes con el PP para la investidura de Azcón, el PAR "no ha cambiado ni una coma" y ha afirmado que la presencia de su formación en el nuevo gobierno "le da color" ya que los populares "tenían interés" en tener un socio para desarrollar políticas aragonesistas y de centro.

"Respetamos que la lista más votada fuese la que gobernase y el acuerdo programático llevaba cuestiones que también tenía el PP en su programa. No obstante, hemos puesto medidas que cualquier partido de la Cámara podría firmar", ha remarcado Izquierdo, quien ha avanzado que no les pueden acusar de hacer cosas que "no se ven o no se pueden contar".

Consejeros y directores generales

En esta línea ha admitido que, a pesar de que "todavía no se sabe quiénes van a ser los consejeros ni directores generales", el PAR está abierto a una posible colaboración "si el PP quiere" y les "interesa hacerlo" porque "no es un acuerdo contra nadie, sino para todos" y "el PP ha tenido un gran interés en que el PAR se sintiese cómodo con este acuerdo que ha firmado".

Sin embargo, el secretario general del PAR ha admitido que no se siente "vinculado al señor Nolasco", el líder de Vox en Aragón y futuro vicepresidente, más allá de la procedencia, ya que son los dos de Teruel, y ha considerado que el futuro presidente del Gobierno de Aragón "tendrá que velar por lo que ha firmado de manera rotunda y concisa" y "será un problema o virtud encajar los acuerdos que tiene".