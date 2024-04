Izquierdo: “La crispación política llevada a límites extremos deja de lado las cuestiones que realmente afectan a los ciudadanos”

El portavoz del Partido Aragonés en las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo, ha lamentado que “la crispación política, llevada a límites extremos, está dejando de lado las cuestiones que realmente afectan a los ciudadanos”. Izquierdo se ha referido así al anuncio del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de suspender su agenda oficial durante unos días para reflexionar sobre si deja el cargo tras la denuncia contra su esposa, Begoña Gómez.

El portavoz del Partido Aragonés ha señalado que “esta crispación política que estamos viviendo lo único que hace es afectar a la estabilidad de este país”. “No se puede traspasar la línea de los ataques personales, ni por parte de unos ni de otros”, ha añadido antes de asegurar que “desde el Partido Aragonés, respetamos las actuaciones judiciales y consideramos que hay que tener en cuenta el derecho a la presunción de inocencia”.

Alberto Izquierdo ha insistido en que “la confrontación partidista y de bloques llevada al extremo hace perder tiempo y esfuerzo para destinarlo a las cuestiones que verdaderamente afectan a la vida de las personas”. “Es urgente trabajar y alcanzar consensos básicos ante los problemas y necesidades de las familias, de los autónomos, de los territorios…”. Ha querido hacer una mención especial a Aragón que, ha afirmado, “permanece en el vagón de cola de las preocupaciones del Gobierno de España y de la oposición”.

Por otra parte, ha dicho que “no es responsable lo que estamos viviendo porque afecta a los ciudadanos, afecta a la gente; el presidente del Gobierno no puede crear un periodo como este de inestabilidad en el que parece que cada día la arquitectura institucional de nuestro país se desmorona”. Izquierdo ha reclamado a Pedro Sánchez que “haga lo que tenga que hacer con luz y taquígrafos, que convoque lo que tenga que convocar o que resuelva lo que tenga que resolver, pero desde luego es inaudito que vivamos una situación como esta con un presidente que no sabemos lo que está haciendo y, sobre todo, no sabemos lo que va a pasar con el Gobierno de nuestro país”. “Es muy preocupante que cada 15 días nos levantemos con una malísima noticia que afecta a la estructura social del país”, ha concluido.