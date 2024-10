Alcampo cumple 30 años en Teruel y suma 345 empleados en la provincia

Por

Alcampo ha acogido este jueves en su hipermercado de Teruel el acto de celebración del 30 aniversario de la compañía en la capital turolense al que han acudido la alcaldesa de la

ciudad, Emma Buj, junto a representantes de su equipo de gobierno. Este centro genera empleo directo para 115 personas, a las que se suman otras 230 en sus siete tiendas de la provincia.



Durante las tres décadas de vida en Teruel, Alcampo "ha hecho realidad su modelo de comercio, reforzando día a día su compromiso con ofrecer una cesta de la compra variada, de calidad y al precio más bajo, apostando con determinación por lo bueno, lo sano y lo local", ha destacado la compañía en una nota de prensa.



Sergio Segura, director de Alcampo en Teruel, ha recalcado en su intervención: “Tras la apertura de nuestro hipermercado en esta ciudad en el año 1994, primero bajo

la enseña Sabeco, después Simply y finalmente Alcampo, hemos afrontado nuestra actividad con responsabilidad y con el afán de aportar valor a la sociedad, siendo fieles al desarrollo de un modelo de comercio económicamente eficaz, socialmente justo y ambientalmente respetuoso. ”



En el marco de la conmemoración del 30 aniversario de la tienda de Teruel, Alcampo celebrará actividades como degustaciones y experiencias orientadas a poner en valor los productos de la tierra como la IGP Cerdo de Teruel , entre otros.



En el acto, la alcaldesa de Teruel ha rememorado la apertura de esa gran superficie hace 30 años y la ha calificado como un auténtico hito en la capital que generó una gran expectación entre la población impaciente por descubrir la oferta que ofrecía pero que también originó algunas inquietudes en otros comercios de la capital. Treinta años después, - ha señalado - la ciudad ha crecido en población y está abierta a todo aquel negocio que quiera invertir en ella “que siempre será bienvenido”.



Según ha informado el Ayuntamiento, Emma Buj ha destacado la apuesta de Alcampo por Teruel con la creación de 115 puestos de trabajo directos y otros muchos más indirectos. “Una aportación de empleo importantísima para la ciudad y para su economía”. La alcaldesa ha felicitado a los directivos de la empresa y se ha dirigido a los trabajadores a quienes ha agradecido la amabilidad con la que siempre atienden a los clientes.



No se ha olvidado Buj de reconocer la colaboración de Alcampo con la celebración de las Bodas de Isabel, “uno de los eventos más importantes de la ciudad de Teruel”, ha concluido Buj no sin antes desear una "¡larga vida a Alcampo!". Compromiso con Teruel Alcampo trabaja de la mano de 30 proveedores de Teruel a quienes realiza compras de producto por valor anual de 13,4 millones de euros.



En la provincia, Alcampo cuenta con siete tiendas donde trabajan 230 personas, ubicadas dos de ellas en la capital turolense, dos en Alcañiz, una en Calamocha, una en Utrillas y otra en Andorra. De las 230, la mitad desarrollan su carrera profesional en el hipermercado ubicado en la carretera de Sagunto.



Alcampo reúne los formatos de hipermercados, supermercados y proximidad. En la actualidad cuenta con 529 tiendas, siendo estas 80 hipermercados y pequeños hipermercados y 449 supermercados (128 de ellos en régimen de franquicia) así como 52 gasolineras, servicio de comercio on line y una plantilla de más de 23.000 personas.



La protección del planeta es una prioridad para Alcampo que tiene como objetivo alcanzar la neutralidad de carbono en el año 2043 en los ámbitos de emisiones directas (Scope 1 y 2) y ha definido sus objetivos de reducción de emisiones, alineados con un incremento de temperatura máximo de 1,5ºC, acorde a los objetivos del Acuerdo de París.