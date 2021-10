Aliaga, sobre el cese de Allué al frente de Turismo: "Es un puesto de confianza y he vivido una pérdida de confianza”

El presidente del PAR y vicepresidente de Aragón, Arturo Aliaga, ha justificado este martes por la tarde el cese fulminante de la directora general de Turismo, Elena Allué, y también del secretario general técnico de Industria, Javier Callizo, por una pérdida de confianza: ”Es un puesto de confianza y he vivido una pérdida de confianza”, ha dicho en la atención a los medios durante la reunión de la nueva Ejecutiva que ha salido del Congreso celebrado el pasado fin de semana. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes los dos ceses.

Allúe será sustituida por Gloria Pérez García y Callizo por Sergio Larraga, según ha anunciado en rueda de prensa tras la reunión del Consejo el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, quien ha detallado el techo de gasto aprobado para el próximo año.

Los ceses serán efectivos tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y los nombramientos un día después de su aparición en el mismo, que prevé que sean el mismo día.

El cese de Callizo y Allué se produce después de que este fin de semana el vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Arturo Aliaga, se enfrentará a su directora general de Turismo por la presidencia del PAR en un congreso en el que venció por el 51 % de los votos y que el sector crítico ha judicializado.

Preguntado por la influencia que esta situación puede tener en la aprobación de los presupuestos de Aragón para 2022, Pérez Anadón ha señalado que puede influir "muchísimo" porque con el vicepresidente, al que le queda "tiempo para todo" han tenido "discusiones activas y profundas durante todos estos días" para hablar de los presupuestos.

"Y me atrevo a decir que gozará de unos presupuestos bien potentes la consejería de Industria", no sólo por voluntad política del cuatripartito sino también gracias a los fondos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), ha dicho Pérez Anadón, toda vez que ha añadido que "no cree" que pueda influir en la aprobación de las cuentas el congreso de un partido en el que Aliaga, reelegido en el mismo, expresó su voluntad de seguir "trabajando en el cuatripartito, en la estabilidad y lo que es un proyecto centrado -según él- para Aragón".