Arturo Aliaga y Elena Allué se disputarán el fin de semana la presidencia del Partido Aragonés

El Partido Aragonés celebra este fin de semana su congreso en Zaragoza con dos aspirantes a la presidencia: el actual presidente del partido y vicepresidente de Aragón, Arturo Aliaga, y la directora general de Turismo, Elena Allué. Ambos se medirán en un cónclave que se celebrará finalmente tras

denegar la titular del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Zaragoza, Eva María Chesa, la medida cautelar solicitada por el militante turolense Miguel Ángel Gorbe, que pedía la suspensión al considerar que no se han respetado los procesos.



Fuentes de la candidatura de Aliaga explican que ha presentado más del cincuenta por ciento de los avales de los compromisarios. Aliaga ha hecho un llamamiento para que" fluya la democracia en las ideas" y se ha mostrado "muy satisfecho" del equipo que le acompaña en un día en el que la directora general de Turismo, dependiente del Departamento de Industria del Gobierno de Aragón del que es titular, también ha anunciado su candidatura.

"Me presento a la reelección porque no quiero quebrar el documento que el PAR firmó al comienzo de Legislatura, cuyos puntos se están respetando, y ante una oportunidad única como es la llegada de los fondos europeos", ha explicado Arturo Aliaga.

Estos dos años que restan de legislatura, según Aliaga, "necesitan estabilidad, moderación y gobernabilidad" y requieren del apoyo de su partido, que tiene una responsabilidad que debe a los 37.000 aragoneses que votaron al PAR en las pasadas elecciones autonómicas para "garantizar la recuperación económica".

El congreso, ha considerado Aliaga, es fundamental para que el partido se prepare para ofrecer una "oferta atractiva" de cara a los comicios de 2023.

En ellos, ha agregado, será necesario presentar "nuevos líderes en el territorio que encabecen candidaturas acordes a los nuevos tiempos, tras 43 años en los que el PAR ha vivido todo tipo de avatares en la defensa de los intereses de Aragón".

Y por eso ha defendido que es útil que el PAR esté en el Gobierno "para garantizar el cumplimiento de los acuerdos que benefician a todos los aragoneses".

Su rival será Elena Allué

"Ésta no es una mera decisión personal, es una decisión colectiva, de un equipo coral". Así ha comenzado la directora general de Turismo del Gobierno de Aragón, Elena Allué, su discurso de anuncio de la presentación de su candidatura a la presidencia del Partido Aragonés (PAR).

El anuncio de la nueva candidatura también llegó el miércoles casi 'in extremis', tres días antes de la celebración del XV Congreso del PAR, al no llegar a un acuerdo de lista unitaria con el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, que ya había anunciado su candidatura para la reelección.

"Hemos estado hasta el último momento esperando para presentar esta candidatura, se ha intentado que haya diálogo para llegar unidos a esta congreso. Entendemos que la unidad es fundamental, pero hay que entenderla desde el respeto, desde la divergencia de opiniones y sin represalias", ha manifestado Allué en las puertas de la sede de la formación en Zaragoza.

Entre el nutrido grupo de personas que la ha acompañado se encontraban compañeros como la portavoz en la Diputación de Teruel, Berta Zapater; el secretario general de la consejería de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Javier Callizo; el presidente del Rolde Choben, Alejandro Poy; la exdiputada autonómica y portavoz en Sallent, Lucía Guillén; o la exdirigente Marina Sevilla.

Sobre la razón para dar el "paso adelante", la primera de la lista ha esgrimido que la Ley de Partidos y los estatutos del PAR garantizan que los procesos sean democráticos, abiertos y transparentes en todos los niveles de representación orgánica, algo que "en este caso, no ha sido así".

"Les quiero ser sincera: hay momentos en los que creo que es necesario y urgente abandonar la comodidad de ver los toros desde la barrera y salir al redondel a dar la cara. Hay que hacerlo por dignidad y por decoro", ha continuado.

Allué ha defendido que no exagera "ni un ápice" cuando dice que del congreso que se celebrará este fin de semana "va a depender el futuro del Partido Aragonés y que vuelva a ostentar la principalidad que nunca debió perder".

Para ella, es "saludable y bueno" que se contrasten ideas y proyectos, pero opina que se les ha "hurtado" ese derecho, por lo que ha llamado a los denominados como "oficialistas" a que encuentren su hueco en la propuesta alternativa: "el nuevo futuro que hoy se abre".

"Todos vamos en el mismo barco, en el que no hay rivales, sino compañeros y compañeras. Por lo tanto, no vais a oír nunca una crítica contra compañeros que lo dan todo en beneficio del Partido Aragonés", ha asegurado.

A su juicio, el histórico partido "no va a ser nada" si no vuelven a suturar las heridas que les ha dejado "el abandono de los últimos tiempos", por lo que ha llamado a la unidad, pero no entendida como "unanimidad" ni con "miedo a represalias".

Preguntada por los periodistas sobre su futuro si gana o pierde la votación, Allué ha asegurado que en ningún momento ha pensado en ello, y ha continuado respondiendo que no cree que Aliaga tenga razones para cesarla de su cargo en el Gobierno de Aragón. Por su parte, tiene "clarísimo" que no va a dimitir.

"Cuando lleguemos a esos ríos, cruzaremos a esos puentes", ha bromeado la aspirante a la presidencia del PAR, quien ha presentado una candidatura "ilusionante", "moderada" y "cargada de ideología aragonesista".

Denegada la suspensión que pedía un militante de Teruel

La titular del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Zaragoza, Eva María Chesa, ha denegado la medida cautelar solicitada el militante del Partido Aragonés Miguel Ángel Gorbe, que pedía la suspensión de la celebración del XV Congreso del PAR, que va a tener lugar este fin de semana, los días 23 y 24 de octubre.

El demandante esgrimía que en los Reglamentos aprobados el pasado 7 de septiembre por los que se rige la celebración del XV Congreso del PAR no respetan la Constitución española en lo que se refiere al funcionamiento democrático de un partido y al derecho de asociación puesto que, a su entender, no todos los militantes tienen el mismo derecho a elegir a los órganos de gobierno del partido.

Esto es así, según la demanda presentada, porque, en el citado Reglamento, los alcaldes que sean militantes del PAR tienen un sistema de elección de compromisarios para el congreso diferente al de los demás, motivo por el que se quería impugnar el Reglamento y se pedía la suspensión del congreso, como medida cautelar, puesto que éste se va a regir por un documento para el que se pide su nulidad.

En un auto, con fecha 20 de octubre, la titular del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Zaragoza argumenta, por un lado, que el demandante ha salido elegido compromisario "por lo que en principio no va a ser vulnerado su derecho".

Por otro, sostiene que si bien es cierto que se ha modificado el sistema de elección de compromisarios, los Reglamentos que rigieron anteriores congresos "también establecían distintas categorías de compromisarios, que no suponían una auténtica igualdad entre todos los militantes" y entonces no se impugnaron.

La magistrada también esgrime que en la documentación aportada no consta que la comisión ejecutiva del PAR, que dio el visto bueno al Reglamento del congreso, no haya respetado el procedimiento para aprobarlo.

Además, añade, en caso de que lo hubiera hecho, no consta que el demandante haya agotado las vías internas del partido pues lo único que refiere es un escrito dirigido al Defensor del Militante, pero "nada ha referido a si las decisiones adoptadas por la comisión ejecutiva son irrecurribles, firmes o sin posibilidad de queja alguna ante órgano superior, como puede ser el Consejo Territorial, que es el encargado de resolver los recursos contra los acuerdos de otros órganos del partido".

Concluye el auto que el procedimiento seguido para aprobar el Reglamento no consta que resulte contrario a las normas estatutarias ya que éstas establecen que son miembros natos del congreso los de la comisión ejecutiva y que el resto serán elegidos atendiendo al criterio de proporcionalidad, "sin que en este momento pueda emitirse un juicio indiciario de que se haya vulnerado".

La titular del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Zaragoza también estima que la suspensión del congreso "supondría un perjuicio para el propio PAR, que parece ser que está dispuesto a arriesgar", al oponerse a la adopción de esta medida cautelar.

El auto condena a la parte demandante al pago de las costas. Contra esta resolución, cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Zaragoza, en el plazo de 20 días.