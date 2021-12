‘Amor sin barreras’ muestra que, con apoyo, el patrimonio no tiene límites

La directora de la Fundación Amantes y Guada Caulín, intérprete de signos, presentaron la nueva audioguía. Fundación Amantes/J. E.

Las asociaciones participantes ofrecieron información sobre el trabajo que desempeñan. Fundación Amantes/J. E.

Con motivo del Día Internacional de las Personas con discapacidad, la Fundación Amantes, en colaboración de once organizaciones con implantación en la provincia, celebró una jornada muy especial, con la presentación de una guía interactiva y con visitas conducidas por asociados de estas organizaciones.Bajo el lema Amor sin barreras, la segunda edición de esta jornada -la anterior se celebró en 2019- comenzó con la presentación de la audioguía. La directora de la Fundación Amantes, Patricia García, explicó que si en 2019 se presentaron unas gafas 3D para facilitar la visión de determinados espacios a los que no puede llegar todo el mundo porque existen barreras arquitectónicas, ahora dan un nuevo paso por ir mejorando la accesibilidad con esta audioguía PWA.Mediante un código qr que el usuario puede descargar en su smartphone durante la visita al Conjunto Amantes se puede acceder a la información sobre el contenido que alberga, demostrando así que el patrimonio no tiene límites si hay apoyos, como el tecnológico, para acercarse a él.Los contenidos están disponibles en castellano, inglés y francés. Para su preparación, se ha contado con el asesoramiento de Atpansor, y con empresas turolenses para su desarrollo.“Aunque el factor humano es importante durante la visita al Conjunto Amantes hay personas que no quieren o no pueden sumarse a las visitas guiadas y vimos la necesidad de contar con una audioguía de fácil acceso”, contaron desde la Fundación Amantes.Patricia García agradeció a los colectivos que trabajan con personas con discapacidad que han trabajado en la elaboración de esta guía y en la jornada que se celebró este viernes.Entre ellos, se encuentran Chabi y Alicia, de Asapme, que durante la primera visita guiada que se realizó en el Conjunto Amantes se ocuparon de contar algunos de los detalles más importantes del recorrido, como la historia del mausoleo de los Amantes. “Se hizo en 1955”, apuntó Alicia mientras que Chabi detalló los distintos símbolos y elementos que Ávalos quiso esculpir en los túmulos. También tuvieron la oportunidad de hablar del mudéjar y así Alicia habló sobre el ábside de San Pedro y Chabi sobre la torre.Así, enriquecieron las explicaciones del guía de la Fundación Amantes, Carlos Abril, que les ayudó y agradeció estar tan bien acompañado durante el trayecto.A lo largo de la mañana se realizaron otras actividades como visitas adaptadas para los alumnos del CEE Arboleda de Teruel. Por la tarde, hubo además un taller de superpoderes, para niños a partir de 4 años, cuyo aforo se completó.La jornada sirvió también para informar sobre la labor que hacen las asociaciones, con unas mesas informativas que se colocaron en la iglesia de San Pedro, con distintos materiales de las asociaciones y también del ciclo formativo de Grado Superior de Mediación Comunicativa del IES Francés de Aranda. Además, Guada Caulín, presentó la guía e hizo el recorrido explicándolo mediante el lenguaje de signos.Otro lenguaje, el que utilizan las personas con deficiencias visuales, se puede aprender con el material que la Once pone a disposición de sus asociados y de los escolares que lo necesitan. Punzones y alfabeto que en la mesa informativa explicaron cómo se emplea. Esther es una de las maestras de la Once en la provincia de Teruel y contó como trabajan con los niños. La organización en Teruel colabora con unos veinte usuarios que tienen diferentes grados de discapacidad visual, por lo que hay que adaptarse a las distintas situaciones.Durante esta jornada además se distribuyó una mascarilla, elaborada por Reiite, de la Fundación Térvalis, e ilustrada por Sergio, un alumno de la Arboleda, con TEA, transtorno del espectro autista, con discapacidad visual grave, y que representa un corazón que auna el amor de los amantes. Una amor sin barreras.