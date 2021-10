Aragón abre el día 25 la vacunación frente a la gripe secuenciada por edades

El próximo lunes 25 de octubre Aragón inicia el proceso de vacunación frente a la gripe en las residencias de mayores, tras lo que se abrirán, de forma paulatina y en función de la disponibilidad de dosis, las agendas para la autocita para los siguientes grupos de edad y sectores a los que por riesgos para la salud o características de su profesión se recomiende inmunizarse frente a este virus.

Además, en los mayores de 70 años la administración de la vacuna contra la gripe se administrará de forma paralela a la de la tercera dosis de la covid-19, si bien, como ha explicado en rueda de prensa el director de Atención Primaria y Hospitalaria, Javier Marzo, podrán elegir si reciben ambas o una de las dos.

Para la campaña de este año el Gobierno de Aragón ha destinado 3.170.000 euros para la adquisición, mediante un proceso de compra centralizada con otras Comunidades autónomas, de 420.300 dosis de vacunas contra la gripe, de las que 250.000 son adyuvadas, 150.000 fraccionadas y 20.000 de alta carga que se administrarán a personas de centros residenciales, porque genera más inmunidad.

La composición de las vacunas es distinta y ninguna tiene virus vivos ni derivados mercuriales, como ha apuntado durante la presentación de la nueva campaña el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo.

Novedades de la campaña 2021-2022

Este año se va a intentar secuenciar el abordaje de la vacunación por grupos de edad y en función de la disponibilidad de las vacunas, que año llegan más tarde por disponibilidad de mercado y contrato, lo que ha supuesto iniciar la campaña más tarde y compatibilizarla con la administración de la tercera dosis contra la covid-19 a los mayores de 70 años.

Se hará por cita previa con el mismo sistema que se ha empleado para la vacuna frente a la covid-19, si bien, como ha señalado Marzo, las autocitas estarán condicionadas a la llegada de vacunas y los 123 centros de salud y más de 800 consultorios locales están completando las agendas que se abrirán de forma progresiva y se anunciará en cada momento cuándo se puede acceder.

También se dejará a los centros de salud la posibilidad de complementar la captación a la autocita.

El sistema de autocita va a contemplar varias modalidades de vacunación, para combinada gripe-covid-19, de forma independiente o incluso por marca de vacuna, lo que supone, ha apuntado Javier Marzo, un reto organizativo.

Además se hará campaña motivando de la importancia de la vacunación.

Cronograma

El 25 octubre comenzará en residencias de mayores.

A partir del 2 de noviembre accederán mayores de 65 años y será doble en el caso de mayores de 70, quienes durante el proceso de administración podrán decidir si no quieren recibir una de las dos, y en el caso de la de la covid-19, deberán haber transcurrido al menos 6 meses desde la segunda dosis.

Desde el 8 de noviembre se vacunará a personal sanitario y sociosanitario.

El 22 de noviembre se abrirá a menores de 65 años con factores de riesgo.

El 9 de diciembre empezará la administración a otros grupos de población en función de la disponibilidad de dosis.

Son fechas orientativas y los grupos podrían solaparse en función del ritmo de vacunación.

Se van a mantener los mismos criterios que en anteriores campañas: mayores de 65 años, menores de esta edad que presenten riesgo de complicaciones en el caso de sufrir la enfermedad (enfermedades crónicas, cardiovasculars, neurológicas, diabetes u obesidad mórbida); personas institucionalizadas en residencias o centros de atención de crónicos; mujeres embarazadas; profesionales sanitarios y sociosanitarios -colectivo en el que Falo ha incidido en la importancia de administrarse esta vacuna-; bomberos, y servicios de Protección Civil.

Los objetivos, según el jefe de servicio de Prevención y Promoción de la Salud, Luis Gascón, son proteger frente a la gripe a las personas con mayor probabilidad de complicaciones y superar el 75 % de la vacunación en mayores de 65 años y sanitarios y sociosanitarios.

Ha recordado que en la anterior campaña se administraron 346.755 dosis, un 66 % más que un año antes. Se alcanzó el 73,4 % de cobertura en mayores de 65 años frente al 67,7 % del año anterior; en menores de 65 años se administraron un 133 % más y en sanitarios se llegó al 57 % del colectivo, un 135 % más.

Cuatro sectores de salud y 70 centros de salud alcanzaron el objetivo del 75 % en mayores de 65 años y siete sectores y 110 centros de salud llegaron al 75 % en mayores de 80 años.

Niveles de vacunación que junto con el uso de mascarillas, la higiene, la distancia social y las restricciones por la pandemia contribuyeron a una temporada de otoño-invierno sin gripe, situación que Falo ha calificado de "absolutamente inusual", si bien sí que se detectó circulación del virus.

Aunque los datos del invierno en el hemisferio sur apuntan a que no ha habido una elevada infección por gripe.

Una doble infección de gripe y covid-19 duplican las posibilidades de muerte y por eso Gascón ha recomendado "vivamente" que la población vulnerable se vacune para detener una posible epidemia gripal.

El director de Salud Pública ha destacado el esfuerzo que va a tener que afrontar la Atención Primaria para aplicar 600.000 vacunas entre gripe y covid-19 en un corto periodo de tiempo.

No obstante, desde el departamento se ha insistido en que el sistema sanitario público y la red es "muy potente", no solo desde el punto de vista de recursos humanos, sino logístico, y por el momento no hay previstos refuerzos que sí se pondrán si fuera necesario.

Javier Marzo ha recordado que el sistema sanitario está acostumbrado a la presión y sí se ha observado un aumento de pacientes en Pediatría donde ya se ha detectado la presencia de algún virus respiratorio sincitial (VRS), rinovirus, resfriados, pero no solo por los cuadros estacionales, sino porque durante la pandemia "han estado ocultas numerosas patologías".

Respecto a la vacunación del funcionariado, se ha informado de que se está en coordinación con las tres aseguradoras del colectivo para su administración.